Chelsea vs Nottingham Forest
Cremonese vs Lazio
Roma vs Fiorentina
Everton vs Manchester City
Arsenal vs Atlético de Madrid
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Freiburg vs Sporting Braga
Aston Villa vs Nottingham Forest
SHB Đà Nẵng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Ninh Bình vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hà Nội
Liverpool vs Chelsea
Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers
Fulham vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Manchester United
Lazio vs Inter Milan
Manchester City vs Brentford
Atlético de Madrid vs Celta de Vigo
Lecce vs Juventus
Real Sociedad vs Real Betis
Hoàng Anh Gia Lai vs PVF-CAND
Hellas Verona vs Como
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thể Công - Viettel
Công An TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Burnley vs Aston Villa
Crystal Palace vs Everton
Nottingham Forest vs Newcastle United
West Ham United vs Arsenal
Milan vs Atalanta
Barcelona vs Real Madrid
Dự đoán tỷ số Cúp C1: Arsenal rộng cửa vào chung kết, Bayern - PSG tái hiện tiệc bàn thắng

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Atletico Madrid Bayern Munich

Sau khi cầm hòa 1-1 ở lượt đi, Arsenal hiểu rằng chỉ cần tiếp tục duy trì phong độ sân nhà ấn tượng khi tiếp đón Atlético Madrid, họ hoàn toàn có thể chấm dứt cơn khát góp mặt ở chung kết Champions League kéo dài suốt hai thập kỷ.

  

Arsenal - Atletico Madrid: 2h, 6/5, lượt về bán kết Champions League

Mùa giải này đánh dấu tròn 20 năm kể từ lần gần nhất Arsenal lọt vào chung kết Champions League. Và chuỗi ngày chờ đợi dường như sắp khép lại nhờ phong độ thuyết phục của thầy trò Mikel Arteta tại đấu trường châu Âu.

Arsenal và Atletico Madrid sẽ tái đấu không khoan nhượng

“Pháo thủ” vẫn bất bại ở Champions League mùa này (thắng 10, hòa 3), giữ sạch lưới tới 8 trận, trong đó có 2 trận ở tứ kết (thắng 1, hòa 1). Cuối tuần qua, hàng công của họ tiếp tục gây tiếng vang khi vùi dập Fulham 3-0 trên sân Emirates, qua đó củng cố ngôi đầu Premier League.

Ở chiều ngược lại, Atletico Madrid buộc phải giành chiến thắng trên sân khách nếu muốn đi tiếp. Khi vị trí trong top 4 La Liga gần như đã được đảm bảo, thầy trò Diego Simeone có thể dồn toàn lực cho trận đấu này, với mục tiêu lần đầu trở lại chung kết Champions League kể từ mùa 2015/16.

Atlético sở hữu thành tích ấn tượng tại bán kết cúp châu Âu với 6 chiến thắng trong 7 lần. Đáng chú ý, lần gần nhất chính là trước Arsenal tại Europa League 2017/18. Tuy nhiên, phong độ sân khách của họ lại là dấu hỏi khi chỉ thắng 3 trong 10 chuyến xa nhà gần đây.

Xét về đối đầu, một trong ba trận thua sân khách của Atletico trước các đội bóng Anh mùa này chính là thất bại 0-4 trên sân Emirates ở giai đoạn vòng bảng. Đoàn quân của Simeone cũng đã thua 6/7 lần gần nhất hành quân đến Anh (thắng 1). Vậy nên, Arsenal được siêu máy tính Opta dự đoán sẽ giành chiến thắng 2-0, giải quyết trận bán kết lượt về trong 90 phút.

Bayern Munich - PSG: 2h, 7/5, lượt về bán kết Champions League

Trận bán kết lượt đi Champions League giữa PSG và Bayern Munich lập kỷ lục với 9 bàn thắng đã khép lại với lợi thế nghiêng về PSG. Nhưng Bayern Munich vẫn còn nguyên cơ hội lật ngược tình thế khi trở về sân nhà Allianz Arena.

PSG có thể vượt qua Bayern để ghi danh chung kết Champions League?

Bayern Munich đã ở rất gần bờ vực khi bị dẫn 2-5 ở lượt đi, nhưng màn vùng lên muộn giúp họ níu lại hy vọng góp mặt ở trận chung kết thứ 12 trong lịch sử.

Dẫu vậy, thống kê không ủng hộ “Hùm xám” khi họ chỉ thắng 1 trong 8 lần gần nhất tại cúp châu Âu sau khi thua lượt đi với cách biệt 1 bàn, đồng thời bị loại ở cả 5 cặp bán kết hai lượt gần nhất. Điểm tựa lớn nhất của thầy trò Vincent Kompany là sân Allianz Arena, nơi họ chỉ thua 1 trong 29 trận Champions League gần đây (thắng 23, hòa 5).

Phía bên kia, PSG đang bảo vệ lợi thế dẫn trước 1 bàn và hướng tới mục tiêu trở thành đội bóng Pháp đầu tiên góp mặt ở 3 trận chung kết Champions League. Tương tự Bayern, PSG vừa bị cầm hòa ở giải quốc nội cuối tuần qua, nhưng với hàng công mạnh nhất giải (43 bàn), họ được kỳ vọng sẽ tiếp tục bùng nổ, đặc biệt khi đang hướng tới chiến thắng sân khách thứ ba liên tiếp trước các đại diện Đức.

Đáng chú ý, PSG đã đi tiếp ở 14/17 cặp đấu châu Âu khi thắng lượt đi với cách biệt 1 bàn, và nếu tái lập điều đó, họ sẽ trở thành nhà đương kim vô địch đầu tiên vào chung kết kể từ mùa 2017/18. Đây hứa hẹn sẽ là trận đấu cực kỳ khó đoán. Theo siêu máy tính Opta, PSG sẽ là đội đi tiếp sau 120 phút, với tỷ số hòa 2-2 (PSG thắng 7-6 chung cuộc).

-04/05/2026 11:54 AM (GMT+7)
