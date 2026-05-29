Nóng nhất thể thao sáng 29/5: Huyền thoại đề xuất đổi luật để cứu Alcaraz - Djokovic

Huyền thoại đề xuất thay đổi luật Grand Slam

Huyền thoại quần vợt John McEnroe vừa kêu gọi các nhà quản lý tennis áp dụng thay đổi lớn về thể thức thi đấu nhằm giảm tải cho các tay vợt hàng đầu. Theo huyền thoại người Mỹ, mật độ các trận đấu 5 set tại Grand Slam đang khiến nhiều ngôi sao liên tục chấn thương, trong đó có Carlos Alcaraz và Novak Djokovic.

Alcaraz và Djokovic có thể hưởng lợi nếu đổi luật Grand Slam

Cả hai đều phải bỏ lỡ Roland Garros 2026 vì chưa hồi phục thể lực. Cựu số 1 thế giới cho rằng việc rút ngắn thời lượng trận đấu hoặc điều chỉnh lịch thi đấu sẽ giúp các tay vợt duy trì phong độ đỉnh cao lâu hơn, đồng thời kéo dài tuổi nghề.

Blockx tính đòi bồi thường sau chấn thương tại Roland Garros

Tay vợt người Bỉ Alexander Blockx có thể yêu cầu ban tổ chức Roland Garros bồi thường sau chấn thương đáng tiếc khiến anh phải rút lui trước trận gặp Alex de Minaur ở vòng hai. Blockx bị bong gân mắt cá trong lúc tập luyện tại sân Jean-Bouin ở Paris.

Đội ngũ của tay vợt hạng 37 thế giới cho rằng nguyên nhân đến từ các tấm bạt phủ sân được cuộn lại sát đường biên, tạo ra nguy cơ mất an toàn. Trên Instagram, Blockx ban đầu đăng tải thông điệp chỉ trích điều kiện sân tập, nhưng sau đó nhanh chóng chỉnh sửa và xóa phần nhắc tới những tấm bạt gây tranh cãi.

Dillashaw tiết lộ Chimaev suýt “mất mạng” vì ép cân ở UFC 328

Cựu vô địch UFC Dillashaw tiết lộ quá trình ép cân của Khamzat Chimaev trước UFC 328 nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì công chúng biết. Theo Dillashaw, Chimaev liên tục nôn ra dịch mật màu xanh và ở trong tình trạng kiệt sức cực độ trước màn so tài với Sean Strickland.

Dù Strickland thắng bằng quyết định không đồng thuận để bảo vệ đai hạng trung, tâm điểm lại đổ dồn vào tình trạng thể lực đáng báo động của Chimaev ở buổi cân chính thức. Nhiều nghi vấn cho rằng võ sĩ gốc Chechnya thậm chí không đạt chuẩn cân nặng, dù chưa có bất kỳ bằng chứng xác thực nào được công bố.

Valtteri Bottas đối mặt nguy cơ bị Cadillac sa thải sau Monaco GP

Tương lai của Valtteri Bottas tại đội đua Cadillac Formula 1 đang bị đặt dấu hỏi lớn sau khởi đầu thất vọng ở mùa giải mới. Theo truyền thông Italia, Bottas có thể mất ghế ngay sau chặng Monaco GP nếu tiếp tục gây thất vọng.

Đội đua Mỹ vẫn chưa giành nổi điểm số nào kể từ khi gia nhập F1, còn cá nhân Bottas mới chỉ đạt thành tích tốt nhất là vị trí thứ 13 tại Trung Quốc. Trong 5 vòng phân hạng đầu tiên, anh cũng chỉ hai lần vượt qua đồng đội Sergio Perez. Cái tên được nhắm thay thế là Colton Herta, tay lái trẻ hiện đóng vai trò dự bị và thử nghiệm cho Cadillac.