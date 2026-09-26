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Lịch thi đấu ASIAD 26/9: "Hoa khôi" Thùy Linh xuất trận, chờ canoeing giành huy chương

Sự kiện: Asiad 2026

ASIAD 26/9: Chờ Phí Thanh Thảo và đua thuyền canoeing bùng nổ giải tỏa cơn khát vàng.

     

Giờ Việt Nam

Môn

VĐV/Đội tuyển Việt Nam

Nội dung

Vòng

06:00

🏹 Bắn cung

Nguyễn Duy, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Hoàng Phi Vũ

Cung 1 dây Cá nhân nam

Vòng loại

06:00

🏹 Bắn cung

Đội tuyển Việt Nam (3 VĐV nam hệ Recurve)

Cung 1 dây Đồng đội nam

Vòng loại

06:00

🏹 Bắn cung

Lê Thụy Phương Nhi, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Lê Phạm Ngọc Anh

Cung 3 dây Cá nhân nữ

Vòng loại

06:00

🏹 Bắn cung

Đội tuyển Việt Nam (3 VĐV nữ hệ Compound)

Cung 3 dây Đồng đội nữ

Vòng loại

07:30

🏸 Cầu lông

Nguyễn Thùy Linh - Indonesia

Đơn nữ

Vòng loại

07:30

🏸 Cầu lông

Nguyễn Hải Đăng - Tajikistan

Đơn nam

Vòng loại

07:30

🏸 Cầu lông

Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh - Bangladesh

Đôi nam

Vòng 1/8

07:45

🎯 Bắn súng

Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền, Dương Hà Mỹ

50m Súng trường 3 tư thế Cá nhân nữ

Vòng loại

07:45

🎯 Bắn súng

Đội tuyển Việt Nam (Tính điểm 3 VĐV trên)

50m Súng trường 3 tư thế Đồng đội nữ

Chung kết

08:00

🛶 Canoeing

Vũ Lê Thiên Hải

Thuyền Kayak đơn nam 500m

Bán kết 1

08:30

🤺 Đấu kiếm

Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi, Lê Văn Bang - Uzbekistan

Đồng đội kiếm chém nam

Vòng 1/8

09:30

🛶 Canoeing

Hoàng Thị Hương

Thuyền Kayak đơn nữ 500m

Chung kết A

09:40

🏃 Điền kinh

Trần Thị Loan

Nhảy xa nữ

Vòng loại (Nhóm A)

09:50

🛶 Canoeing

Hiền Nam / Nguyễn Hồng Thái

Thuyền Canoe đôi nam nữ 500m

 Chung kết A

10:30

🏹 Bắn cung

Lộc Thị Đào, Triệu Huyền Diệp, Hoàng Phương Thảo

Cung 1 dây Cá nhân nữ

Vòng loại

10:30

🏹 Bắn cung

Đội tuyển Việt Nam (3 VĐV nữ hệ Recurve)

Cung 1 dây Đồng đội nữ

Vòng loại

10:30

🏹 Bắn cung

Đội tuyển Việt Nam (Gồm 6 VĐV nam/nữ Recurve)

Cung 1 dây Đồng đội Hỗn hợp

Vòng loại

10:30

🏹 Bắn cung

Trần Xuân Hưởng, Nguyễn Văn Đầy, Đặng Công Đức

Cung 3 dây Cá nhân nam

Vòng loại

10:30

🏹 Bắn cung

Đội tuyển Việt Nam (3 VĐV nam hệ Compound)

Cung 3 dây Đồng đội nam

Vòng loại

10:30

🏹 Bắn cung

Đội tuyển Việt Nam (Gồm 6 VĐV nam/nữ Compound)

Cung 3 dây Đồng đội Hỗn hợp

Vòng loại

10:30

🥊 Boxing

Hà Thị Linh - Uzbekistan

60kg Nữ

Vòng loại

11:00

🎯 Bắn súng

Chờ kết quả vòng loại lúc 07:45

50m Súng trường 3 tư thế Cá nhân nữ

Chung kết

15:30

🤾 Bóng ném

Việt Nam - Hàn Quốc

Bóng ném Nữ

Vòng loại

18:03

🏃 Điền kinh

Lê Thị Cẩm Tú

Chạy 200m nữ

Vòng 1 (Lượt 2)

18:35

🏃 Điền kinh

Hồ Trọng Mạnh

Nhảy ba bước nam

Chung kết

Ngày thi đấu 26/9 chứng kiến mật độ thi đấu dày của các vận động viên Việt Nam tại ASIAD, mang theo kỳ vọng lớn về một cú hích bất ngờ để giải tỏa "cơn khát vàng".

Vào lúc 7h30, cầu lông cũng có những trận hấp dẫn. "Hoa khôi" Nguyễn Thùy Linh gánh vác hy vọng lớn tại  đơn nữ trước đối thủ Indonesia. Ở nội dung đơn nam vòng 2, Nguyễn Hải Đăng quyết tâm khẳng định bản lĩnh trước tay vợt Tajikistan. Trong khi đó, cặp đôi Nguyễn Đình Hoàng và Trần Đình Mạnh sẽ quyết đấu với đại diện Bangladesh tại vòng 1/8 đôi nam để giành vé vào tứ kết.

Tâm điểm mở màn vào lúc 7h45 sáng tại trường bắn Aichi, nơi "hot girl" Phí Thanh Thảo cùng các đồng đội bước vào chung kết nội dung 50m súng trường 3 tư thế đồng đội nữ. Đây là cự ly đòi hỏi bản lĩnh tâm lý cực cao trước các đối thủ sừng sỏ từ Trung Quốc và Ấn Độ.

Ngay sau đó, môn đua thuyền canoe sprint sẽ tiếp quản hy vọng vàng tại Miyoshi Lake. Tay chèo Hoàng Thị Hương sẽ bung sức ở chung kết A nội dung Kayak đơn nữ 500m lúc 9h30, trước khi cặp đôi Hiền Nam và Nguyễn Hồng Thái bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt ở nội dung canoe đôi nam nữ 500m lúc 9h50.

Ở các môn khác, đội tuyển bắn cung với những hảo thủ như Lộc Thị Đào, Nguyễn Hoàng Phi Vũ sẽ trải qua ngày thi đấu vòng loại vắt kiệt sức lực từ sáng đến trưa. Vào buổi tối, môn điền kinh sẽ khép lại ngày thi đấu với niềm hy vọng Hồ Trọng Mạnh ở chung kết nhảy ba bước nam lúc 18h35. 

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Thái Lan - Việt Nam 29.09

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Việt Nam
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Trước 19:30 ngày 29/09
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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/09/2026 23:32 PM (GMT+7)
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