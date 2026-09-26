Lịch thi đấu ASIAD 26/9: "Hoa khôi" Thùy Linh xuất trận, chờ canoeing giành huy chương
ASIAD 26/9: Chờ Phí Thanh Thảo và đua thuyền canoeing bùng nổ giải tỏa cơn khát vàng.
Giờ Việt Nam Môn VĐV/Đội tuyển Việt Nam Nội dung Vòng 06:00 🏹 Bắn cung Nguyễn Duy, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Hoàng Phi Vũ Cung 1 dây Cá nhân nam Vòng loại 06:00 🏹 Bắn cung Đội tuyển Việt Nam (3 VĐV nam hệ Recurve) Cung 1 dây Đồng đội nam Vòng loại 06:00 🏹 Bắn cung Lê Thụy Phương Nhi, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Lê Phạm Ngọc Anh Cung 3 dây Cá nhân nữ Vòng loại 06:00 🏹 Bắn cung Đội tuyển Việt Nam (3 VĐV nữ hệ Compound) Cung 3 dây Đồng đội nữ Vòng loại 07:30 🏸 Cầu lông Nguyễn Thùy Linh - Indonesia Đơn nữ Vòng loại 07:30 🏸 Cầu lông Nguyễn Hải Đăng - Tajikistan Đơn nam Vòng loại 07:30 🏸 Cầu lông Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh - Bangladesh Đôi nam Vòng 1/8 07:45 🎯 Bắn súng Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền, Dương Hà Mỹ 50m Súng trường 3 tư thế Cá nhân nữ Vòng loại 07:45 🎯 Bắn súng Đội tuyển Việt Nam (Tính điểm 3 VĐV trên) 50m Súng trường 3 tư thế Đồng đội nữ Chung kết 08:00 🛶 Canoeing Vũ Lê Thiên Hải Thuyền Kayak đơn nam 500m Bán kết 1 08:30 🤺 Đấu kiếm Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi, Lê Văn Bang - Uzbekistan Đồng đội kiếm chém nam Vòng 1/8 09:30 🛶 Canoeing Hoàng Thị Hương Thuyền Kayak đơn nữ 500m Chung kết A 09:40 🏃 Điền kinh Trần Thị Loan Nhảy xa nữ Vòng loại (Nhóm A) 09:50 🛶 Canoeing Hiền Nam / Nguyễn Hồng Thái Thuyền Canoe đôi nam nữ 500m Chung kết A 10:30 🏹 Bắn cung Lộc Thị Đào, Triệu Huyền Diệp, Hoàng Phương Thảo Cung 1 dây Cá nhân nữ Vòng loại 10:30 🏹 Bắn cung Đội tuyển Việt Nam (3 VĐV nữ hệ Recurve) Cung 1 dây Đồng đội nữ Vòng loại 10:30 🏹 Bắn cung Đội tuyển Việt Nam (Gồm 6 VĐV nam/nữ Recurve) Cung 1 dây Đồng đội Hỗn hợp Vòng loại 10:30 🏹 Bắn cung Trần Xuân Hưởng, Nguyễn Văn Đầy, Đặng Công Đức Cung 3 dây Cá nhân nam Vòng loại 10:30 🏹 Bắn cung Đội tuyển Việt Nam (3 VĐV nam hệ Compound) Cung 3 dây Đồng đội nam Vòng loại 10:30 🏹 Bắn cung Đội tuyển Việt Nam (Gồm 6 VĐV nam/nữ Compound) Cung 3 dây Đồng đội Hỗn hợp Vòng loại 10:30 🥊 Boxing Hà Thị Linh - Uzbekistan 60kg Nữ Vòng loại 11:00 🎯 Bắn súng Chờ kết quả vòng loại lúc 07:45 50m Súng trường 3 tư thế Cá nhân nữ Chung kết 15:30 🤾 Bóng ném Việt Nam - Hàn Quốc Bóng ném Nữ Vòng loại 18:03 🏃 Điền kinh Lê Thị Cẩm Tú Chạy 200m nữ Vòng 1 (Lượt 2) 18:35 🏃 Điền kinh Hồ Trọng Mạnh Nhảy ba bước nam Chung kết
Giờ Việt Nam
Môn
VĐV/Đội tuyển Việt Nam
Nội dung
Vòng
06:00
🏹 Bắn cung
Nguyễn Duy, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Hoàng Phi Vũ
Cung 1 dây Cá nhân nam
Vòng loại
06:00
🏹 Bắn cung
Đội tuyển Việt Nam (3 VĐV nam hệ Recurve)
Cung 1 dây Đồng đội nam
Vòng loại
06:00
🏹 Bắn cung
Lê Thụy Phương Nhi, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Lê Phạm Ngọc Anh
Cung 3 dây Cá nhân nữ
Vòng loại
06:00
🏹 Bắn cung
Đội tuyển Việt Nam (3 VĐV nữ hệ Compound)
Cung 3 dây Đồng đội nữ
Vòng loại
07:30
🏸 Cầu lông
Nguyễn Thùy Linh - Indonesia
Đơn nữ
Vòng loại
07:30
🏸 Cầu lông
Nguyễn Hải Đăng - Tajikistan
Đơn nam
Vòng loại
07:30
🏸 Cầu lông
Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh - Bangladesh
Đôi nam
Vòng 1/8
07:45
🎯 Bắn súng
Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền, Dương Hà Mỹ
50m Súng trường 3 tư thế Cá nhân nữ
Vòng loại
07:45
🎯 Bắn súng
Đội tuyển Việt Nam (Tính điểm 3 VĐV trên)
50m Súng trường 3 tư thế Đồng đội nữ
Chung kết
08:00
🛶 Canoeing
Vũ Lê Thiên Hải
Thuyền Kayak đơn nam 500m
Bán kết 1
08:30
🤺 Đấu kiếm
Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi, Lê Văn Bang - Uzbekistan
Đồng đội kiếm chém nam
Vòng 1/8
09:30
🛶 Canoeing
Hoàng Thị Hương
Thuyền Kayak đơn nữ 500m
Chung kết A
09:40
🏃 Điền kinh
Trần Thị Loan
Nhảy xa nữ
Vòng loại (Nhóm A)
09:50
🛶 Canoeing
Hiền Nam / Nguyễn Hồng Thái
Thuyền Canoe đôi nam nữ 500m
Chung kết A
10:30
🏹 Bắn cung
Lộc Thị Đào, Triệu Huyền Diệp, Hoàng Phương Thảo
Cung 1 dây Cá nhân nữ
Vòng loại
10:30
🏹 Bắn cung
Đội tuyển Việt Nam (3 VĐV nữ hệ Recurve)
Cung 1 dây Đồng đội nữ
Vòng loại
10:30
🏹 Bắn cung
Đội tuyển Việt Nam (Gồm 6 VĐV nam/nữ Recurve)
Cung 1 dây Đồng đội Hỗn hợp
Vòng loại
10:30
🏹 Bắn cung
Trần Xuân Hưởng, Nguyễn Văn Đầy, Đặng Công Đức
Cung 3 dây Cá nhân nam
Vòng loại
10:30
🏹 Bắn cung
Đội tuyển Việt Nam (3 VĐV nam hệ Compound)
Cung 3 dây Đồng đội nam
Vòng loại
10:30
🏹 Bắn cung
Đội tuyển Việt Nam (Gồm 6 VĐV nam/nữ Compound)
Cung 3 dây Đồng đội Hỗn hợp
Vòng loại
10:30
🥊 Boxing
Hà Thị Linh - Uzbekistan
60kg Nữ
Vòng loại
11:00
🎯 Bắn súng
Chờ kết quả vòng loại lúc 07:45
50m Súng trường 3 tư thế Cá nhân nữ
Chung kết
15:30
🤾 Bóng ném
Việt Nam - Hàn Quốc
Bóng ném Nữ
Vòng loại
18:03
🏃 Điền kinh
Lê Thị Cẩm Tú
Chạy 200m nữ
Vòng 1 (Lượt 2)
18:35
🏃 Điền kinh
Hồ Trọng Mạnh
Nhảy ba bước nam
Chung kết
Ngày thi đấu 26/9 chứng kiến mật độ thi đấu dày của các vận động viên Việt Nam tại ASIAD, mang theo kỳ vọng lớn về một cú hích bất ngờ để giải tỏa "cơn khát vàng".
Vào lúc 7h30, cầu lông cũng có những trận hấp dẫn. "Hoa khôi" Nguyễn Thùy Linh gánh vác hy vọng lớn tại đơn nữ trước đối thủ Indonesia. Ở nội dung đơn nam vòng 2, Nguyễn Hải Đăng quyết tâm khẳng định bản lĩnh trước tay vợt Tajikistan. Trong khi đó, cặp đôi Nguyễn Đình Hoàng và Trần Đình Mạnh sẽ quyết đấu với đại diện Bangladesh tại vòng 1/8 đôi nam để giành vé vào tứ kết.
Tâm điểm mở màn vào lúc 7h45 sáng tại trường bắn Aichi, nơi "hot girl" Phí Thanh Thảo cùng các đồng đội bước vào chung kết nội dung 50m súng trường 3 tư thế đồng đội nữ. Đây là cự ly đòi hỏi bản lĩnh tâm lý cực cao trước các đối thủ sừng sỏ từ Trung Quốc và Ấn Độ.
Ngay sau đó, môn đua thuyền canoe sprint sẽ tiếp quản hy vọng vàng tại Miyoshi Lake. Tay chèo Hoàng Thị Hương sẽ bung sức ở chung kết A nội dung Kayak đơn nữ 500m lúc 9h30, trước khi cặp đôi Hiền Nam và Nguyễn Hồng Thái bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt ở nội dung canoe đôi nam nữ 500m lúc 9h50.
Ở các môn khác, đội tuyển bắn cung với những hảo thủ như Lộc Thị Đào, Nguyễn Hoàng Phi Vũ sẽ trải qua ngày thi đấu vòng loại vắt kiệt sức lực từ sáng đến trưa. Vào buổi tối, môn điền kinh sẽ khép lại ngày thi đấu với niềm hy vọng Hồ Trọng Mạnh ở chung kết nhảy ba bước nam lúc 18h35.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-25/09/2026 23:32 PM (GMT+7)