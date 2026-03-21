Trực tiếp bóng đá Nhật Bản - Australia: Đại chiến tranh ngôi hậu (CK Asian Cup)
(16h, 21/3, chung kết) Nhật Bản và chủ nhà Australia đều rất muốn khép lại hành trình Asian Cup nữ 2026 bằng chức vô địch.
AFC Asian Cup | 16h, 21/3 | SVĐ Accor
Điểm
Yamashita
Kitagawa
Kumagai
Koga
Takahashi
Fujino
Nagano
Miyazawa
Hasegawa
Hamano
Ueki
Điểm
Arnold
Torpey
Clare Hunt
Catley
Carpenter
Gorry
Kennedy
Cooney Cross
Caitlin Foord
Fowler
Sam Kerr
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Nhật Bản tiến vào chung kết Asian Cup nữ 2026 sau chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Hàn Quốc, trong khi Australia phải trải qua thử thách khó khăn hơn khi đánh bại Trung Quốc 2-1. Hai đội đã đi những con đường khác nhau, nhưng giờ cùng hội tụ ở trận đấu cuối cùng.
HLV Nils Nielsen không cho rằng Nhật Bản là ứng viên vượt trội, nhưng tin rằng nếu các học trò tái hiện phong độ tốt nhất, chức vô địch sẽ nằm trong tầm tay.
“Tôi rất háo hức khi có mặt ở đây. Đây là một trận chung kết của giải đấu lớn, cơ hội là 50-50 cho cả hai. Cả hai đội đều chuẩn bị kỹ lưỡng để giành chiến thắng. Thông điệp của tôi rất đơn giản: hãy giành chiến thắng. Nếu chúng tôi sẵn sàng, thoải mái và chơi đúng khả năng, chúng tôi có thể tạo ra thứ bóng đá tốt nhất. Cứ chơi hết mình, bất kể điều gì xảy ra”, ông Nielsen nói.
Ở phía bên kia, HLV Joe Montemurro tin rằng Australia đã chuẩn bị đủ kỹ để hóa giải Nhật Bản, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của khởi đầu trận đấu.
“Nhật Bản luôn tìm ra giải pháp trong mọi tình huống. Chúng tôi có những ý tưởng riêng và tin rằng có thể tạo ra khác biệt. Dù Nhật Bản rất mạnh, họ vẫn có điểm yếu”, ông Montemurro nói.
-21/03/2026 12:00 PM (GMT+7)