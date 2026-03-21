Trực tiếp bóng đá Nhật Bản - Australia: Đại chiến tranh ngôi hậu (CK Asian Cup)

AFC Asian Cup | 16h, 21/3 | SVĐ Accor Nhật Bản 0 - 0 Australia (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Nhật Bản vs Australia Australia Điểm Yamashita Kitagawa Kumagai Koga Takahashi Fujino Nagano Miyazawa Hasegawa Hamano Ueki Điểm Arnold Torpey Clare Hunt Catley Carpenter Gorry Kennedy Cooney Cross Caitlin Foord Fowler Sam Kerr Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Nhật Bản Nhật Bản Australia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Yamashita, Kitagawa, Kumagai, Koga, Takahashi, Fujino, Nagano, Miyazawa, Hasegawa, Hamano, Ueki Arnold, Torpey, Clare Hunt, Catley, Carpenter, Gorry, Kennedy, Cooney Cross, Caitlin Foord, Fowler, Sam Kerr

Nhật Bản tiến vào chung kết Asian Cup nữ 2026 sau chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Hàn Quốc, trong khi Australia phải trải qua thử thách khó khăn hơn khi đánh bại Trung Quốc 2-1. Hai đội đã đi những con đường khác nhau, nhưng giờ cùng hội tụ ở trận đấu cuối cùng.

HLV Nils Nielsen không cho rằng Nhật Bản là ứng viên vượt trội, nhưng tin rằng nếu các học trò tái hiện phong độ tốt nhất, chức vô địch sẽ nằm trong tầm tay.

“Tôi rất háo hức khi có mặt ở đây. Đây là một trận chung kết của giải đấu lớn, cơ hội là 50-50 cho cả hai. Cả hai đội đều chuẩn bị kỹ lưỡng để giành chiến thắng. Thông điệp của tôi rất đơn giản: hãy giành chiến thắng. Nếu chúng tôi sẵn sàng, thoải mái và chơi đúng khả năng, chúng tôi có thể tạo ra thứ bóng đá tốt nhất. Cứ chơi hết mình, bất kể điều gì xảy ra”, ông Nielsen nói.

Ở phía bên kia, HLV Joe Montemurro tin rằng Australia đã chuẩn bị đủ kỹ để hóa giải Nhật Bản, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của khởi đầu trận đấu.

“Nhật Bản luôn tìm ra giải pháp trong mọi tình huống. Chúng tôi có những ý tưởng riêng và tin rằng có thể tạo ra khác biệt. Dù Nhật Bản rất mạnh, họ vẫn có điểm yếu”, ông Montemurro nói.