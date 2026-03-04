Liverpool thua Wolves: Sốc mà không sốc, Arne Slot phơi bày hạn chế

Liverpool thua sốc mà không sốc

Liverpool có cơ hội cực lớn để tạm thời vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh qua đó củng cố một suất dự Champions League mùa sau khi được thi đấu trước so với Aston Villa và đối thủ chỉ là Wolves. Thế nhưng, thầy trò Arne Slot lại đem đến bất ngờ cho tất cả khi thúc thủ 1-2 trên sân Molineux.

Liverpool thua sốc đội cuối bảng

Wolves có thể nói là đội yếu nhất tại Ngoại hạng Anh 2025/26. Trước khi trận đấu này diễn ra, họ đã chơi 29 trận nhưng mới kiếm được 13 điểm, tức là hơn hai trận mới kiếm được 1 điểm. Nguy cơ xuống hạng của đội bóng này là điều ai cũng thấy được.

Tuy nhiên, Liverpool lại không thể hiện được sức mạnh của đội bóng đang nằm ở nửa trên của bảng xếp hạng đặc biệt là trong hiệp một. Họ cầm bóng tới 64% nhưng chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ là 0,21. Điều đó chứng tỏ chất lượng tấn công của Liverpool quá kém.

Hệ thống tấn công trục trặc nghiêm trọng

Thật ra đối với những người xem trực tiếp trận đấu này, điều đó hiện hữu ngay trước mắt chứ chẳng cần tới bảng thông số. Bộ ba trên hàng công là Salah - Ekitike - Gakpo liên tục xử lý lỗi từ di chuyển, nhận bóng cho tới dứt điểm. Sự liên kết giữa ba cầu thủ này và cả với tuyến dưới cũng gặp vấn đề. Đó là lý do cho sự bế tắc của Liverpool trong hiệp một.

Pha bỏ lỡ của Curtis Jones khiến trận đấu đi theo hướng bất lợi cho Liverpool

Nhận thấy điều đó, Arne Slot sớm thay người ngay ở đầu hiệp hai nhưng chính cầu thủ vào sân là Curtis Jones lại bỏ lỡ cơ hội mười mươi. Không hiểu bằng cách nào đó, số 17 của Liverpool lại đưa bóng trúng xà ngang ở cự ly chưa tới 1m. Đó có thể là bước ngoặt của trận đấu bởi "The Kop" sẽ không phải dồn lên tấn công ở cuối trận để tìm bàn thắng.

Trái ngược với sự bệ rạc của Liverpool, Wolves tận dụng rất tốt cơ hội của mình. Cả trận họ chỉ sút 4 lần, kém gần 5 lần so với Liverpool (19 lần) nhưng hiệu quả thì hơn hẳn khi đi trúng đích 3 lần và vào lưới 2 lần. Bóng đá đôi khi là như vậy. Bạn có thể thua mọi chỉ số về mặt tấn công và chỉ cần hơn đúng 1 chỉ số là đủ.

Cần phải nói thêm rằng Rob Edwards đã đưa ra chiến lược rất hay. Họ oằn mình chống đỡ trong khoảng 3/4 thời gian và chỉ vùng lên ở khoảng 15 phút cuối trận. Wolves đưa trận đấu về loạn chiến và thi xem ai ghi bàn tốt hơn qua đó nhận về chiến quả xứng đáng. Bởi vậy, trận thua của Liverpool chỉ "sốc" với những ai không xem trực tiếp và nghe kết quả, còn thực tế, Wolves xứng đáng có được chiến thắng.

Ưu điểm và hạn chế của Arne Slot

Trong cuộc họp báo trước trận, HLV Arne Slot thẳng thắn bày tỏ thái độ không thích với cách chơi bóng tại Ngoại hạng Anh hiện tại. Ông thầy người Hà Lan mơ về Barcelona của 10, 15 năm trước chứ không phải kiểu nhăm nhăm tìm cách ném biên với phạt góc ở "Xứ sương mù" thời điểm hiện tại.

Arne Slot thất thểu rời sân sau khi thua trận

Đó là ưu điểm của Arne Slot khi ông nhận ra vấn đề rất nhanh và thẳng thắn chỉ ra. Giới mộ điệu từng phải trầm trồ với cách ông thầy người Hà Lan chỉ ra điểm yếu của Man United trong lần đầu tiên đối đầu. Thế nhưng theo thời gian, sự thẳng thắn ấy lại trở thành điểm hạn chế của Arne Slot.

Thực ra, mọi chuyện sẽ chẳng làm sao nếu vị HLV này nói được mà làm được. Thế nhưng, Arne Slot lại đang nói được và làm không được. HLV trưởng của Liverpool chê bóng đá Anh đang trở nên "xấu xí" vì chỉ tập trung vào tình huống cố định.

Thế nhưng chính Liverpool cũng đang làm điều đó. Họ có được 3 bàn vào lưới West Ham ở vòng đấu trước đều tới từ những quả phạt góc. Trận đấu này, "The Kop" cũng kiếm tới 11 quả phạt góc (so với 2 quả của đội chủ nhà) nhưng không tận dụng được lần nào. Ngay lập tức, họ trắng tay ra về. Vậy Arne Slot có tư cách gì để chê 19 đội còn lại tại Ngoại hạng Anh?

Slot đếm ngày rời đi

Nếu như Liverpool tấn công đẹp mà không ghi được bàn, người ta còn thông cảm được. Còn "The Kop" phiên bản hiện tại thực sự là quá tệ. Họ không còn những bài tấn công chớp nhoáng, những pha đập nhả khiến đối thủ "hoa mắt chóng mặt" như thời Jurgen Klopp.

Salah có phong độ không tốt nên không thể sắm vai "cứu tinh" cho Liverpool

Điển hình như tình huống ở cuối trận, Liverpool có cơ hội cực tốt để nâng tỉ số lên 2-1 khi đối thủ mất bóng ở giữa sân. Salah cầm bóng và có tới 3 đồng đội băng lên tiếp ứng trong khi Wolves chỉ còn 2 hậu vệ. Thế nhưng bằng cách nào đó, tiền đạo người Ai Cập lại để hậu vệ đối thủ phá bóng được. Nếu đó là đường kiến tạo thành bàn, Salah có thể đã trở thành cứu tinh của "The Kop".

Ngoại trừ bàn thắng ở phút 83, đây cũng là trận đấu đáng thất vọng khác của số 11 bên phía Liverpool. Cầu thủ này thường xuyên để mất bóng, tranh chấp tay đôi thua đối thủ. Arne Slot từng cứng rắn đẩy Salah lên ghế dự bị nhưng giờ đây, ông thầy người Hà Lan còn chẳng dám thay cầu thủ này ra.

Điều hài hước là nếu Salah rời sân sớm, Liverpool chưa chắc đã có bàn gỡ hòa. Những cầu thủ còn lại trên hàng công của "The Kop" đang chơi cực kỳ tệ. Ekitike hay Gakpo chỉ biết rê ngang rồi sút nên đối thủ bắt bài quá dễ. Kerkez và Frimpong khiến hai cánh của Liverpool "liệt" hoàn toàn. Szoboszlai và Mac Allister không phải lúc nào cũng tỏa sáng được.

Nếu Arne Slot tiếp tục nói được mà không làm được như hiện tại, Liverpool thực sự rất khó để đua tranh vị trí dự Champions League mùa sau chứ đừng nói đến chuyện đua vô địch. Có lẽ CĐV của "The Kop" sẽ sớm bắt đầu phải hoài niệm về thời hoàng kim nếu như không có sự thay đổi nào xảy ra.

Thông số trận đấu