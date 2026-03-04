Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Liverpool hụt hơi đua top 4, "thổi lửa" đua trụ hạng

Liverpool "thổi lửa" cho cuộc đua trụ hạng

Liverpool là một trong tám đội thi đấu sớm nhất ở vòng 29 Ngoại hạng Anh và đối thủ của họ chỉ là Wolves, đội bóng đang xếp cuối bảng. Đội chủ sân Molineux vừa có chiến thắng trước Aston Villa cách đây không lâu để nhen nhóm cơ hội trụ hạng và "The Kop" vừa tiếp tục thổi bùng giấc mơ ấy.

Ra quân với đội hình đầy đủ hảo thủ nhưng Liverpool lại gặp khó trong việc tiếp cận khung thành của Wolves. Tấn công hời hợt, họ nhận đòn "hồi mã thương" ở phút 78 sau pha dứt điểm của R. Gomes. May cho đội khách là Salah tận dụng được sai lầm của đối thủ và đem về bàn gỡ hòa ở phút 83.

Tuy nhiên, chủ nhà cũng có được sự may mắn khi cú sút cầu may của Andre Gomes ở phút 90+3 giúp Wolves giành trọn 3 điểm. Với chiến thắng này, đội chủ sân Molineux đã có 16 điểm, chưa thể thoát khỏi vị trí cuối bảng nhưng chỉ còn 3 điểm so với Burnley, đội xếp thứ 19.

Thầy trò Scott Parker chưa thể cải thiện được điểm số ở vòng đấu này sau trận thua 0-2 trước Everton. "The Toffees" áp đảo từ đầu đến cuối và có được hai bàn thắng của Tarkowski và Dewsbury-Hall. Với 3 điểm có được, Everton tạm thời có vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 43 điểm.

Còn với Liverpool, trận thua tai hại này rất có thể sẽ khiến họ mất vị trí thứ 5 vào tay Chelsea sau vòng đấu này. Họ chỉ hơn "The Blues" đúng 3 điểm và kém hơn hẳn về chỉ số phụ. Nên nhớ rằng ý nghĩa của vị trí thứ 5 và thứ 6 rất khác nhau trong mùa giải này. Mùa tới, Ngoại hạng Anh khả năng lớn sẽ có 5 suất dự Cúp C1.

Ở hai trận đấu còn lại, Bournemouth và Brentford chia điểm trong trận cầu không có bàn thắng. Với một điểm có được, Brentford bảo vệ được vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng trong khi Bournemouth tạm thời có được vị trí thứ 9 với 40 điểm.

Trong khi đó, Sunderland gần như chắc chắn trụ hạng sau khi thắng 1-0 trên sân cùa Leeds United. Hiện tại, "Mèo đen" đã có được 40 điểm, bằng với Bournemouth nhưng kém hơn về hiệu số nên chấp nhận vị trí thứ 11. Trong khi đó, Leeds United vẫn chỉ có 31 điểm và xếp ở vị trí thứ 15.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh tính tới 6h ngày 4/3