Kết quả bóng đá Newcastle - Crystal Palace: Choáng váng 7 phút 2 bàn (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26

(Vòng 20) Bruno Guimaraes tiếp tục chứng tỏ vai trò quan trọng cho Newcastle khi "Chích chòe" mở màn năm 2026 bằng chiến thắng trước Crystal Palace.

   

Trong hiệp một, Newcastle từng có hai bàn thắng của Anthony Gordon và Joelinton bị từ chối vì việt vị, nhưng “Chích chòe” cuối cùng cũng phá vỡ thế bế tắc sau giờ nghỉ. Guimaraes chọn vị trí hoàn hảo để đánh đầu ghi bàn thứ bảy của mùa giải, trong trận đấu khá chặt chẽ tại St James’ Park.

Kết quả bóng đá Newcastle - Crystal Palace: Choáng váng 7 phút 2 bàn (Ngoại hạng Anh) - 1

Bruno Guimaraes và Malick Thiaw lần lượt lập công giúp Newcastle hạ Crystal Palace

Chưa dừng lại ở đó, Guimaraes tiếp tục tạo dấu ấn khi quả phạt góc của anh gây ra hỗn loạn trong vòng cấm Crystal Palace, giúp Malick Thiaw chạm bóng ấn định bàn thứ hai, mang về trọn vẹn 3 điểm và đưa Newcastle lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Crystal Palace cũng có cơ hội, với pha dứt điểm vọt xà của Will Hughes và cú sút bị thủ môn Nick Pope cản phá của tân binh Brennan Johnson. Chuỗi trận không thắng của “Đại bàng” giờ đã kéo dài lên con số 7 ở Premier League.

Đây là thất vọng mới nhất trong loạt kết quả tệ hại của HLV Oliver Glasner, người đang trải qua giai đoạn tệ nhất kể từ khi được bổ nhiệm làm thuyền trưởng Crystal Palace. “Đại bàng” đã tụt từ vị trí thứ 4 vào ngày 10/12 xuống thứ 14 sau thất bại thứ tư trong chuỗi này.

Rời St James’ Park với kết quả tốt là điều không hề dễ dàng. Newcastle đang bất bại 11 trận liên tiếp trên sân nhà ở mọi đấu trường và sẽ hy vọng kéo dài chuỗi phong độ này khi tiếp đón Leeds United vào ngày 8/1.

Tỷ số chung cuộc: Newcastle 2-0 Crystal Palace (Hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Newcastle: Guimaraes (71', Miley), Thiaw (78')

Đội hình xuất phát

Newcastle: Pope, Miley, Thiaw, Schär, Hall, Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton, Murphy, Wissa, Gordon.

Crystal Palace: Henderson, Lerma, Lacroix, Guehi, Clyne, Wharton, Hughes, Mitchell, Johnson, Pino, Mateta.

Theo Sỹ Ánh

05/01/2026 01:43 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Premier League 2025-26
