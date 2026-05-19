Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: Man City nhận lệnh phải thắng, kịch tính Chelsea - Tottenham

Bournemouth – Man City, 1h30, 20/05, vòng 37 Ngoại hạng Anh

Man City sẽ có chuyến làm khách của Bournemouth ở vòng 37 Ngoại hạng Anh. Với việc Arsenal đã giành chiến thắng trước Burnley, thầy trò HLV Pep Guardiola buộc phải có 3 điểm tại sân Vitality nếu như không muốn mất ngôi vương vào tay “Pháo thủ”. Tất nhiên, nhiệm vụ này không hề dễ dàng.

Man City sẽ phải thắng Bournemouth

Bournemouth vẫn còn nguyên mục tiêu để chiến đấu khi họ đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng. Họ sẽ có quyền tham dự Europa League mùa sau và thậm chí là Champions League mùa sau nếu Aston Villa rớt xuống vị trí thứ 5 và vô địch Europa League 2025/26.

Vấn đề nằm ở chỗ Bournemouth mới chỉ có 55 điểm nên cần thêm ít nhất 1 trận thắng để bảo toàn vị trí này. Ba đội có thể đe dọa vị trí của họ là Brighton (53 điểm, 37 trận), Brentford (52 điểm, 37 trận) và Chelsea (49 điểm, 36 trận).

Phong độ hiện tại của Bournemouth cũng đang rất tốt khi họ bất bại 5 vòng gần nhất, trong đó thắng 4 trận. Bởi vậy, Man City được dự đoán sẽ rất vất vả. Đây là thời điểm những con số thống kê liên quan đến lịch sử hay quá khứ đều chỉ mang tính chất tham khảo.

Đây sẽ là giờ phút của sự thật. Man City sẽ phải chứng minh họ đủ tư cách để cạnh tranh với Arsenal ở vòng 37. Còn nếu thầy trò Pep Guardiola gây thất vọng, “Pháo thủ” có quyền ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh sớm một vòng.

Dự đoán tỉ số: Bournemouth 1-2 Man City

Đội hình dự kiến

Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Rayan, Kroupi, Tavernier; Evanilson

Man City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly; Silva, Rodri; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland

Chelsea – Tottenham, 2h15, 20/5, vòng 37 Ngoại hạng Anh

Chelsea và Tottenham là hai trong sáu đội “đại gia” của Anh trong nhiều năm qua. Thế nhưng, cuộc đối đầu ở vòng 37 lại mang ý nghĩa rất khác. Chelsea níu kéo hy vọng được dự cúp châu Âu mùa sau dù đang xếp ở giữa bảng xếp hạng. Trong khi đó, Tottenham cần thêm ít nhất 1 điểm để trụ hạng thành công.

Tottenham sẽ phải kịch chiến với Chelsea

Hiện tại, “Gà trống” đang có 38 điểm, hơn 2 điểm so với West Ham nhưng có hiệu số bàn thắng/thua tốt hơn hẳn (-9 và -22). Khoảng cách 13 bàn khó lòng san lấp chỉ trong 1 vòng đấu nên cơ hội ở lại Ngoại hạng Anh của “Búa tạ” chỉ còn trên lý thuyết nếu Tottenham có ít nhất 1 điểm.

Kể từ khi Robert De Zerbi lên nắm quyền, Tottenham đã thi đấu tốt hơn hẳn và có được 8 điểm trong 4 vòng gần nhất. Phong độ ấy giúp cơ hội ở lại của “Gà trống” tăng lên đáng kể. Trong khi đó, Chelsea đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng.

Đội bóng này vừa thoát khỏi chuỗi thua nhờ trận hòa trước Liverpool. Về mặt động lực, thầy trò HLV McFarlane cần 1 chiến thắng để nhảy lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, đẩy Brentford xuống một bậc do bằng điểm nhưng hơn về hiệu số.

Đây là vị trí được dự Conference League mùa sau và Chelsea còn nguyên cửa vươn lên vị trí được dự Europa League, thậm chí là Champions League (trong trường hợp Aston Villa đứng thứ 5 và vô địch Europa League 2025/26).

Vấn đề là Chelsea có làm được không? Đó là câu hỏi thực sự khó trả lời. Họ có thực lực, có động lực nhưng bằng cách nào đó, “The Blues” vẫn để cơ hội trôi qua tầm tay. Ở những thời khắc quan trọng, liệu đội chủ sân Stamford Bridge có kịp tỉnh giấc hay không? Hãy cùng chờ xem!

Dự đoán tỉ số: Chelsea 1-1 Tottenham

Đội hình dự kiến

Chelsea: Sanchez; Fofana, Chalobah, Hato; Gusto, Caicedo, Fernandez, Cucurella; Palmer, Neto; Delap

Tottenham: Kinsky; Porro, Danso, Van de Ven, Udogie; Bentancur, Palhinha; Kolo Muani, Gallagher, Tel; Richarlison