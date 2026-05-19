Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
AFC Bournemouth vs Manchester City
Chelsea vs Tottenham Hotspur
Freiburg vs Aston Villa
Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Fiorentina vs Atalanta
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Bologna vs Inter Milan
Lazio vs Pisa
Alavés vs Rayo Vallecano
Real Betis vs Levante
Celta de Vigo vs Sevilla
Espanyol vs Real Sociedad
Getafe vs Osasuna
Mallorca vs Real Oviedo
Real Madrid vs Athletic Club
Valencia vs Barcelona
Girona vs Elche
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Parma vs Sassuolo
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
West Ham United vs Leeds United
Napoli vs Udinese
Cremonese vs Como
Lecce vs Genoa
Milan vs Cagliari
Torino vs Juventus
Hellas Verona vs Roma
Villarreal vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: Man City nhận lệnh phải thắng, kịch tính Chelsea - Tottenham

(Nhận định bóng đá Bournemouth - Man City, 1h30, 20/5 & Chelsea - Tottenham, 2h15, 20/5, vòng 37 Ngoại hạng Anh) Man City nhận lệnh phải thắng trước Bournemouth trong khi Chelsea và Totenham sẽ kịch chiến vì 3 điểm.

   

Bournemouth – Man City, 1h30, 20/05, vòng 37 Ngoại hạng Anh

Man City sẽ có chuyến làm khách của Bournemouth ở vòng 37 Ngoại hạng Anh. Với việc Arsenal đã giành chiến thắng trước Burnley, thầy trò HLV Pep Guardiola buộc phải có 3 điểm tại sân Vitality nếu như không muốn mất ngôi vương vào tay “Pháo thủ”. Tất nhiên, nhiệm vụ này không hề dễ dàng.

Bournemouth vẫn còn nguyên mục tiêu để chiến đấu khi họ đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng. Họ sẽ có quyền tham dự Europa League mùa sau và thậm chí là Champions League mùa sau nếu Aston Villa rớt xuống vị trí thứ 5 và vô địch Europa League 2025/26.

Vấn đề nằm ở chỗ Bournemouth mới chỉ có 55 điểm nên cần thêm ít nhất 1 trận thắng để bảo toàn vị trí này. Ba đội có thể đe dọa vị trí của họ là Brighton (53 điểm, 37 trận), Brentford (52 điểm, 37 trận) và Chelsea (49 điểm, 36 trận).

Phong độ hiện tại của Bournemouth cũng đang rất tốt khi họ bất bại 5 vòng gần nhất, trong đó thắng 4 trận. Bởi vậy, Man City được dự đoán sẽ rất vất vả. Đây là thời điểm những con số thống kê liên quan đến lịch sử hay quá khứ đều chỉ mang tính chất tham khảo.

Đây sẽ là giờ phút của sự thật. Man City sẽ phải chứng minh họ đủ tư cách để cạnh tranh với Arsenal ở vòng 37. Còn nếu thầy trò Pep Guardiola gây thất vọng, “Pháo thủ” có quyền ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh sớm một vòng.

Dự đoán tỉ số: Bournemouth 1-2 Man City

Đội hình dự kiến

Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Rayan, Kroupi, Tavernier; Evanilson

Man City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly; Silva, Rodri; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland

Chelsea – Tottenham, 2h15, 20/5, vòng 37 Ngoại hạng Anh

Chelsea và Tottenham là hai trong sáu đội “đại gia” của Anh trong nhiều năm qua. Thế nhưng, cuộc đối đầu ở vòng 37 lại mang ý nghĩa rất khác. Chelsea níu kéo hy vọng được dự cúp châu Âu mùa sau dù đang xếp ở giữa bảng xếp hạng. Trong khi đó, Tottenham cần thêm ít nhất 1 điểm để trụ hạng thành công.

Hiện tại, “Gà trống” đang có 38 điểm, hơn 2 điểm so với West Ham nhưng có hiệu số bàn thắng/thua tốt hơn hẳn (-9 và -22). Khoảng cách 13 bàn khó lòng san lấp chỉ trong 1 vòng đấu nên cơ hội ở lại Ngoại hạng Anh của “Búa tạ” chỉ còn trên lý thuyết nếu Tottenham có ít nhất 1 điểm.

Kể từ khi Robert De Zerbi lên nắm quyền, Tottenham đã thi đấu tốt hơn hẳn và có được 8 điểm trong 4 vòng gần nhất. Phong độ ấy giúp cơ hội ở lại của “Gà trống” tăng lên đáng kể. Trong khi đó, Chelsea đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng.

Đội bóng này vừa thoát khỏi chuỗi thua nhờ trận hòa trước Liverpool. Về mặt động lực, thầy trò HLV McFarlane cần 1 chiến thắng để nhảy lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, đẩy Brentford xuống một bậc do bằng điểm nhưng hơn về hiệu số. 

Đây là vị trí được dự Conference League mùa sau và Chelsea còn nguyên cửa vươn lên vị trí được dự Europa League, thậm chí là Champions League (trong trường hợp Aston Villa đứng thứ 5 và vô địch Europa League 2025/26).

Vấn đề là Chelsea có làm được không? Đó là câu hỏi thực sự khó trả lời. Họ có thực lực, có động lực nhưng bằng cách nào đó, “The Blues” vẫn để cơ hội trôi qua tầm tay. Ở những thời khắc quan trọng, liệu đội chủ sân Stamford Bridge có kịp tỉnh giấc hay không? Hãy cùng chờ xem!

Dự đoán tỉ số: Chelsea 1-1 Tottenham

Đội hình dự kiến

Chelsea: Sanchez; Fofana, Chalobah, Hato; Gusto, Caicedo, Fernandez, Cucurella; Palmer, Neto; Delap

Tottenham: Kinsky; Porro, Danso, Van de Ven, Udogie; Bentancur, Palhinha; Kolo Muani, Gallagher, Tel; Richarlison

Video bóng đá Arsenal - Burnley: Phạt góc lợi hại, tiến gần ngôi vương (Ngoại hạng Anh)
(Vòng 37) Arsenal tiến thêm một bước dài tới chức vô địch Ngoại hạng Anh sau chiến thắng tối thiểu trước Burnley đã xuống hạng tại Emirates.

-19/05/2026 05:23 AM (GMT+7)
