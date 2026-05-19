Pep Guardiola lên tiếng trước ngày chia tay Man City, không cần tri ân đặc biệt

Trong khoảnh khắc chuẩn bị khép lại triều đại huy hoàng của mình, chiến lược gia người Tây Ban Nha không mong chờ những sự tôn vinh quá lớn, mà chỉ muốn lưu giữ ký ức đẹp cùng CLB và người hâm mộ.

Một triều đại sắp khép lại ở Etihad

Sau nhiều tháng xuất hiện đồn đoán, ngày chia tay của Pep Guardiola với Manchester City đang đến rất gần. Theo truyền thông Anh, chiến lược gia 55 tuổi sẽ rời cương vị HLV trưởng sau trận đấu cuối mùa giải Ngoại hạng Anh gặp Aston Villa vào cuối tuần này (22h ngày 24/5, giờ Hà Nội). Nhưng trước đó, vào lúc 1h30 ngày 20/5 (tức rạng sáng mai), "Man xanh" sẽ hành quân đến sân của Bournemouth ở vòng đấu áp chót.

HLV Guardiola sẽ rời Man City sau vòng đấu hạ màn

Pep khép lại hành trình kéo dài 10 năm tại Etihad, quãng thời gian được xem là kỷ nguyên vĩ đại nhất lịch sử đội bóng nửa xanh thành Manchester. Dưới triều đại của chiến lược gia người Tây Ban Nha, Man City không chỉ thống trị bóng đá Anh mà còn vươn mình trở thành thế lực hàng đầu châu Âu.

Nhà cầm quân người Catalunya đã mang về hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ, nổi bật là sáu chức vô địch Ngoại hạng Anh, trong đó có bốn mùa liên tiếp – điều chưa từng xuất hiện trong lịch sử giải đấu. Ông cũng giúp Man City lần đầu bước lên đỉnh Champions League, hoàn tất giấc mơ mà giới chủ UAE theo đuổi suốt nhiều năm.

“Không cần tượng đài hay lễ tri ân đặc biệt”

Điều khiến người hâm mộ chú ý là thái độ điềm tĩnh của Guardiola trước thời khắc chia ly. Theo tiết lộ từ báo giới Anh, Pep không mong CLB hay CĐV tạo ra những màn tri ân kéo dài hoặc các nghi thức mang tính biểu tượng trong trận cuối mùa.

Thông điệp ông gửi gắm khá giản dị: “Khi bạn già đi, điều còn lại chính là ký ức”.

HLV Guardiola biến các cầu thủ Man City thành ngôi sao lớn

Đó cũng là cách Guardiola nhìn lại hành trình của mình tại Man City. Không quá ồn ào hay nặng màu sắc biểu diễn, Pep muốn cuộc chia tay diễn ra tự nhiên, như cách ông đã âm thầm biến Man City thành cỗ máy chiến thắng suốt một thập kỷ.

Dẫu vậy, ban lãnh đạo đội bóng được cho là đang chuẩn bị kế hoạch đặc biệt để tôn vinh ảnh hưởng khổng lồ của ông với bóng đá Anh. Một lễ diễu hành bằng xe buýt mui trần dự kiến sẽ diễn ra tại Manchester ngay sau khi mùa giải hạ màn.

Người kế nhiệm và tương lai phía trước

Thông tin Guardiola rời ghế nóng được cho là đã được Man City thông báo sơ bộ tới các đối tác thương mại. Trong nội bộ đội bóng, đây cũng không còn là điều quá bất ngờ.

HLV Kompany và Maresca đang là những ứng viên thay thế Guardiola tại Man City

Dù vẫn còn một năm hợp đồng, HLV Pep Guardiola nhiều khả năng muốn kết thúc chu kỳ thành công trước khi đội bóng bước vào giai đoạn chuyển giao mới. Tuy nhiên, khả năng ông tiếp tục gắn bó với Man City ở vai trò khác vẫn chưa bị loại trừ.

Hiện tại, hai ứng viên sáng giá nhất cho vị trí kế nhiệm là Enzo Maresca và Vincent Kompany. Maresca từng làm việc trong ban huấn luyện của Guardiola, trong khi Kompany là biểu tượng lớn của Man City cả trên sân cỏ lẫn trong phòng thay đồ.

Trong lúc tương lai chiếc ghế huấn luyện được bàn luận sôi nổi, Man City vẫn còn nhiệm vụ quan trọng ở mùa giải năm nay. Đội bóng vừa đánh bại Chelsea để giành FA Cup và tiếp tục cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh với Arsenal đến những vòng cuối cùng.

Dù mùa giải khép lại với thêm bao nhiêu danh hiệu nữa, triều đại của Pep Guardiola tại Man City vẫn sẽ được nhớ đến như một trong những chương huy hoàng nhất lịch sử bóng đá hiện đại.