Havertz của Arsenal thoát thẻ đỏ may mắn, tranh cãi VAR không "bẻ còi" trọng tài

Arsenal giành chiến thắng 1-0 trước Burnley nhờ bàn duy nhất của Kai Havertz và họ chỉ còn cách chức vô địch Premier League thêm một kết quả thuận lợi nữa. Họ thậm chí có thể vô địch ngay đêm nay, nếu Man City không đánh bại được Bournemouth.

Pha truy cản từ phía sau của Havertz với Ugochukwu

Đáng chú ý là trong trận này, Havertz đã thoát thẻ đỏ trong một tình huống gây nhiều tranh cãi. Havertz đã phạm lỗi với Lesley Ugochukwu trong lúc Burnley đang phản công, và tiền đạo người Đức chỉ bị thẻ vàng mặc dù pha phạm lỗi chứng kiến Havertz không những xoạc sau, anh còn móc chân với cầu thủ của Burnley và không hề đưa chân tới gần bóng.

Quyết định chỉ rút thẻ vàng của trọng tài Paul Tierney đã gây nhiều xì xào. Ngay trên sóng truyền hình Anh, cựu hậu vệ Gary Neville nói: “Tôi không nghĩ đó là quyết định đúng. Kai đã quá may mắn, đáng lẽ đó phải là thẻ đỏ như nhiều tình huống phạm lỗi tương tự khác. Paul Tierney có góc nhìn rất rõ ràng, đây không phải chỉ là một cú ngáng mà là hẳn một cú đạp vào chân trụ”.

Cựu hậu vệ Jamie Carragher cũng cho rằng Havertz gặp may, ông bình luận: “Tôi có cảm giác tổ VAR không lật ngược quyết định của trọng tài vì cho rằng Paul Tierney đã có góc nhìn rất rõ về pha bóng này. Nhưng Paul đáng lẽ phải rút thẻ đỏ luôn, sau đó kiểm tra VAR cũng được. Nếu tôi phải đoán một lý do vì sao ông ấy lại chỉ rút thẻ vàng, có lẽ là bởi lực truy cản của Havertz không mạnh, nhưng chân cậu ấy vẫn nhắm vào bắp của Lesley”.

Dường như Mikel Arteta cũng thấy đó là một sự may mắn cho đội bóng của ông, nên HLV trưởng của Arsenal sau đó đã rút Havertz ra để Viktor Gyokeres vào thay. Còn bên phía Burnley, HLV tạm quyền Michael Jackson rất không vui và cho rằng quyết định của trọng tài góp phần khiến đội bóng của ông gặp khó khăn.

“Đó là pha truy cản quá nguy hiểm và Lesley có thể gặp chấn thương nặng. Havertz bị thẻ đỏ thì chúng tôi sẽ hơn người so với Arsenal trong 20 phút cuối, cơ hội gỡ hòa của chúng tôi khi đo vẫn còn”, Jackson nói.