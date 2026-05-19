Trận đấu nổi bật

AFC Bournemouth vs Manchester City
Chelsea vs Tottenham Hotspur
Freiburg vs Aston Villa
Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Fiorentina vs Atalanta
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Bologna vs Inter Milan
Lazio vs Pisa
Alavés vs Rayo Vallecano
Real Betis vs Levante
Celta de Vigo vs Sevilla
Espanyol vs Real Sociedad
Getafe vs Osasuna
Mallorca vs Real Oviedo
Real Madrid vs Athletic Club
Valencia vs Barcelona
Girona vs Elche
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Parma vs Sassuolo
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
West Ham United vs Leeds United
Napoli vs Udinese
Cremonese vs Como
Lecce vs Genoa
Milan vs Cagliari
Torino vs Juventus
Hellas Verona vs Roma
Villarreal vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Havertz của Arsenal thoát thẻ đỏ may mắn, tranh cãi VAR không "bẻ còi" trọng tài

Sự kiện: Arsenal Premier League 2025-26

Arsenal đã không mất người một cách khá may mắn sau tình huống Havertz phạm lỗi nguy hiểm với cầu thủ Burnley.

   

Arsenal giành chiến thắng 1-0 trước Burnley nhờ bàn duy nhất của Kai Havertz và họ chỉ còn cách chức vô địch Premier League thêm một kết quả thuận lợi nữa. Họ thậm chí có thể vô địch ngay đêm nay, nếu Man City không đánh bại được Bournemouth.

Pha truy cản từ phía sau của Havertz với Ugochukwu

Đáng chú ý là trong trận này, Havertz đã thoát thẻ đỏ trong một tình huống gây nhiều tranh cãi. Havertz đã phạm lỗi với Lesley Ugochukwu trong lúc Burnley đang phản công, và tiền đạo người Đức chỉ bị thẻ vàng mặc dù pha phạm lỗi chứng kiến Havertz không những xoạc sau, anh còn móc chân với cầu thủ của Burnley và không hề đưa chân tới gần bóng.

Quyết định chỉ rút thẻ vàng của trọng tài Paul Tierney đã gây nhiều xì xào. Ngay trên sóng truyền hình Anh, cựu hậu vệ Gary Neville nói: “Tôi không nghĩ đó là quyết định đúng. Kai đã quá may mắn, đáng lẽ đó phải là thẻ đỏ như nhiều tình huống phạm lỗi tương tự khác. Paul Tierney có góc nhìn rất rõ ràng, đây không phải chỉ là một cú ngáng mà là hẳn một cú đạp vào chân trụ”.

Cựu hậu vệ Jamie Carragher cũng cho rằng Havertz gặp may, ông bình luận: “Tôi có cảm giác tổ VAR không lật ngược quyết định của trọng tài vì cho rằng Paul Tierney đã có góc nhìn rất rõ về pha bóng này. Nhưng Paul đáng lẽ phải rút thẻ đỏ luôn, sau đó kiểm tra VAR cũng được. Nếu tôi phải đoán một lý do vì sao ông ấy lại chỉ rút thẻ vàng, có lẽ là bởi lực truy cản của Havertz không mạnh, nhưng chân cậu ấy vẫn nhắm vào bắp của Lesley”.

Dường như Mikel Arteta cũng thấy đó là một sự may mắn cho đội bóng của ông, nên HLV trưởng của Arsenal sau đó đã rút Havertz ra để Viktor Gyokeres vào thay. Còn bên phía Burnley, HLV tạm quyền Michael Jackson rất không vui và cho rằng quyết định của trọng tài góp phần khiến đội bóng của ông gặp khó khăn.

“Đó là pha truy cản quá nguy hiểm và Lesley có thể gặp chấn thương nặng. Havertz bị thẻ đỏ thì chúng tôi sẽ hơn người so với Arsenal trong 20 phút cuối, cơ hội gỡ hòa của chúng tôi khi đo vẫn còn”, Jackson nói.

Video bóng đá Arsenal - Burnley: Phạt góc lợi hại, tiến gần ngôi vương (Ngoại hạng Anh)
(Vòng 37) Arsenal tiến thêm một bước dài tới chức vô địch Ngoại hạng Anh sau chiến thắng tối thiểu trước Burnley đã xuống hạng tại Emirates.

