Arsenal tiếp tục thắng tối thiểu, đòn sở trường sẽ hạ gục PSG?

Không một khe hở

Arsenal đã trở lại với thói quen của họ trong nửa cuối mùa giải này: Thắng tối thiểu. 11 trong 12 trận gần nhất họ đã ghi không quá 1 bàn, trong đó có 5 trận thắng với tỷ số 1-0. Đã 4 trận gần nhất “Pháo thủ” không để lọt lưới, còn những trận họ thua thì cũng không lọt quá 2 bàn, thực tế lần cuối họ lọt 3 bàn trở lên là từ cuối tháng 1 trước MU.

Thắng 1-0 bằng phạt góc, Arsenal đã trở lại với sở trường

Trận thắng 1-0 trước Burnley chứng kiến Arsenal sau khi dẫn bàn là lùi về phòng ngự chặt chẽ. Họ làm tốt tới mức cú sút cuối cùng của Burnley đến ở phút 57, và Burnley kết thúc trận mà không có cú dứt điểm trúng đích nào. Đa số các pha dứt điểm của Burnley chỉ là sút xa cầu may.

Burnley, một đội xuống hạng, đã hòa Liverpool 1-1, hòa Tottenham 2-2, hòa Chelsea 1-1, hòa MU 2-2, hòa Aston Villa 2-2, thua Man City chỉ 0-1. Họ có thể cũng thua đậm chính những đối thủ đó (thua Tottenham 0-3, thua Man City 1-5), thế nên Mikel Arteta có lý do để dè chừng bất chấp đã có bàn dẫn trước.

Sở trường trở lại

Ở thời điểm này, có thể nói Arsenal có hàng phòng ngự 7 người tốt nhất toàn châu Âu. Không chỉ 4 hậu vệ mà cả 2 tiền vệ trung tâm cũng dành đến hơn 60% năng lượng cho khâu phòng thủ, một mình Declan Rice triệt tiêu gần như mọi cơ hội mà Burnley có thể tạo ra trong hiệp 2.

Arsenal tập trung vào phòng ngự sau khi dẫn trước Burnley, họ đã trở lại vói cách chơi an toàn từ khi Man City mất điểm trước Everton

Điều lạ là trong 12 trận gần nhất, họ đã có một trận thắng Fulham đậm đà 3-0 để thể hiện khả năng tấn công bùng nổ. Vậy vì sao họ lại không chơi tấn công hừng hực như vậy nữa 3 trận vừa qua? Vì Man City đã rơi điểm (một cách chí mạng trước Everton) và Arsenal bỗng không còn phải lo chuyện đua hiệu số phụ khi đối thủ trực tiếp đã không còn bằng điểm với mình.

Có thể thấy rõ tư tưởng lối đá của Arsenal ở trận vừa qua khi nhìn vào hoạt động của mỗi cầu thủ tấn công từ lúc họ dẫn bàn. Bukayo Saka gần như không thấy tăm hơi bên phần sân Burnley, Odegaard ở hiệp 1 còn dâng lên tạo cơ hội nhưng hiệp 2 rút xuống tham gia phòng thủ và cầm nhịp. Havertz suýt bị thẻ đỏ vì một cú xoạc sau, Eze tỏ ra quá ung dung, và chỉ Trossard là có phần khẩn trương trong các tình huống xử lý.

Arsenal chỉ còn 2 trận đấu nữa để kết thúc mùa giải, không chừng họ sẽ thắng cả 2 trận với tỷ số 1-0 để đoạt cú đúp lịch sử. Và với sức mạnh tấn công của PSG thì họ nên làm thế, họ có hàng thủ mạnh nhất châu Âu thì phải chơi theo sở trường của mình, chứ dại gì đôi công như Bayern Munich đã làm?