Arsenal tiếp tục thắng tối thiểu, đòn sở trường sẽ hạ gục PSG?

Trận đấu nổi bật

AFC Bournemouth vs Manchester City
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
Chelsea vs Tottenham Hotspur
Logo Chelsea - CHE Chelsea
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
Freiburg vs Aston Villa
Logo Freiburg - SCF Freiburg
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
Fiorentina vs Atalanta
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
Logo Atalanta - ATA Atalanta
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
Bologna vs Inter Milan
Logo Bologna - BOL Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
Lazio vs Pisa
Logo Lazio - LAZ Lazio
Logo Pisa - PIS Pisa
Alavés vs Rayo Vallecano
Logo Alavés - ALA Alavés
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
Real Betis vs Levante
Logo Real Betis - BET Real Betis
Logo Levante - LEV Levante
Celta de Vigo vs Sevilla
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
Logo Sevilla - SEV Sevilla
Espanyol vs Real Sociedad
Logo Espanyol - ESP Espanyol
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
Getafe vs Osasuna
Logo Getafe - GET Getafe
Logo Osasuna - OSA Osasuna
Mallorca vs Real Oviedo
Logo Mallorca - MLL Mallorca
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
Real Madrid vs Athletic Club
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
Valencia vs Barcelona
Logo Valencia - VAL Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
Girona vs Elche
Logo Girona - GIR Girona
Logo Elche - ELC Elche
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
Parma vs Sassuolo
Logo Parma - PAR Parma
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
Logo Manchester United - MUN Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Logo Burnley - BUR Burnley
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
Logo Arsenal - ARS Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Logo Fulham - FUL Fulham
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Logo Liverpool - LIV Liverpool
Logo Brentford - BRE Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Logo Manchester City - MCI Manchester City
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Logo Sunderland - SUN Sunderland
Logo Chelsea - CHE Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
Logo Everton - EVE Everton
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
Napoli vs Udinese
Logo Napoli - NAP Napoli
Logo Udinese - UDI Udinese
Cremonese vs Como
Logo Cremonese - CRE Cremonese
Logo Como - COM Como
Lecce vs Genoa
Logo Lecce - LEC Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
Milan vs Cagliari
Logo Milan - MIL Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
Torino vs Juventus
Logo Torino - TOR Torino
Logo Juventus - JUV Juventus
Hellas Verona vs Roma
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
Logo Roma - ROM Roma
Villarreal vs Atlético de Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
Logo Arsenal - ARS Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
Arsenal tiếp tục thắng tối thiểu, đòn sở trường sẽ hạ gục PSG?

Sự kiện: Arsenal HLV Mikel Arteta Premier League 2025-26

Arsenal đã 3 trận liên tiếp thắng tối thiểu và họ đang ngày một hoàn thiện kiểu chơi này để nhắm tới cú đúp danh hiệu.

   

Không một khe hở

Arsenal đã trở lại với thói quen của họ trong nửa cuối mùa giải này: Thắng tối thiểu. 11 trong 12 trận gần nhất họ đã ghi không quá 1 bàn, trong đó có 5 trận thắng với tỷ số 1-0. Đã 4 trận gần nhất “Pháo thủ” không để lọt lưới, còn những trận họ thua thì cũng không lọt quá 2 bàn, thực tế lần cuối họ lọt 3 bàn trở lên là từ cuối tháng 1 trước MU.

Thắng 1-0 bằng phạt góc, Arsenal đã trở lại với sở trường

Trận thắng 1-0 trước Burnley chứng kiến Arsenal sau khi dẫn bàn là lùi về phòng ngự chặt chẽ. Họ làm tốt tới mức cú sút cuối cùng của Burnley đến ở phút 57, và Burnley kết thúc trận mà không có cú dứt điểm trúng đích nào. Đa số các pha dứt điểm của Burnley chỉ là sút xa cầu may.

Burnley, một đội xuống hạng, đã hòa Liverpool 1-1, hòa Tottenham 2-2, hòa Chelsea 1-1, hòa MU 2-2, hòa Aston Villa 2-2, thua Man City chỉ 0-1. Họ có thể cũng thua đậm chính những đối thủ đó (thua Tottenham 0-3, thua Man City 1-5), thế nên Mikel Arteta có lý do để dè chừng bất chấp đã có bàn dẫn trước.

Sở trường trở lại

Ở thời điểm này, có thể nói Arsenal có hàng phòng ngự 7 người tốt nhất toàn châu Âu. Không chỉ 4 hậu vệ mà cả 2 tiền vệ trung tâm cũng dành đến hơn 60% năng lượng cho khâu phòng thủ, một mình Declan Rice triệt tiêu gần như mọi cơ hội mà Burnley có thể tạo ra trong hiệp 2. 

Arsenal tập trung vào phòng ngự sau khi dẫn trước Burnley, họ đã trở lại vói cách chơi an toàn từ khi Man City mất điểm trước Everton

Điều lạ là trong 12 trận gần nhất, họ đã có một trận thắng Fulham đậm đà 3-0 để thể hiện khả năng tấn công bùng nổ. Vậy vì sao họ lại không chơi tấn công hừng hực như vậy nữa 3 trận vừa qua? Vì Man City đã rơi điểm (một cách chí mạng trước Everton) và Arsenal bỗng không còn phải lo chuyện đua hiệu số phụ khi đối thủ trực tiếp đã không còn bằng điểm với mình.

Có thể thấy rõ tư tưởng lối đá của Arsenal ở trận vừa qua khi nhìn vào hoạt động của mỗi cầu thủ tấn công từ lúc họ dẫn bàn. Bukayo Saka gần như không thấy tăm hơi bên phần sân Burnley, Odegaard ở hiệp 1 còn dâng lên tạo cơ hội nhưng hiệp 2 rút xuống tham gia phòng thủ và cầm nhịp. Havertz suýt bị thẻ đỏ vì một cú xoạc sau, Eze tỏ ra quá ung dung, và chỉ Trossard là có phần khẩn trương trong các tình huống xử lý.

Arsenal chỉ còn 2 trận đấu nữa để kết thúc mùa giải, không chừng họ sẽ thắng cả 2 trận với tỷ số 1-0 để đoạt cú đúp lịch sử. Và với sức mạnh tấn công của PSG thì họ nên làm thế, họ có hàng thủ mạnh nhất châu Âu thì phải chơi theo sở trường của mình, chứ dại gì đôi công như Bayern Munich đã làm?

Arsenal tiến sát ngôi vương Ngoại hạng Anh: Bắn 1 mũi tên trúng 3 đích

Arsenal tiến sát tới việc chấm dứt cơn khát danh hiệu Ngoại hạng Anh kéo dài suốt 22 năm sau chiến thắng đầy căng thẳng 1-0 trước Burnley ở vòng áp...

Theo Q.D

Nguồn: [Link nguồn]

-19/05/2026 08:56 AM (GMT+7)
