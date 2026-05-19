Tranh cãi bóng chuyền: CLB Hà Nội bị nghi "nhường" đối thủ, HLV Tuấn Kiệt nói gì?

Tối 18/5 tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026, một màn lội ngược dòng tưởng như bình thường của LPB Ninh Bình trước Hà Nội Tasco Auto lại trở thành tâm điểm của bóng chuyền Việt Nam. Chỉ sau một quyết định thay người, cục diện bảng B đảo chiều chóng mặt, đội khách Nhật Bản Gunma Green Wings mất vé vào bán kết, còn mạng xã hội thì bùng nổ với những lời chỉ trích nhắm vào HLV Nguyễn Tuấn Kiệt của CLB Hà Nội Tasco Auto.

Ninh Bình (áo đỏ trắng) giành vé vào bán kết sau chiến thắng trước Hà Nội vào chiều 18/5. Ảnh Anh Khoa

Đó không còn đơn thuần là câu chuyện thắng thua. Nó là ranh giới mong manh giữa tính toán chiến thuật và cảm giác thiếu công bằng trong mắt người hâm mộ.

“Khúc cua” định mệnh của bảng B

Bảng B bước vào lượt cuối với kịch bản đầy căng thẳng. Gunma Green Wings vừa đánh bại Suwon 3-1, đồng nghĩa LPB Ninh Bình buộc phải thắng Hà Nội Tasco Auto với tỷ số 3-0 hoặc 3-1 mới đủ điều kiện vào bán kết.

Nhiệm vụ ấy ban đầu có vẻ bất khả thi. Hà Nội Tasco Auto nhập cuộc bằng đội hình mạnh nhất. Vi Thị Như Quỳnh cùng các đồng đội chơi áp đảo, kiểm soát hoàn toàn thế trận và thắng 25-19 trong set mở màn. Khoảng cách về trình độ hiện ra rõ rệt đến mức nhiều người tin rằng đại diện Ninh Bình sẽ phải nói lời chia tay.

Nhưng rồi trận đấu rẽ sang hướng khác chỉ sau ít phút nghỉ giữa set. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bất ngờ rút hàng loạt trụ cột khỏi sân. Những mắt xích chủ lực đồng loạt ngồi ngoài, nhường chỗ cho dàn cầu thủ dự bị còn non kinh nghiệm. Sự thay đổi ấy lập tức tạo ra hiệu ứng dây chuyền. Hà Nội Tasco Auto mất hẳn nhịp vận hành, trong khi LPB Ninh Bình càng đánh càng hưng phấn. Ba set còn lại diễn ra gần như một chiều: 25-12, 25-14 và 25-15.

Nhiều cầu thủ trẻ của Hà Nội được HLV sử dụng trong trận đấu này

Từ thế bị dồn vào chân tường, LPB Ninh Bình hoàn tất cú lội ngược dòng để đoạt vé bán kết. Ngược lại, Gunma Green Wings, đội từng nắm lợi thế lớn bị đẩy xuống nhóm tranh hạng 5-8 trong sự ngỡ ngàng.

Điều khiến dư luận bùng nổ không nằm ở tỷ số, mà ở cảm giác mọi thứ thay đổi quá đột ngột.

Nhiều cổ động viên cho rằng Hà Nội Tasco Auto đã “buông” trận đấu. Một số bình luận gay gắt xuất hiện ngay sau trận:

- “Năm sau chắc đội quốc tế không muốn sang nữa”.

- “Giống một kịch bản được sắp đặt hơn là một trận đấu”.

- “Đây là bóng chuyền hay phim điện ảnh?”.

HLV Tuấn Kiệt: “Ưu tiên lớn nhất là bán kết”

Trước làn sóng tranh cãi, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã lên tiếng lý giải quyết định gây ồn ào của mình.

Theo vị chiến lược gia sinh năm 1976, Hà Nội Tasco Auto đã sớm giành vé vào bán kết và ban huấn luyện buộc phải tính đến bài toán đường dài. Đối thủ tiếp theo của họ là chủ nhà VTV Bình Điền Long An, trận đấu được xem như “chung kết sớm” của giải.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết đội ông muốn dành lực lượng tốt nhất cho bán kết

“Ban huấn luyện ưu tiên việc đảm bảo thể trạng và hạn chế rủi ro chấn thương cho các cầu thủ. Đây đều là những vận động viên phải cày ải liên tục trong màu áo CLB lẫn đội tuyển”, ông Kiệt chia sẻ.

Nói cách khác, Hà Nội Tasco Auto chọn bảo toàn lực lượng thay vì căng sức ở một trận vòng bảng không còn quá nhiều ý nghĩa với họ. Đó là quyết định không sai nếu nhìn từ góc độ chuyên môn.

Trong thể thao đỉnh cao, xoay tua đội hình là điều bình thường. Không HLV nào muốn mạo hiểm với trụ cột trước một trận bán kết sống còn. Đặc biệt ở bóng chuyền nữ Việt Nam, nơi nhiều tuyển thủ gần như không có quãng nghỉ suốt nhiều tháng qua.

Tuy nhiên, điều khiến ông Tuấn Kiệt bị đặt vào tâm bão nằm ở thời điểm thay người và hệ quả kéo theo. Khi một quyết định chiến thuật vô tình tác động trực tiếp tới số phận đội khác, tranh cãi là điều khó tránh khỏi.

Đáng chú ý hơn, chính ông Kiệt cũng không hài lòng với màn trình diễn của dàn cầu thủ trẻ sau khi được trao cơ hội. Khoảng cách trình độ quá lớn khiến Hà Nội Tasco Auto đánh mất hoàn toàn thế trận chỉ trong thời gian ngắn.

Vào ngày 20/5, Hà Nội Tasco Auto bước vào trận bán kết với VTV Bình Điền Long An, đây dự báo là trận đấu rất hấp dẫn.