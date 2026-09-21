Kết quả bóng đá ĐT nữ Trung Quốc - Philippines: Tuyệt đỉnh hat-trick (ASIAD)

Được đánh giá cao hơn, Trung Quốc tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Phút 18, Philippines thoát thua trong gang tấc khi cú dứt điểm của Wang Yanwen đưa bóng tìm đến cột dọc. Tuy nhiên, Wang Yanwen không phải tiếc nuối quá lâu. Đến phút 20, quả phạt góc của Trung Quốc bị hàng thủ Philippines phá ra. Zhang Rui sau đó thực hiện quả treo bóng để Wang Yanwen đánh đầu ghi bàn, mở tỷ số trận đấu.

Tuyển nữ Trung Quốc thắng đậm Philippines

Sau bàn thua, Philippines vẫn tiếp tục phải chống đỡ các đợt tấn công của Trung Quốc. Cuối hiệp một, Wang Yanwen lần thứ hai điền tên lên bảng tỷ số bằng cú sút uy lực từ sát rìa vòng cấm, tạo nên một siêu phẩm đưa bóng găm thẳng vào góc xa khung thành.

Ngay đầu hiệp hai, Chen Qiaozhu lập công gia tăng cách biệt cho. Khoảng 5 phút sau, Wang Yanwen đánh đầu ghi bàn, hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình. Trước đó, sau 32 lần ra sân cho tuyển nữ Trung Quốc, Wang Yanwen chỉ ghi được 5 bàn. Tuy nhiên, tại ASIAD năm nay, cô đã có 4 bàn thắng. Đây cũng là lần đầu tiên Wang Yanwen lập hat-trick trong sự nghiệp.

Philippines tìm được bàn rút ngắn tỷ số ở phút 65 nhờ công của Skye Leach. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì đại diện Đông Nam Á làm được trong trận đấu này. Cuối trận, Yuan Cong có pha xử lý bình tĩnh trong vòng cấm trước khi dứt điểm ghi bàn ấn định chiến thắng đậm đà cho Trung Quốc.

Với chiến thắng này, Trung Quốc đứng nhất bảng G với 7 điểm. Uzbekistan xếp thứ hai với 5 điểm sau chiến thắng trước Hồng Kông (Trung Quốc). Philippines có 4 điểm và đứng vị trí thứ ba.

Tỷ số chung cuộc: Trung Quốc 5-1 Philippines (Hiệp 1: 2-0)

Ghi bàn

Trung Quốc: Wang Yanwen (20') (40') (54'), Chen Qiaozhu (49'), Yuan Cong (90+2')

Philippines: Skye Leach (65')

Đội hình xuất phát

Trung Quốc: Xiao Zitong, Chen Qiaozhu, Wu Haiyan, Yao Wei, Wang Shuang, Wang Yanwen, Li Qingtong, Wang Aifang, Zhang Rui, Zhang Linyan, Zhang Chengxue

Philippines: Mcdaniel, Oka, Hali Long, Sawicki, Leach, Frilles, Ramirez, Tolentin, Wunsch, Elizabeth Penn, Guillou