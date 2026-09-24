Trực tiếp ASIAD 24/9: Đinh Văn Tâm giành HCB wushu
Ngày 24/9, tâm điểm ASIAD 2026 đổ dồn về Đoàn Thể thao Việt Nam với trận chung kết wushu của Đinh Văn Tâm, chiến dịch bảo vệ ngôi vương bắn súng của Phạm Quang Huy cùng các nội dung chung kết điền kinh, bơi lội và cử tạ.
Tại chung kết nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ, cặp tay chèo Trần Thị Thu Hằng và Lường Thị Thảo của Việt Nam đã thi đấu đầy nỗ lực và cán đích ở vị trí thứ 4 với thành tích 7 phút 10 giây 19.
Tấm HCV thuộc về hai vận động viên Zarei Kimia và Norouzi Tazeh Kand Zeinab của tuyển Iran với thời gian thống trị 6 phút 53 giây 93. Thống số 6 phút 59 giây 24 giúp cặp đôi Cheung Yuen Shan và Leung Wing Wun (Hồng Kông - Trung Quốc) giành HCB, trong khi HCĐ thuộc về đội chủ nhà Nhật Bản là Yonezawa Chika và Tomita Chiaki với thành tích sát sao 6 phút 59 giây 27.
Sáng 24/9, Đinh Văn Tâm đã đánh chung kết tán thủ ở hạng cân 56kg nam với đối thủ Trung Quốc Ou Jiaming. Kết quả Văn Tâm nhận thất bại 0-2 sau 2 hiệp đấu và chấp nhận tấm HCB. Dù sao đây cũng là thành tích đáng khích lệ với VĐV của Việt Nam.
Sáng ngày 24/9/2026, tại Trung tâm Đua thuyền Quốc tế Nagaragawa (Nhật Bản), chung kết A nội dung Thuyền đơn nữ hạng nhẹ môn Rowing tại Đại hội Thể thao Châu Á 2026 đã diễn ra đầy kịch tính.
Đại diện của Việt Nam, vận động viên Hồ Thị Duy đã nỗ lực hoàn thành phần thi với thời gian 7:58.22, xếp ở vị trí thứ 6 chung cuộc. VĐV Mojallaltopraghghale F của Iran xuất sắc giành huy chương vàng với thành tích 7:24.57, theo sau là đại diện của Hồng Kông (TQ) và Thái Lan. Dù chưa thể cạnh tranh huy chương trước các đối thủ rất mạnh của châu lục, việc lọt vào tới loạt bơi chung kết A vẫn là một trải nghiệm và nỗ lực đáng ghi nhận của tay chèo Việt Nam.
Ngày thi đấu 24/9 tại ASIAD có nhiều nội dung trọng điểm của thể thao Việt Nam. Tâm điểm sẽ đổ dồn về trường bắn, sàn đấu võ và đường chạy điền kinh, nơi những ngôi sao hàng đầu gánh vác hy vọng lớn.
Võ sĩ Đinh Văn Tâm (trang phục xanh) được kỳ vọng mang về HCV cho wushu và thể thao Việt Nam trong buổi sáng 24/9
Đinh Văn Tâm đấu Ou Jiaming: Bản lĩnh nhà vua và điểm tựa lịch sử
Trận chung kết wushu nội dung tán thủ hạng 56kg nam ASIAD 2026 mang tính chất của một trận "siêu kinh điển" khi Đinh Văn Tâm tái đấu kình địch Ou Jiaming. Lịch sử đang gọi tên võ sĩ Việt Nam khi anh từng xuất sắc hạ gục đối thủ 2-1 để lên ngôi vô địch cúp thế giới hồi tháng 5. Chiến tích vang dội ngay trên đất Trung Quốc giúp đại diện người Hrê nắm giữ lợi thế tâm lý vô cùng lớn trước trận đánh quyết định.
Tuy nhiên, thử thách tại đại hội lần này đã được nâng lên một tầm cao mới. Ou Jiaming cho thấy sự chuẩn bị đáng gờm khi chủ động đôn cân từ 52kg lên 56kg nhằm gia tăng tối đa sức mạnh thể hình.
Trong bối cảnh 4 đồng đội tán thủ đều đã dừng bước ở bán kết và nhận HCĐ, áp lực dồn lên vai Đinh Văn Tâm là không hề nhỏ. Anh chính là niềm hy vọng Vàng duy nhất còn lại của wushu Việt Nam. Trận đấu diễn ra vào lúc 7h50 ngày 24/09 (giờ Việt Nam), hứa hẹn là màn so tài bùng nổ của bản lĩnh, đẳng cấp và khát khao đổi màu huy chương.
Bắn súng: Đương kim vô địch Phạm Quang Huy bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương
Xạ thủ Phạm Quang Huy đến ASIAD 2026 với tư cách là đương kim vô địch ASIAD nội dung 10m súng ngắn hơi nam, sau tấm HCV lịch sử giành được tại Hàng Châu (ASIAD 19).
Vào lúc 7:45 (giờ Việt Nam), anh cùng các đồng đội Lại Công Minh và Nguyễn Đình Thành sẽ chính thức bước vào bục bắn. Đây là nội dung thi đấu kép, nơi các xạ thủ vừa cạnh tranh vé vào chung kết cá nhân, vừa trực tiếp tính điểm tổng để tranh huy chương nội dung đồng đội. Áp lực bảo vệ ngôi vương trước các đối thủ cực mạnh từ Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc là rất lớn, nhưng bản lĩnh của Quang Huy vẫn là điểm tựa vàng.
Quang Huy có 2 cơ hội giành HCV ở nội dung bắn súng 10m súng ngắn hơi (đơn, đồng đội)
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng xuất trận ở chung kết 800m
Đường đua xanh ngày 24/9 sẽ chứng kiến mũi nhọn Nguyễn Huy Hoàng và người đồng đội Trần Văn Nguyễn Quốc tham gia tranh tài tại vòng loại nội dung 800m tự do nam vào lúc 8h51. Đây là cự ly sở trường từng giúp Huy Hoàng khẳng định tên tuổi ở đấu trường châu lục, và anh được kỳ vọng sẽ đạt thông số kỹ thuật tốt nhất để cạnh tranh thứ hạng cao. Trước đó, các kình ngư trẻ như Nguyễn Thúy (50m tự do nữ) và Dương Văn Hoàng Quy (50m bướm nam) sẽ thi đấu vòng loại từ sớm.
Nguyễn Thị Oanh thử thách giới hạn ở đường chạy 10.000m
Vào lúc 19h25, "cô gái vàng" Nguyễn Thị Oanh cùng chân chạy trẻ Lê Thị Tuyết Mai sẽ bước vào loạt đua chung kết nội dung 10.000m nữ. Đường chạy 10km tại ASIAD luôn là thử thách khắc nghiệt trước những đối thủ đẳng cấp thế giới của Nhật Bản, Trung Quốc hay các vận động viên gốc Phi nhập tịch.
Dù cơ hội tranh HCV vô cùng khó khăn, Nguyễn Thị Oanh vẫn được kỳ vọng sẽ tạo nên bước đột phá nhờ chiến thuật hợp lý và ý chí kiên cường. Trước đó vào lúc 17h44, điền kinh Việt Nam cũng tranh huy chương ở hố nhảy với Vũ Thị Ngọc Hà và Nguyễn Thị Hương tại chung kết nhảy ba bước nữ.
Những nội dung săn huy chương hấp dẫn khác của Đoàn Việt Nam ngày 24/9
- Thần đồng cử tạ K'Dương xuất kích (11h30): Lực sĩ trẻ đầy triển vọng K'Dương bước vào thảm đấu chung kết hạng cân 60kg nam (Nhóm A), đối đầu trực tiếp với các tượng đài của Triều Tiên (Pang Un Chol) và đối thủ Indonesia. Đến 15h, Trần Minh Trí tiếp ứng ở Chung kết hạng 65kg nam.
- Đua thuyền rowing - (7h20): Các tay chèo Việt Nam liên tiếp dội bom ở các loạt bơi chung kết nhóm A gồm: Hồ Thị Duy (thuyền đơn nữ hạng nhẹ), cặp Trần Thị Thu Hằng - Lường Thị Thảo (thuyền đôi nữ hạng nhẹ) và tổ thuyền bốn nữ cá chèo đôi.
- Thể dục nghệ thuật (15h): Đội tuyển đồng loạt tiến vào thảm đấu danh giá, Nguyễn Thị Quỳnh Như (Nhảy chống nữ), Đặng Ngọc Xuân Thiện (Ngựa tay quay nam) và Nguyễn Văn Khánh Phong (Vòng treo nam).
- Boxing, Nguyễn Thị Tâm trở lại võ đài (15h): Nữ võ sĩ kỳ cựu Nguyễn Thị Tâm sẽ có trận thượng đài nảy lửa ở vòng 1/8 hạng cân 51kg nữ gặp đối thủ Guo Yi Xuan (Đài Loan, Trung Quốc).
Lịch thi đấu đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD ngày 24/9
Giờ Việt Nam Môn VĐV/Đội tuyển Việt Nam Nội dung Vòng 07:00 🏐 Bóng chuyền bãi biển Việt Nam 1 - Trung Quốc Nữ Vòng Bảng 07:20 🚣 Rowing Hồ Thị Duy Thuyền đơn nữ hạng nhẹ Chung kết A 07:40 🚣 Rowing Trần Thị Thu Hằng, Lường Thị Thảo Thuyền đôi nữ hạng nhẹ Chung kết A 07:45 🎯 Bắn súng Phạm Quang Huy, Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành Súng ngắn cá nhân Nam Vòng loại 07:50 🥋 Wushu Đinh Văn Tâm - Trung Quốc 56kg Nam Chung kết 08:00 🏐 Bóng chuyền bãi biển Việt Nam 2 - Nhật Bản Nữ Vòng Bảng 08:00 🏊 Bơi lội Nguyễn Thúy Hiền 50m tự do Nữ Vòng loại 08:00 🤺 Đấu kiếm Nguyễn Phước Đến, Hoàng Nhật Nam Kiếm ba cạnh Nam Vòng bảng 08:00 🏃 Điền kinh Hoàng Thanh Giang Nhảy xa nữ - 7 môn phối hợp Tính điểm 08:00 🛶 Canoeing Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm Canoe đôi nữ (K2) 500m Bán kết 08:00 🚣 Rowing Trần Dương Nghĩa, Nguyễn Phú Thuyền đôi nam một mái chèo Chung kết B 08:10 🏊 Bơi lội Dương Văn Hoàng Quy 50m Bướm Nam Vòng loại 08:20 🏃 Điền kinh Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Vũ Ngọc Khánh 4 x 400m Hỗn hợp Nam Nữ Vòng loại 08:30 🏊 Bơi lội Phạm Thanh Bảo 200m Ếch Nam Vòng loại 08:30 🏃 Điền kinh Hồ Trọng Mạnh Hùng Nhảy ba bước Nam Vòng loại 08:40 🏃 Điền kinh Hoàng Thanh Giang Nhảy cao - 7 môn phối hợp Tính điểm 08:40 🚣 Rowing Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Thảo Thuyền bốn nữ hai mái chèo Chung kết A 08:51 🏊 Bơi lội Nguyễn Huy Hoàng 800m Tự do Nam Vòng loại 08:51 🏊 Bơi lội Trần Văn Nguyễn Quốc 800m Tự do Nam Vòng loại 09:00 🚣 Rowing Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông Thuyền bốn nữ một mái chèo Chung kết A 09:30 🛶 Canoeing Diệp Thị Hương Canoe đơn nữ (C1) 200m Chung kết A 09:50 🛶 Canoeing (Theo kết quả bán kết) Canoe đôi nữ (K2) 500m Chung kết A 11:00 🏐 Bóng chuyền bãi biển Việt Nam - Đài Loan (Trung Quốc) Nam Vòng Bảng 11:00 🥊 Boxing Hoàng Ngọc Mai - Thái Lan 65kg Nữ Vòng loại 11:00 🤺 Đấu kiếm (Theo kết quả vòng bảng) Kiếm ba cạnh Nam Vòng 1/32 11:00 🎮 Esport Trần Công Tình, Hồng Phát, Lại Nguyễn Anh Khoa, Văn Phúc An Khang, Diệp Chí Hiếu - Thái Lan NARAKA:Bladepoint Bán Kết 11:30 🏋️ Cử tạ K' Dương 60kg Nam Chung kết 11:35 🤺 Đấu kiếm (Theo kết quả trước đó) Kiếm ba cạnh Nam Vòng 1/16 12:30 🤺 Đấu kiếm (Theo kết quả trước đó) Kiếm ba cạnh Nam Vòng 1/8 12:30 🛶 Canoeing Vũ Lê Thiên Hải Kayak đơn nam (K1) 500m Vòng loại 12:30 🚣 Rowing Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc Thuyền đôi nữ hai mái chèo Chung kết A 13:00 🛶 Canoeing Đỗ Thị Thanh Thảo, Huỳnh Cao Minh Kayak đôi hỗn hợp (K2) 500m Vòng loại 13:10 🤺 Đấu kiếm (Theo kết quả trước đó) Kiếm ba cạnh Nam Tứ kết 13:45 🎯 Bắn súng (Theo kết quả vòng loại) Súng ngắn cá nhân Nam Chung kết 14:10 🚣 Rowing Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ Thuyền đôi nữ một mái chèo Chung kết A 14:30 🚣 Rowing Nguyễn Văn Hà, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Hữu Thành Thuyền bốn nam hai mái chèo Chung kết B 14:50 🚣 Rowing Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú Thuyền bốn nam Chung kết A 15:00 🏊 Bơi lội (Theo kết quả vòng loại) 50m tự do Nữ Chung kết 15:00 🥊 Boxing Nguyễn Thị Tâm - Đài Loan (Trung Quốc) 51kg Nữ Vòng loại 15:00 🏋️ Cử tạ Trần Minh Trí 65kg Nam Chung kết 15:00 🤺 Đấu kiếm (Theo kết quả trước đó) Kiếm ba cạnh Nam Bán kết 15:00 🎮 Esport (Theo kết quả bán kết) NARAKA:Bladepoint Chung kết 15:05 🏊 Bơi lội (Theo kết quả vòng loại) 50m Ếch Nam Chung kết 15:11 🏊 Bơi lội (Theo kết quả vòng loại) 200m Ếch Nữ Chung kết 15:19 🏊 Bơi lội (Theo kết quả vòng loại) 200m Ếch Nam Chung kết 15:43 🏊 Bơi lội (Theo kết quả vòng loại) 800m Tự do Nam Chung kết 15:55 🤸 TDDC Nguyễn Thị Quỳnh Như Nhảy chống nữ Chung kết 16:20 🤺 Đấu kiếm (Theo kết quả trước đó) Kiếm ba cạnh Nam Chung kết 16:30 🤸 TDDC Đặng Ngọc Xuân Thiện Ngựa vòng Chung kết 17:13 🏃 Điền kinh Hoàng Thanh Giang Đẩy tạ - 7 môn phối hợp Tính điểm 17:44 🏃 Điền kinh Vũ Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Hường Nhảy ba bước Nữ Chung kết 18:25 🤸 TDDC Nguyễn Văn Khánh Phong Vòng treo nam Chung kết 19:00 🏃 Điền kinh Hoàng Thanh Giang 200m - 7 môn phối hợp Tính điểm 19:25 🏃 Điền kinh Nguyễn Thị Oanh, Lê Thị Tuyết 10,000m nữ Chung kết 20:25 🏃 Điền kinh (Theo kết quả vòng loại) 4 x 400m Hỗn hợp Nam Nữ Chung kết
Giờ Việt Nam
Môn
VĐV/Đội tuyển Việt Nam
Nội dung
Vòng
07:00
🏐 Bóng chuyền bãi biển
Việt Nam 1 - Trung Quốc
Nữ
Vòng Bảng
07:20
🚣 Rowing
Hồ Thị Duy
Thuyền đơn nữ hạng nhẹ
Chung kết A
07:40
🚣 Rowing
Trần Thị Thu Hằng, Lường Thị Thảo
Thuyền đôi nữ hạng nhẹ
Chung kết A
07:45
🎯 Bắn súng
Phạm Quang Huy, Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành
Súng ngắn cá nhân Nam
Vòng loại
07:50
🥋 Wushu
Đinh Văn Tâm - Trung Quốc
56kg Nam
Chung kết
08:00
🏐 Bóng chuyền bãi biển
Việt Nam 2 - Nhật Bản
Nữ
Vòng Bảng
08:00
🏊 Bơi lội
Nguyễn Thúy Hiền
50m tự do Nữ
Vòng loại
08:00
🤺 Đấu kiếm
Nguyễn Phước Đến, Hoàng Nhật Nam
Kiếm ba cạnh Nam
Vòng bảng
08:00
🏃 Điền kinh
Hoàng Thanh Giang
Nhảy xa nữ - 7 môn phối hợp
Tính điểm
08:00
🛶 Canoeing
Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm
Canoe đôi nữ (K2) 500m
Bán kết
08:00
🚣 Rowing
Trần Dương Nghĩa, Nguyễn Phú
Thuyền đôi nam một mái chèo
Chung kết B
08:10
🏊 Bơi lội
Dương Văn Hoàng Quy
50m Bướm Nam
Vòng loại
08:20
🏃 Điền kinh
Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Vũ Ngọc Khánh
4 x 400m Hỗn hợp Nam Nữ
Vòng loại
08:30
🏊 Bơi lội
Phạm Thanh Bảo
200m Ếch Nam
Vòng loại
08:30
🏃 Điền kinh
Hồ Trọng Mạnh Hùng
Nhảy ba bước Nam
Vòng loại
08:40
🏃 Điền kinh
Hoàng Thanh Giang
Nhảy cao - 7 môn phối hợp
Tính điểm
08:40
🚣 Rowing
Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Thảo
Thuyền bốn nữ hai mái chèo
Chung kết A
08:51
🏊 Bơi lội
Nguyễn Huy Hoàng
800m Tự do Nam
Vòng loại
08:51
🏊 Bơi lội
Trần Văn Nguyễn Quốc
800m Tự do Nam
Vòng loại
09:00
🚣 Rowing
Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông
Thuyền bốn nữ một mái chèo
Chung kết A
09:30
🛶 Canoeing
Diệp Thị Hương
Canoe đơn nữ (C1) 200m
Chung kết A
09:50
🛶 Canoeing
(Theo kết quả bán kết)
Canoe đôi nữ (K2) 500m
Chung kết A
11:00
🏐 Bóng chuyền bãi biển
Việt Nam - Đài Loan (Trung Quốc)
Nam
Vòng Bảng
11:00
🥊 Boxing
Hoàng Ngọc Mai - Thái Lan
65kg Nữ
Vòng loại
11:00
🤺 Đấu kiếm
(Theo kết quả vòng bảng)
Kiếm ba cạnh Nam
Vòng 1/32
11:00
🎮 Esport
Trần Công Tình, Hồng Phát, Lại Nguyễn Anh Khoa, Văn Phúc An Khang, Diệp Chí Hiếu - Thái Lan
NARAKA:Bladepoint
Bán Kết
11:30
🏋️ Cử tạ
K' Dương
60kg Nam
Chung kết
11:35
🤺 Đấu kiếm
(Theo kết quả trước đó)
Kiếm ba cạnh Nam
Vòng 1/16
12:30
🤺 Đấu kiếm
(Theo kết quả trước đó)
Kiếm ba cạnh Nam
Vòng 1/8
12:30
🛶 Canoeing
Vũ Lê Thiên Hải
Kayak đơn nam (K1) 500m
Vòng loại
12:30
🚣 Rowing
Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc
Thuyền đôi nữ hai mái chèo
Chung kết A
13:00
🛶 Canoeing
Đỗ Thị Thanh Thảo, Huỳnh Cao Minh
Kayak đôi hỗn hợp (K2) 500m
Vòng loại
13:10
🤺 Đấu kiếm
(Theo kết quả trước đó)
Kiếm ba cạnh Nam
Tứ kết
13:45
🎯 Bắn súng
(Theo kết quả vòng loại)
Súng ngắn cá nhân Nam
Chung kết
14:10
🚣 Rowing
Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ
Thuyền đôi nữ một mái chèo
Chung kết A
14:30
🚣 Rowing
Nguyễn Văn Hà, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Hữu Thành
Thuyền bốn nam hai mái chèo
Chung kết B
14:50
🚣 Rowing
Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú
Thuyền bốn nam
Chung kết A
15:00
🏊 Bơi lội
(Theo kết quả vòng loại)
50m tự do Nữ
Chung kết
15:00
🥊 Boxing
Nguyễn Thị Tâm - Đài Loan (Trung Quốc)
51kg Nữ
Vòng loại
15:00
🏋️ Cử tạ
Trần Minh Trí
65kg Nam
Chung kết
15:00
🤺 Đấu kiếm
(Theo kết quả trước đó)
Kiếm ba cạnh Nam
Bán kết
15:00
🎮 Esport
(Theo kết quả bán kết)
NARAKA:Bladepoint
Chung kết
15:05
🏊 Bơi lội
(Theo kết quả vòng loại)
50m Ếch Nam
Chung kết
15:11
🏊 Bơi lội
(Theo kết quả vòng loại)
200m Ếch Nữ
Chung kết
15:19
🏊 Bơi lội
(Theo kết quả vòng loại)
200m Ếch Nam
Chung kết
15:43
🏊 Bơi lội
(Theo kết quả vòng loại)
800m Tự do Nam
Chung kết
15:55
🤸 TDDC
Nguyễn Thị Quỳnh Như
Nhảy chống nữ
Chung kết
16:20
🤺 Đấu kiếm
(Theo kết quả trước đó)
Kiếm ba cạnh Nam
Chung kết
16:30
🤸 TDDC
Đặng Ngọc Xuân Thiện
Ngựa vòng
Chung kết
17:13
🏃 Điền kinh
Hoàng Thanh Giang
Đẩy tạ - 7 môn phối hợp
Tính điểm
17:44
🏃 Điền kinh
Vũ Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Hường
Nhảy ba bước Nữ
Chung kết
18:25
🤸 TDDC
Nguyễn Văn Khánh Phong
Vòng treo nam
Chung kết
19:00
🏃 Điền kinh
Hoàng Thanh Giang
200m - 7 môn phối hợp
Tính điểm
19:25
🏃 Điền kinh
Nguyễn Thị Oanh, Lê Thị Tuyết
10,000m nữ
Chung kết
20:25
🏃 Điền kinh
(Theo kết quả vòng loại)
4 x 400m Hỗn hợp Nam Nữ
Chung kết
Trận bán kết Karate hạng cân dưới 84kg ASIAD 2026 chứng kiến cảnh tượng khó tin khi Abdallah Alkhatib của Palestine nhận tới 5 án phạt, bị truất quyền...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-23/09/2026 22:56 PM (GMT+7)