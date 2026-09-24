Trực tiếp ASIAD 24/9: Đinh Văn Tâm giành HCB wushu

Diễn biến Diễn biến chính Cặp đôi Việt Nam đứng hạng 4 chung kết thuyền đôi nữ hạng nhẹ môn rowing Tại chung kết nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ, cặp tay chèo Trần Thị Thu Hằng và Lường Thị Thảo của Việt Nam đã thi đấu đầy nỗ lực và cán đích ở vị trí thứ 4 với thành tích 7 phút 10 giây 19. Tấm HCV thuộc về hai vận động viên Zarei Kimia và Norouzi Tazeh Kand Zeinab của tuyển Iran với thời gian thống trị 6 phút 53 giây 93. Thống số 6 phút 59 giây 24 giúp cặp đôi Cheung Yuen Shan và Leung Wing Wun (Hồng Kông - Trung Quốc) giành HCB, trong khi HCĐ thuộc về đội chủ nhà Nhật Bản là Yonezawa Chika và Tomita Chiaki với thành tích sát sao 6 phút 59 giây 27. Đinh Văn Tâm giành HCB wushu Sáng 24/9, Đinh Văn Tâm đã đánh chung kết tán thủ ở hạng cân 56kg nam với đối thủ Trung Quốc Ou Jiaming. Kết quả Văn Tâm nhận thất bại 0-2 sau 2 hiệp đấu và chấp nhận tấm HCB. Dù sao đây cũng là thành tích đáng khích lệ với VĐV của Việt Nam. Rowing Việt Nam nỗ lực tại chung kết Thuyền đơn nữ hạng nhẹ ASIAD 2026 Sáng ngày 24/9/2026, tại Trung tâm Đua thuyền Quốc tế Nagaragawa (Nhật Bản), chung kết A nội dung Thuyền đơn nữ hạng nhẹ môn Rowing tại Đại hội Thể thao Châu Á 2026 đã diễn ra đầy kịch tính. Đại diện của Việt Nam, vận động viên Hồ Thị Duy đã nỗ lực hoàn thành phần thi với thời gian 7:58.22, xếp ở vị trí thứ 6 chung cuộc. VĐV Mojallaltopraghghale F của Iran xuất sắc giành huy chương vàng với thành tích 7:24.57, theo sau là đại diện của Hồng Kông (TQ) và Thái Lan. Dù chưa thể cạnh tranh huy chương trước các đối thủ rất mạnh của châu lục, việc lọt vào tới loạt bơi chung kết A vẫn là một trải nghiệm và nỗ lực đáng ghi nhận của tay chèo Việt Nam.

Ngày thi đấu 24/9 tại ASIAD có nhiều nội dung trọng điểm của thể thao Việt Nam. Tâm điểm sẽ đổ dồn về trường bắn, sàn đấu võ và đường chạy điền kinh, nơi những ngôi sao hàng đầu gánh vác hy vọng lớn.

Võ sĩ Đinh Văn Tâm (trang phục xanh) được kỳ vọng mang về HCV cho wushu và thể thao Việt Nam trong buổi sáng 24/9

Đinh Văn Tâm đấu Ou Jiaming: Bản lĩnh nhà vua và điểm tựa lịch sử

Trận chung kết wushu nội dung tán thủ hạng 56kg nam ASIAD 2026 mang tính chất của một trận "siêu kinh điển" khi Đinh Văn Tâm tái đấu kình địch Ou Jiaming. Lịch sử đang gọi tên võ sĩ Việt Nam khi anh từng xuất sắc hạ gục đối thủ 2-1 để lên ngôi vô địch cúp thế giới hồi tháng 5. Chiến tích vang dội ngay trên đất Trung Quốc giúp đại diện người Hrê nắm giữ lợi thế tâm lý vô cùng lớn trước trận đánh quyết định.

Tuy nhiên, thử thách tại đại hội lần này đã được nâng lên một tầm cao mới. Ou Jiaming cho thấy sự chuẩn bị đáng gờm khi chủ động đôn cân từ 52kg lên 56kg nhằm gia tăng tối đa sức mạnh thể hình.

Trong bối cảnh 4 đồng đội tán thủ đều đã dừng bước ở bán kết và nhận HCĐ, áp lực dồn lên vai Đinh Văn Tâm là không hề nhỏ. Anh chính là niềm hy vọng Vàng duy nhất còn lại của wushu Việt Nam. Trận đấu diễn ra vào lúc 7h50 ngày 24/09 (giờ Việt Nam), hứa hẹn là màn so tài bùng nổ của bản lĩnh, đẳng cấp và khát khao đổi màu huy chương.

Bắn súng: Đương kim vô địch Phạm Quang Huy bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương

Xạ thủ Phạm Quang Huy đến ASIAD 2026 với tư cách là đương kim vô địch ASIAD nội dung 10m súng ngắn hơi nam, sau tấm HCV lịch sử giành được tại Hàng Châu (ASIAD 19).

Vào lúc 7:45 (giờ Việt Nam), anh cùng các đồng đội Lại Công Minh và Nguyễn Đình Thành sẽ chính thức bước vào bục bắn. Đây là nội dung thi đấu kép, nơi các xạ thủ vừa cạnh tranh vé vào chung kết cá nhân, vừa trực tiếp tính điểm tổng để tranh huy chương nội dung đồng đội. Áp lực bảo vệ ngôi vương trước các đối thủ cực mạnh từ Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc là rất lớn, nhưng bản lĩnh của Quang Huy vẫn là điểm tựa vàng.

Quang Huy có 2 cơ hội giành HCV ở nội dung bắn súng 10m súng ngắn hơi (đơn, đồng đội)

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng xuất trận ở chung kết 800m

Đường đua xanh ngày 24/9 sẽ chứng kiến mũi nhọn Nguyễn Huy Hoàng và người đồng đội Trần Văn Nguyễn Quốc tham gia tranh tài tại vòng loại nội dung 800m tự do nam vào lúc 8h51. Đây là cự ly sở trường từng giúp Huy Hoàng khẳng định tên tuổi ở đấu trường châu lục, và anh được kỳ vọng sẽ đạt thông số kỹ thuật tốt nhất để cạnh tranh thứ hạng cao. Trước đó, các kình ngư trẻ như Nguyễn Thúy (50m tự do nữ) và Dương Văn Hoàng Quy (50m bướm nam) sẽ thi đấu vòng loại từ sớm.

Nguyễn Thị Oanh thử thách giới hạn ở đường chạy 10.000m

Vào lúc 19h25, "cô gái vàng" Nguyễn Thị Oanh cùng chân chạy trẻ Lê Thị Tuyết Mai sẽ bước vào loạt đua chung kết nội dung 10.000m nữ. Đường chạy 10km tại ASIAD luôn là thử thách khắc nghiệt trước những đối thủ đẳng cấp thế giới của Nhật Bản, Trung Quốc hay các vận động viên gốc Phi nhập tịch.

Dù cơ hội tranh HCV vô cùng khó khăn, Nguyễn Thị Oanh vẫn được kỳ vọng sẽ tạo nên bước đột phá nhờ chiến thuật hợp lý và ý chí kiên cường. Trước đó vào lúc 17h44, điền kinh Việt Nam cũng tranh huy chương ở hố nhảy với Vũ Thị Ngọc Hà và Nguyễn Thị Hương tại chung kết nhảy ba bước nữ.

Những nội dung săn huy chương hấp dẫn khác của Đoàn Việt Nam ngày 24/9

- Thần đồng cử tạ K'Dương xuất kích (11h30): Lực sĩ trẻ đầy triển vọng K'Dương bước vào thảm đấu chung kết hạng cân 60kg nam (Nhóm A), đối đầu trực tiếp với các tượng đài của Triều Tiên (Pang Un Chol) và đối thủ Indonesia. Đến 15h, Trần Minh Trí tiếp ứng ở Chung kết hạng 65kg nam.

- Đua thuyền rowing - (7h20): Các tay chèo Việt Nam liên tiếp dội bom ở các loạt bơi chung kết nhóm A gồm: Hồ Thị Duy (thuyền đơn nữ hạng nhẹ), cặp Trần Thị Thu Hằng - Lường Thị Thảo (thuyền đôi nữ hạng nhẹ) và tổ thuyền bốn nữ cá chèo đôi.

- Thể dục nghệ thuật (15h): Đội tuyển đồng loạt tiến vào thảm đấu danh giá, Nguyễn Thị Quỳnh Như (Nhảy chống nữ), Đặng Ngọc Xuân Thiện (Ngựa tay quay nam) và Nguyễn Văn Khánh Phong (Vòng treo nam).

- Boxing, Nguyễn Thị Tâm trở lại võ đài (15h): Nữ võ sĩ kỳ cựu Nguyễn Thị Tâm sẽ có trận thượng đài nảy lửa ở vòng 1/8 hạng cân 51kg nữ gặp đối thủ Guo Yi Xuan (Đài Loan, Trung Quốc).

Lịch thi đấu đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD ngày 24/9