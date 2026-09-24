Hot girl bắn súng 19 tuổi khuynh đảo ASIAD với 2 HCV và 3 kỷ lục thế giới

Đấu trường súng trường 10m tại Đại hội Thể thao Châu Á ASIAD 2026 đang chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của đoàn thể thao Trung Quốc. Trong số những gương mặt bước lên bục vinh quang, cái tên Wang Zifei (Uông Tử Phỉ), nữ xạ thủ sinh năm 2007 trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn.

Không chỉ sở hữu gương mặt ưa nhìn, trong trẻo đúng chuẩn "nữ thần bắn súng", cô gái 19 tuổi này còn khiến châu Á phải ngả mũ khi liên tiếp bắn hạ các kỷ lục thế giới và châu lục.

Nhan sắc ngọt ngào, bản lĩnh thép của nữ thần trường bắn

Bước ra từ hành lang đến đỉnh thế giới

Ít ai biết rằng, cơ duyên đưa Wang Zifei đến với bộ môn bắn súng vô cùng tình cờ. Khi còn là một cô bé học sinh tiểu học lớp 2, trong một lần làm nhiệm vụ trực nhật lau hành lang bên ngoài phòng tập bắn của trường, cô đã bị cuốn hút bởi hình ảnh các anh chị khóa trên cầm súng ngắm bắn đầy lạnh lùng. Sự tò mò đã thôi thúc cô bé dũng cảm mở cửa bước vào xin huấn luyện viên cho thử sức.

Quyết định định mệnh năm đó đã khai phá ra một thiên tài. Wang Zifei thăng tiến thần tốc từ đội tuyển thành phố lên đội tuyển tỉnh Chiết Giang, rồi nhanh chóng chiếm một suất vững chắc ở đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Trước khi đến với kỳ ASIAD đầu tiên trong sự nghiệp tại Aichi-Nagoya, cô đã nắm giữ vị trí số 1 thế giới trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bắn súng Thể thao Quốc tế (ISSF) ở nội dung súng trường hơi 10m nữ.

"Mưa kỷ lục" tại trường bắn ASIAD 2026

Được kỳ vọng là nhân tố bùng nổ, Zifei đã không làm người hâm mộ thất vọng khi biến sàn đấu ASIAD thành sân khấu biểu diễn riêng của mình bằng chuỗi thành tích vô tiền khoáng hậu:

- Phá kỷ lục châu Á cá nhân: Ngay trong ngày mở màn nội dung 10m súng trường hơi nữ (20/9), Wang Zifei đã trở thành vận động viên đầu tiên của đoàn Trung Quốc lập kỷ lục tại đại hội lần này. Cô đạt 636,8 điểm ở vòng loại, vượt xa kỷ lục ASIAD cũ (634,1 điểm).

- Vượt kỷ lục thế giới đồng đội nữ: Sát cánh cùng các đồng đội Han Jiayu và Du Yuchen (cùng ngày 20/9), bộ ba này đã giành tấm HCV ASIAD năm nay, đồng thời thiết lập một kỷ lục thế giới mới với tổng điểm bỏ xa các đối thủ còn lại đến 2,2 điểm.

- Thống trị nội dung hỗn hợp: Mới đây nhất, vào ngày 22/9, Wang Zifei bắt cặp cùng nhà vô địch Olympic Sheng Lihao ở nội dung 10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội. Cặp đôi đã tạo nên một cơn địa chấn khi đồng thời phá sâu cả kỷ lục thế giới vòng loại (638,9 điểm) lẫn kỷ lục thế giới vòng chung kết (507,1 điểm) để mang về tấm HCV đầy thuyết phục.

Wang Zifei sẽ tiếp tục tranh tài thêm 1 nội dung nữa

"Cơn sốt" mang tên Wang Zifei

Bên cạnh phong thái bắn súng "lạnh lùng" và chuẩn xác đến từng milimet trên bục thi đấu, Wang Zifei ngoài đời lại đốn tim người hâm mộ bởi phong cách trẻ trung, năng động của một nữ sinh đại học. Sự đối lập giữa vẻ ngoài dịu dàng, ngọt ngào và bản lĩnh thép mỗi khi nâng súng đã giúp cô nhanh chóng lọt top tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội suốt những ngày qua.

Trang chủ của hãng súng điện tử nổi tiếng STEYR Sport và các chuyên trang thể thao quốc tế liên tục dành những lời tán dương có cánh cho cô nàng 19 tuổi.

Tính đến thời điểm hiện tại (23/9), "hot girl" Wang Zifei đã chính thức bỏ túi 2 tấm HCV danh giá (đồng đội nữ và đồng đội hỗn hợp 10m súng trường hơi). Cùng với đó, cô nàng đã trực tiếp phá đổ 4 kỷ lục, bao gồm 1 kỷ lục đại hội cá nhân và 3 kỷ lục thế giới ở các loạt bắn đồng đội.

Dù đã hoàn thành xuất sắc các nội dung sở trường ở cự ly 10m, hành trình của số 1 thế giới tại Aichi-Nagoya vẫn chưa dừng lại. Wang Zifei dự kiến sẽ tiếp tục tranh tài ở 1 nội dung cuối cùng là súng trường 3 tư thế cự ly 50m (50m Rifle 3 Positions).