Kết quả bóng đá U23 Nhật Bản - U23 Thái Lan: "Voi chiến" thảm bại (ASIAD)

Sau 2 lượt trận, U23 Nhật Bản và U23 Thái Lan đều sớm giành vé đi tiếp bởi toàn thắng cả hai trận. Vì thế, hai đội bước vào cuộc so tài với sự thoải mái nhất định. Trong đó, quyết tâm giành chiến thắng của “Voi chiến” được đánh giá cao hơn, bởi họ cần thắng để giành ngôi đầu bảng.

U23 Nhật Bản (áo xanh) chiếm thế chủ động trước U23 Thái Lan

Tuy nhiên, U23 Nhật Bản vẫn là đội chiếm thế chủ động trong hiệp đầu tiên. Chỉ trong vòng 15 phút đầu trận, “Samurai xanh” đã có 3 cơ hội cực kỳ rõ ràng, trong đó cú dứt điểm của Hisatsugu Ishii ở phút thứ 10 thậm chí còn đưa bóng đi trúng cột dọc khung thành U23 Thái Lan.

Đến phút 30, sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ thì cuối cùng U23 Nhật Bản cũng có bàn mở tỷ số. Người lập công là Yotaro Nakajima với cú dứt điểm một chạm dễ dàng vào lưới trống.

Sau đó, "Samurai xanh" còn tạo ra nhiều cơ hội, nhưng Shusuke Furuya chỉ đánh đầu đưa bóng đi trúng cột dọc. Dù sao U23 Nhật Bản vẫn có lợi thế sau hiệp đầu tiên.

Sau giờ nghỉ, U23 Nhật Bản tấn công dữ dội. Phút 47, Keita Kosugi tung ra cú sút từ tuyến hai cực kỳ quyết đoán, hoàn toàn không cho thủ môn Boonloet Chommaphat của U23 Thái Lan cơ hội cản phá.

Tiếp đến phút 48, Hisatsugu Ishii hoàn toàn loại bỏ các hậu vệ U23 Thái Lan trước khi đánh bại nốt thủ môn Boonloet Chommaphat với cú đá chéo góc cực kỳ hiểm hóc. Nhờ vậy, U23 Nhật Bản có bàn thứ ba một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Như vậy, U23 Nhật Bản giành ngôi đầu bảng A và gặp U23 CHDCND Triều Tiên ở tứ kết (17h30, 26/9), trong khi U23 Thái Lan gặp U23 Trung Quốc (13h, 26/9).

Tỷ số chung cuộc: U23 Nhật Bản 3-0 U23 Thái Lan (hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn

U23 Nhật Bản: Yotaro Nakajima 30', Keita Kosugi 47', Hisatsugu Ishii 48'

Đội hình xuất phát

U23 Nhật Bản: Alexandre Pisano, Keita Kosugi, Kaito Tsuchiya, Rion Ichihara, Kenshin Yasuda, Hisatsugu Ishii, Soichiro Mori, Yotaro Nakajima, Sena Ishibashi, Yutaka Michiwaki, Shusuke Furuya

U23 Thái Lan: Boonloet Chommaphat, Tamma Chanon, Oussama Thiangkham, Siraphop Wandee, Auttapon Sangtong, Nathan James, Mamah Jehhanafee, Krittapak Seangsawat, Worawut Noisri, Padipanchai Phothep, Paripan Wongsa