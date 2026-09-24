Lịch thi đấu đoàn Việt Nam ASIAD ngày 24/9: 18 cơ hội tranh HCV, hy vọng vào Quang Huy bắn súng
Ngày 24/9, thể thao Việt Nam hướng tới những cột mốc đáng chú ý tại ASIAD 20 với Phạm Quang Huy, Nguyễn Thị Oanh, K'Dương cùng các VĐV rowing, quyền anh bước vào cuộc đua huy chương.
Giờ Việt Nam Môn VĐV/Đội tuyển Việt Nam Nội dung Vòng 07:00 🏐 Bóng chuyền bãi biển Việt Nam 1 - Trung Quốc Nữ Vòng Bảng 07:20 🚣 Rowing Hồ Thị Duy Thuyền đơn nữ hạng nhẹ Chung kết A 07:40 🚣 Rowing Trần Thị Thu Hằng, Lường Thị Thảo Thuyền đôi nữ hạng nhẹ Chung kết A 07:45 🎯 Bắn súng Phạm Quang Huy, Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành Súng ngắn cá nhân Nam Vòng loại 07:50 🥋 Wushu Đinh Văn Tâm - Trung Quốc 56kg Nam Chung kết 08:00 🏐 Bóng chuyền bãi biển Việt Nam 2 - Nhật Bản Nữ Vòng Bảng 08:00 🏊 Bơi lội Nguyễn Thúy Hiền 50m tự do Nữ Vòng loại 08:00 🤺 Đấu kiếm Nguyễn Phước Đến, Hoàng Nhật Nam Kiếm ba cạnh Nam Vòng bảng 08:00 🏃 Điền kinh Hoàng Thanh Giang Nhảy xa nữ - 7 môn phối hợp Tính điểm 08:00 🛶 Canoeing Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm Canoe đôi nữ (K2) 500m Bán kết 08:00 🚣 Rowing Trần Dương Nghĩa, Nguyễn Phú Thuyền đôi nam một mái chèo Chung kết B 08:10 🏊 Bơi lội Dương Văn Hoàng Quy 50m Bướm Nam Vòng loại 08:20 🏃 Điền kinh Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Vũ Ngọc Khánh 4 x 400m Hỗn hợp Nam Nữ Vòng loại 08:30 🏊 Bơi lội Phạm Thanh Bảo 200m Ếch Nam Vòng loại 08:30 🏃 Điền kinh Hồ Trọng Mạnh Hùng Nhảy ba bước Nam Vòng loại 08:40 🏃 Điền kinh Hoàng Thanh Giang Nhảy cao - 7 môn phối hợp Tính điểm 08:40 🚣 Rowing Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Thảo Thuyền bốn nữ hai mái chèo Chung kết A 08:51 🏊 Bơi lội Nguyễn Huy Hoàng 800m Tự do Nam Vòng loại 08:51 🏊 Bơi lội Trần Văn Nguyễn Quốc 800m Tự do Nam Vòng loại 09:00 🚣 Rowing Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông Thuyền bốn nữ một mái chèo Chung kết A 09:30 🛶 Canoeing Diệp Thị Hương Canoe đơn nữ (C1) 200m Chung kết A 09:50 🛶 Canoeing (Theo kết quả bán kết) Canoe đôi nữ (K2) 500m Chung kết A 11:00 🏐 Bóng chuyền bãi biển Việt Nam - Đài Loan (Trung Quốc) Nam Vòng Bảng 11:00 🥊 Boxing Hoàng Ngọc Mai - Thái Lan 65kg Nữ Vòng loại 11:00 🤺 Đấu kiếm (Theo kết quả vòng bảng) Kiếm ba cạnh Nam Vòng 1/32 11:00 🎮 Esport Trần Công Tình, Hồng Phát, Lại Nguyễn Anh Khoa, Văn Phúc An Khang, Diệp Chí Hiếu - Thái Lan NARAKA:Bladepoint Bán Kết 11:30 🏋️ Cử tạ K' Dương 60kg Nam Chung kết 11:35 🤺 Đấu kiếm (Theo kết quả trước đó) Kiếm ba cạnh Nam Vòng 1/16 12:30 🤺 Đấu kiếm (Theo kết quả trước đó) Kiếm ba cạnh Nam Vòng 1/8 12:30 🛶 Canoeing Vũ Lê Thiên Hải Kayak đơn nam (K1) 500m Vòng loại 12:30 🚣 Rowing Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc Thuyền đôi nữ hai mái chèo Chung kết A 13:00 🛶 Canoeing Đỗ Thị Thanh Thảo, Huỳnh Cao Minh Kayak đôi hỗn hợp (K2) 500m Vòng loại 13:10 🤺 Đấu kiếm (Theo kết quả trước đó) Kiếm ba cạnh Nam Tứ kết 13:45 🎯 Bắn súng (Theo kết quả vòng loại) Súng ngắn cá nhân Nam Chung kết 14:10 🚣 Rowing Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ Thuyền đôi nữ một mái chèo Chung kết A 14:30 🚣 Rowing Nguyễn Văn Hà, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Hữu Thành Thuyền bốn nam hai mái chèo Chung kết B 14:50 🚣 Rowing Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú Thuyền bốn nam Chung kết A 15:00 🏊 Bơi lội (Theo kết quả vòng loại) 50m tự do Nữ Chung kết 15:00 🥊 Boxing Nguyễn Thị Tâm - Đài Loan (Trung Quốc) 51kg Nữ Vòng loại 15:00 🏋️ Cử tạ Trần Minh Trí 65kg Nam Chung kết 15:00 🤺 Đấu kiếm (Theo kết quả trước đó) Kiếm ba cạnh Nam Bán kết 15:00 🎮 Esport (Theo kết quả bán kết) NARAKA:Bladepoint Chung kết 15:05 🏊 Bơi lội (Theo kết quả vòng loại) 50m Ếch Nam Chung kết 15:11 🏊 Bơi lội (Theo kết quả vòng loại) 200m Ếch Nữ Chung kết 15:19 🏊 Bơi lội (Theo kết quả vòng loại) 200m Ếch Nam Chung kết 15:43 🏊 Bơi lội (Theo kết quả vòng loại) 800m Tự do Nam Chung kết 15:55 🤸 TDDC Nguyễn Thị Quỳnh Như Nhảy chống nữ Chung kết 16:20 🤺 Đấu kiếm (Theo kết quả trước đó) Kiếm ba cạnh Nam Chung kết 16:30 🤸 TDDC Đặng Ngọc Xuân Thiện Ngựa vòng Chung kết 17:13 🏃 Điền kinh Hoàng Thanh Giang Đẩy tạ - 7 môn phối hợp Tính điểm 17:44 🏃 Điền kinh Vũ Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Hường Nhảy ba bước Nữ Chung kết 18:25 🤸 TDDC Nguyễn Văn Khánh Phong Vòng treo nam Chung kết 19:00 🏃 Điền kinh Hoàng Thanh Giang 200m - 7 môn phối hợp Tính điểm 19:25 🏃 Điền kinh Nguyễn Thị Oanh, Lê Thị Tuyết 10,000m nữ Chung kết 20:25 🏃 Điền kinh (Theo kết quả vòng loại) 4 x 400m Hỗn hợp Nam Nữ Chung kết
Giờ Việt Nam
Môn
VĐV/Đội tuyển Việt Nam
Nội dung
Vòng
07:00
🏐 Bóng chuyền bãi biển
Việt Nam 1 - Trung Quốc
Nữ
Vòng Bảng
07:20
🚣 Rowing
Hồ Thị Duy
Thuyền đơn nữ hạng nhẹ
Chung kết A
07:40
🚣 Rowing
Trần Thị Thu Hằng, Lường Thị Thảo
Thuyền đôi nữ hạng nhẹ
Chung kết A
07:45
🎯 Bắn súng
Phạm Quang Huy, Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành
Súng ngắn cá nhân Nam
Vòng loại
07:50
🥋 Wushu
Đinh Văn Tâm - Trung Quốc
56kg Nam
Chung kết
08:00
🏐 Bóng chuyền bãi biển
Việt Nam 2 - Nhật Bản
Nữ
Vòng Bảng
08:00
🏊 Bơi lội
Nguyễn Thúy Hiền
50m tự do Nữ
Vòng loại
08:00
🤺 Đấu kiếm
Nguyễn Phước Đến, Hoàng Nhật Nam
Kiếm ba cạnh Nam
Vòng bảng
08:00
🏃 Điền kinh
Hoàng Thanh Giang
Nhảy xa nữ - 7 môn phối hợp
Tính điểm
08:00
🛶 Canoeing
Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm
Canoe đôi nữ (K2) 500m
Bán kết
08:00
🚣 Rowing
Trần Dương Nghĩa, Nguyễn Phú
Thuyền đôi nam một mái chèo
Chung kết B
08:10
🏊 Bơi lội
Dương Văn Hoàng Quy
50m Bướm Nam
Vòng loại
08:20
🏃 Điền kinh
Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Vũ Ngọc Khánh
4 x 400m Hỗn hợp Nam Nữ
Vòng loại
08:30
🏊 Bơi lội
Phạm Thanh Bảo
200m Ếch Nam
Vòng loại
08:30
🏃 Điền kinh
Hồ Trọng Mạnh Hùng
Nhảy ba bước Nam
Vòng loại
08:40
🏃 Điền kinh
Hoàng Thanh Giang
Nhảy cao - 7 môn phối hợp
Tính điểm
08:40
🚣 Rowing
Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Thảo
Thuyền bốn nữ hai mái chèo
Chung kết A
08:51
🏊 Bơi lội
Nguyễn Huy Hoàng
800m Tự do Nam
Vòng loại
08:51
🏊 Bơi lội
Trần Văn Nguyễn Quốc
800m Tự do Nam
Vòng loại
09:00
🚣 Rowing
Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông
Thuyền bốn nữ một mái chèo
Chung kết A
09:30
🛶 Canoeing
Diệp Thị Hương
Canoe đơn nữ (C1) 200m
Chung kết A
09:50
🛶 Canoeing
(Theo kết quả bán kết)
Canoe đôi nữ (K2) 500m
Chung kết A
11:00
🏐 Bóng chuyền bãi biển
Việt Nam - Đài Loan (Trung Quốc)
Nam
Vòng Bảng
11:00
🥊 Boxing
Hoàng Ngọc Mai - Thái Lan
65kg Nữ
Vòng loại
11:00
🤺 Đấu kiếm
(Theo kết quả vòng bảng)
Kiếm ba cạnh Nam
Vòng 1/32
11:00
🎮 Esport
Trần Công Tình, Hồng Phát, Lại Nguyễn Anh Khoa, Văn Phúc An Khang, Diệp Chí Hiếu - Thái Lan
NARAKA:Bladepoint
Bán Kết
11:30
🏋️ Cử tạ
K' Dương
60kg Nam
Chung kết
11:35
🤺 Đấu kiếm
(Theo kết quả trước đó)
Kiếm ba cạnh Nam
Vòng 1/16
12:30
🤺 Đấu kiếm
(Theo kết quả trước đó)
Kiếm ba cạnh Nam
Vòng 1/8
12:30
🛶 Canoeing
Vũ Lê Thiên Hải
Kayak đơn nam (K1) 500m
Vòng loại
12:30
🚣 Rowing
Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc
Thuyền đôi nữ hai mái chèo
Chung kết A
13:00
🛶 Canoeing
Đỗ Thị Thanh Thảo, Huỳnh Cao Minh
Kayak đôi hỗn hợp (K2) 500m
Vòng loại
13:10
🤺 Đấu kiếm
(Theo kết quả trước đó)
Kiếm ba cạnh Nam
Tứ kết
13:45
🎯 Bắn súng
(Theo kết quả vòng loại)
Súng ngắn cá nhân Nam
Chung kết
14:10
🚣 Rowing
Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ
Thuyền đôi nữ một mái chèo
Chung kết A
14:30
🚣 Rowing
Nguyễn Văn Hà, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Hữu Thành
Thuyền bốn nam hai mái chèo
Chung kết B
14:50
🚣 Rowing
Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú
Thuyền bốn nam
Chung kết A
15:00
🏊 Bơi lội
(Theo kết quả vòng loại)
50m tự do Nữ
Chung kết
15:00
🥊 Boxing
Nguyễn Thị Tâm - Đài Loan (Trung Quốc)
51kg Nữ
Vòng loại
15:00
🏋️ Cử tạ
Trần Minh Trí
65kg Nam
Chung kết
15:00
🤺 Đấu kiếm
(Theo kết quả trước đó)
Kiếm ba cạnh Nam
Bán kết
15:00
🎮 Esport
(Theo kết quả bán kết)
NARAKA:Bladepoint
Chung kết
15:05
🏊 Bơi lội
(Theo kết quả vòng loại)
50m Ếch Nam
Chung kết
15:11
🏊 Bơi lội
(Theo kết quả vòng loại)
200m Ếch Nữ
Chung kết
15:19
🏊 Bơi lội
(Theo kết quả vòng loại)
200m Ếch Nam
Chung kết
15:43
🏊 Bơi lội
(Theo kết quả vòng loại)
800m Tự do Nam
Chung kết
15:55
🤸 TDDC
Nguyễn Thị Quỳnh Như
Nhảy chống nữ
Chung kết
16:20
🤺 Đấu kiếm
(Theo kết quả trước đó)
Kiếm ba cạnh Nam
Chung kết
16:30
🤸 TDDC
Đặng Ngọc Xuân Thiện
Ngựa vòng
Chung kết
17:13
🏃 Điền kinh
Hoàng Thanh Giang
Đẩy tạ - 7 môn phối hợp
Tính điểm
17:44
🏃 Điền kinh
Vũ Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Hường
Nhảy ba bước Nữ
Chung kết
18:25
🤸 TDDC
Nguyễn Văn Khánh Phong
Vòng treo nam
Chung kết
19:00
🏃 Điền kinh
Hoàng Thanh Giang
200m - 7 môn phối hợp
Tính điểm
19:25
🏃 Điền kinh
Nguyễn Thị Oanh, Lê Thị Tuyết
10,000m nữ
Chung kết
20:25
🏃 Điền kinh
(Theo kết quả vòng loại)
4 x 400m Hỗn hợp Nam Nữ
Chung kết
Ngày 24/9 hứa hẹn là một trong những ngày thi đấu đáng chú ý của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, khi hàng loạt gương mặt giàu kinh nghiệm, cùng những VĐV trẻ triển vọng bước vào tranh tài.
Mở màn từ 7h20, rowing Việt Nam có các VĐV góp mặt ở những nội dung chung kết nhóm A. Chỉ 25 phút sau, tâm điểm chuyển sang trường bắn, nơi Phạm Quang Huy cùng Lại Công Minh và Nguyễn Đình Thành thi đấu 10m súng ngắn hơi nam. Đương kim vô địch ASIAD sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ tấm HCV từng giành được tại Hàng Châu.
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Trên đường chạy, Nguyễn Thị Oanh là cái tên được chờ đợi nhất. Cô cùng Lê Thị Tuyết Mai tranh tài chung kết 10.000m nữ lúc 19h25, khép lại ngày thi đấu với một thử thách đáng chú ý của điền kinh Việt Nam.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-23/09/2026 22:56 PM (GMT+7)