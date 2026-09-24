Lịch thi đấu đoàn Việt Nam ASIAD ngày 24/9: 18 cơ hội tranh HCV, hy vọng vào Quang Huy bắn súng

Giờ Việt Nam Môn VĐV/Đội tuyển Việt Nam Nội dung Vòng 07:00 🏐 Bóng chuyền bãi biển Việt Nam 1 - Trung Quốc Nữ Vòng Bảng 07:20 🚣 Rowing Hồ Thị Duy Thuyền đơn nữ hạng nhẹ Chung kết A 07:40 🚣 Rowing Trần Thị Thu Hằng, Lường Thị Thảo Thuyền đôi nữ hạng nhẹ Chung kết A 07:45 🎯 Bắn súng Phạm Quang Huy, Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành Súng ngắn cá nhân Nam Vòng loại 07:50 🥋 Wushu Đinh Văn Tâm - Trung Quốc 56kg Nam Chung kết 08:00 🏐 Bóng chuyền bãi biển Việt Nam 2 - Nhật Bản Nữ Vòng Bảng 08:00 🏊 Bơi lội Nguyễn Thúy Hiền 50m tự do Nữ Vòng loại 08:00 🤺 Đấu kiếm Nguyễn Phước Đến, Hoàng Nhật Nam Kiếm ba cạnh Nam Vòng bảng 08:00 🏃 Điền kinh Hoàng Thanh Giang Nhảy xa nữ - 7 môn phối hợp Tính điểm 08:00 🛶 Canoeing Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm Canoe đôi nữ (K2) 500m Bán kết 08:00 🚣 Rowing Trần Dương Nghĩa, Nguyễn Phú Thuyền đôi nam một mái chèo Chung kết B 08:10 🏊 Bơi lội Dương Văn Hoàng Quy 50m Bướm Nam Vòng loại 08:20 🏃 Điền kinh Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Vũ Ngọc Khánh 4 x 400m Hỗn hợp Nam Nữ Vòng loại 08:30 🏊 Bơi lội Phạm Thanh Bảo 200m Ếch Nam Vòng loại 08:30 🏃 Điền kinh Hồ Trọng Mạnh Hùng Nhảy ba bước Nam Vòng loại 08:40 🏃 Điền kinh Hoàng Thanh Giang Nhảy cao - 7 môn phối hợp Tính điểm 08:40 🚣 Rowing Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Thảo Thuyền bốn nữ hai mái chèo Chung kết A 08:51 🏊 Bơi lội Nguyễn Huy Hoàng 800m Tự do Nam Vòng loại 08:51 🏊 Bơi lội Trần Văn Nguyễn Quốc 800m Tự do Nam Vòng loại 09:00 🚣 Rowing Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông Thuyền bốn nữ một mái chèo Chung kết A 09:30 🛶 Canoeing Diệp Thị Hương Canoe đơn nữ (C1) 200m Chung kết A 09:50 🛶 Canoeing (Theo kết quả bán kết) Canoe đôi nữ (K2) 500m Chung kết A 11:00 🏐 Bóng chuyền bãi biển Việt Nam - Đài Loan (Trung Quốc) Nam Vòng Bảng 11:00 🥊 Boxing Hoàng Ngọc Mai - Thái Lan 65kg Nữ Vòng loại 11:00 🤺 Đấu kiếm (Theo kết quả vòng bảng) Kiếm ba cạnh Nam Vòng 1/32 11:00 🎮 Esport Trần Công Tình, Hồng Phát, Lại Nguyễn Anh Khoa, Văn Phúc An Khang, Diệp Chí Hiếu - Thái Lan NARAKA:Bladepoint Bán Kết 11:30 🏋️ Cử tạ K' Dương 60kg Nam Chung kết 11:35 🤺 Đấu kiếm (Theo kết quả trước đó) Kiếm ba cạnh Nam Vòng 1/16 12:30 🤺 Đấu kiếm (Theo kết quả trước đó) Kiếm ba cạnh Nam Vòng 1/8 12:30 🛶 Canoeing Vũ Lê Thiên Hải Kayak đơn nam (K1) 500m Vòng loại 12:30 🚣 Rowing Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc Thuyền đôi nữ hai mái chèo Chung kết A 13:00 🛶 Canoeing Đỗ Thị Thanh Thảo, Huỳnh Cao Minh Kayak đôi hỗn hợp (K2) 500m Vòng loại 13:10 🤺 Đấu kiếm (Theo kết quả trước đó) Kiếm ba cạnh Nam Tứ kết 13:45 🎯 Bắn súng (Theo kết quả vòng loại) Súng ngắn cá nhân Nam Chung kết 14:10 🚣 Rowing Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ Thuyền đôi nữ một mái chèo Chung kết A 14:30 🚣 Rowing Nguyễn Văn Hà, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Hữu Thành Thuyền bốn nam hai mái chèo Chung kết B 14:50 🚣 Rowing Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú Thuyền bốn nam Chung kết A 15:00 🏊 Bơi lội (Theo kết quả vòng loại) 50m tự do Nữ Chung kết 15:00 🥊 Boxing Nguyễn Thị Tâm - Đài Loan (Trung Quốc) 51kg Nữ Vòng loại 15:00 🏋️ Cử tạ Trần Minh Trí 65kg Nam Chung kết 15:00 🤺 Đấu kiếm (Theo kết quả trước đó) Kiếm ba cạnh Nam Bán kết 15:00 🎮 Esport (Theo kết quả bán kết) NARAKA:Bladepoint Chung kết 15:05 🏊 Bơi lội (Theo kết quả vòng loại) 50m Ếch Nam Chung kết 15:11 🏊 Bơi lội (Theo kết quả vòng loại) 200m Ếch Nữ Chung kết 15:19 🏊 Bơi lội (Theo kết quả vòng loại) 200m Ếch Nam Chung kết 15:43 🏊 Bơi lội (Theo kết quả vòng loại) 800m Tự do Nam Chung kết 15:55 🤸 TDDC Nguyễn Thị Quỳnh Như Nhảy chống nữ Chung kết 16:20 🤺 Đấu kiếm (Theo kết quả trước đó) Kiếm ba cạnh Nam Chung kết 16:30 🤸 TDDC Đặng Ngọc Xuân Thiện Ngựa vòng Chung kết 17:13 🏃 Điền kinh Hoàng Thanh Giang Đẩy tạ - 7 môn phối hợp Tính điểm 17:44 🏃 Điền kinh Vũ Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Hường Nhảy ba bước Nữ Chung kết 18:25 🤸 TDDC Nguyễn Văn Khánh Phong Vòng treo nam Chung kết 19:00 🏃 Điền kinh Hoàng Thanh Giang 200m - 7 môn phối hợp Tính điểm 19:25 🏃 Điền kinh Nguyễn Thị Oanh, Lê Thị Tuyết 10,000m nữ Chung kết 20:25 🏃 Điền kinh (Theo kết quả vòng loại) 4 x 400m Hỗn hợp Nam Nữ Chung kết

Ngày 24/9 hứa hẹn là một trong những ngày thi đấu đáng chú ý của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, khi hàng loạt gương mặt giàu kinh nghiệm, cùng những VĐV trẻ triển vọng bước vào tranh tài.

Mở màn từ 7h20, rowing Việt Nam có các VĐV góp mặt ở những nội dung chung kết nhóm A. Chỉ 25 phút sau, tâm điểm chuyển sang trường bắn, nơi Phạm Quang Huy cùng Lại Công Minh và Nguyễn Đình Thành thi đấu 10m súng ngắn hơi nam. Đương kim vô địch ASIAD sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ tấm HCV từng giành được tại Hàng Châu.

Đến 11h30, lực sĩ trẻ K'Dương tranh tài chung kết 60kg nam môn cử tạ. Buổi chiều, Nguyễn Thị Tâm bước vào vòng 1/8 quyền anh hạng 51kg nữ, trong khi Trần Minh Trí thi đấu cử tạ hạng 65kg nam.

Trên đường chạy, Nguyễn Thị Oanh là cái tên được chờ đợi nhất. Cô cùng Lê Thị Tuyết Mai tranh tài chung kết 10.000m nữ lúc 19h25, khép lại ngày thi đấu với một thử thách đáng chú ý của điền kinh Việt Nam.