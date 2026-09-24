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Lịch thi đấu đoàn Việt Nam ASIAD ngày 24/9: 18 cơ hội tranh HCV, hy vọng vào Quang Huy bắn súng

Sự kiện: Asiad 2026

Ngày 24/9, thể thao Việt Nam hướng tới những cột mốc đáng chú ý tại ASIAD 20 với Phạm Quang Huy, Nguyễn Thị Oanh, K'Dương cùng các VĐV rowing, quyền anh bước vào cuộc đua huy chương.

     

Giờ Việt Nam

Môn

VĐV/Đội tuyển Việt Nam

Nội dung

Vòng

07:00

🏐 Bóng chuyền bãi biển

Việt Nam 1 - Trung Quốc

Nữ

Vòng Bảng

07:20

🚣 Rowing

Hồ Thị Duy

Thuyền đơn nữ hạng nhẹ

Chung kết A

07:40

🚣 Rowing

Trần Thị Thu Hằng, Lường Thị Thảo

Thuyền đôi nữ hạng nhẹ

Chung kết A

07:45

🎯 Bắn súng

Phạm Quang Huy, Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành

Súng ngắn cá nhân Nam

Vòng loại

07:50

🥋 Wushu

Đinh Văn Tâm - Trung Quốc

56kg Nam

Chung kết

08:00

🏐 Bóng chuyền bãi biển

Việt Nam 2 - Nhật Bản

Nữ

Vòng Bảng

08:00

🏊 Bơi lội

Nguyễn Thúy Hiền

50m tự do Nữ

Vòng loại

08:00

🤺 Đấu kiếm

Nguyễn Phước Đến, Hoàng Nhật Nam

Kiếm ba cạnh Nam

Vòng bảng

08:00

🏃 Điền kinh

Hoàng Thanh Giang

Nhảy xa nữ - 7 môn phối hợp

Tính điểm

08:00

🛶 Canoeing

Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm

Canoe đôi nữ (K2) 500m

Bán kết

08:00

🚣 Rowing

Trần Dương Nghĩa, Nguyễn Phú

Thuyền đôi nam một mái chèo

Chung kết B

08:10

🏊 Bơi lội

Dương Văn Hoàng Quy

50m Bướm Nam

Vòng loại

08:20

🏃 Điền kinh

Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Vũ Ngọc Khánh

4 x 400m Hỗn hợp Nam Nữ

Vòng loại

08:30

🏊 Bơi lội

Phạm Thanh Bảo

200m Ếch Nam

Vòng loại

08:30

🏃 Điền kinh

Hồ Trọng Mạnh Hùng

Nhảy ba bước Nam

Vòng loại

08:40

🏃 Điền kinh

Hoàng Thanh Giang

Nhảy cao - 7 môn phối hợp

Tính điểm

08:40

🚣 Rowing

Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Thảo

Thuyền bốn nữ hai mái chèo

Chung kết A

08:51

🏊 Bơi lội

Nguyễn Huy Hoàng

800m Tự do Nam

Vòng loại

08:51

🏊 Bơi lội

Trần Văn Nguyễn Quốc

800m Tự do Nam

Vòng loại

09:00

🚣 Rowing

Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông

Thuyền bốn nữ một mái chèo

Chung kết A

09:30

🛶 Canoeing

Diệp Thị Hương

Canoe đơn nữ (C1) 200m

Chung kết A

09:50

🛶 Canoeing

(Theo kết quả bán kết)

Canoe đôi nữ (K2) 500m

Chung kết A

11:00

🏐 Bóng chuyền bãi biển

Việt Nam - Đài Loan (Trung Quốc)

Nam

Vòng Bảng

11:00

🥊 Boxing

Hoàng Ngọc Mai - Thái Lan

65kg Nữ

Vòng loại

11:00

🤺 Đấu kiếm

(Theo kết quả vòng bảng)

Kiếm ba cạnh Nam

Vòng 1/32

11:00

🎮 Esport

Trần Công Tình, Hồng Phát, Lại Nguyễn Anh Khoa, Văn Phúc An Khang, Diệp Chí Hiếu - Thái Lan

NARAKA:Bladepoint

Bán Kết

11:30

🏋️ Cử tạ

K' Dương

60kg Nam

Chung kết

11:35

🤺 Đấu kiếm

(Theo kết quả trước đó)

Kiếm ba cạnh Nam

Vòng 1/16

12:30

🤺 Đấu kiếm

(Theo kết quả trước đó)

Kiếm ba cạnh Nam

Vòng 1/8

12:30

🛶 Canoeing

Vũ Lê Thiên Hải

Kayak đơn nam (K1) 500m

Vòng loại

12:30

🚣 Rowing

Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc

Thuyền đôi nữ hai mái chèo

Chung kết A

13:00

🛶 Canoeing

Đỗ Thị Thanh Thảo, Huỳnh Cao Minh

Kayak đôi hỗn hợp (K2) 500m

Vòng loại

13:10

🤺 Đấu kiếm

(Theo kết quả trước đó)

Kiếm ba cạnh Nam

Tứ kết

13:45

🎯 Bắn súng

(Theo kết quả vòng loại)

Súng ngắn cá nhân Nam

Chung kết

14:10

🚣 Rowing

Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ

Thuyền đôi nữ một mái chèo

Chung kết A

14:30

🚣 Rowing

Nguyễn Văn Hà, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Hữu Thành

Thuyền bốn nam hai mái chèo

Chung kết B

14:50

🚣 Rowing

Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú

Thuyền bốn nam

Chung kết A

15:00

🏊 Bơi lội

(Theo kết quả vòng loại)

50m tự do Nữ

Chung kết

15:00

🥊 Boxing

Nguyễn Thị Tâm - Đài Loan (Trung Quốc)

51kg Nữ

Vòng loại

15:00

🏋️ Cử tạ

Trần Minh Trí

65kg Nam

Chung kết

15:00

🤺 Đấu kiếm

(Theo kết quả trước đó)

Kiếm ba cạnh Nam

Bán kết

15:00

🎮 Esport

(Theo kết quả bán kết)

NARAKA:Bladepoint

Chung kết

15:05

🏊 Bơi lội

(Theo kết quả vòng loại)

50m Ếch Nam

Chung kết

15:11

🏊 Bơi lội

(Theo kết quả vòng loại)

200m Ếch Nữ

Chung kết

15:19

🏊 Bơi lội

(Theo kết quả vòng loại)

200m Ếch Nam

Chung kết

15:43

🏊 Bơi lội

(Theo kết quả vòng loại)

800m Tự do Nam

Chung kết

15:55

🤸 TDDC

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Nhảy chống nữ

Chung kết

16:20

🤺 Đấu kiếm

(Theo kết quả trước đó)

Kiếm ba cạnh Nam

Chung kết

16:30

🤸 TDDC

Đặng Ngọc Xuân Thiện

Ngựa vòng

Chung kết

17:13

🏃 Điền kinh

Hoàng Thanh Giang

Đẩy tạ - 7 môn phối hợp

Tính điểm

17:44

🏃 Điền kinh

Vũ Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Hường

Nhảy ba bước Nữ

Chung kết

18:25

🤸 TDDC

Nguyễn Văn Khánh Phong

Vòng treo nam

Chung kết

19:00

🏃 Điền kinh

Hoàng Thanh Giang

200m - 7 môn phối hợp

Tính điểm

19:25

🏃 Điền kinh

Nguyễn Thị Oanh, Lê Thị Tuyết

10,000m nữ

Chung kết

20:25

🏃 Điền kinh

(Theo kết quả vòng loại)

4 x 400m Hỗn hợp Nam Nữ

Chung kết

Ngày 24/9 hứa hẹn là một trong những ngày thi đấu đáng chú ý của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, khi hàng loạt gương mặt giàu kinh nghiệm, cùng những VĐV trẻ triển vọng bước vào tranh tài.

Mở màn từ 7h20, rowing Việt Nam có các VĐV góp mặt ở những nội dung chung kết nhóm A. Chỉ 25 phút sau, tâm điểm chuyển sang trường bắn, nơi Phạm Quang Huy cùng Lại Công Minh và Nguyễn Đình Thành thi đấu 10m súng ngắn hơi nam. Đương kim vô địch ASIAD sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ tấm HCV từng giành được tại Hàng Châu.

Đến 11h30, lực sĩ trẻ K'Dương tranh tài chung kết 60kg nam môn cử tạ. Buổi chiều, Nguyễn Thị Tâm bước vào vòng 1/8 quyền anh hạng 51kg nữ, trong khi Trần Minh Trí thi đấu cử tạ hạng 65kg nam.

Trên đường chạy, Nguyễn Thị Oanh là cái tên được chờ đợi nhất. Cô cùng Lê Thị Tuyết Mai tranh tài chung kết 10.000m nữ lúc 19h25, khép lại ngày thi đấu với một thử thách đáng chú ý của điền kinh Việt Nam.

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Thái Lan - Việt Nam 29.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Thái Lan
Việt Nam
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Trước 19:30 ngày 29/09
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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/09/2026 22:56 PM (GMT+7)
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