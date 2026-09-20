Kết quả bóng đá U23 CHDCND Triều Tiên - U23 UAE: So tài không khoan nhượng, nỗ lực giành vé (ASIAD)

Ở lượt trận ra quân, U23 CHDCND Triều Tiên bị U23 Trung Quốc đánh bại với tỷ số 2-1. Trong khi đó, U23 UAE thua U23 Iran 1-3. Với bối cảnh hiện tại, cả hai đội nhập cuộc quyết tâm để nuôi hy vọng ghi danh vào vòng tiếp theo.

Trận đấu giữa U23 UAE và U23 CHDCND Triều Tiên diễn ra căng thẳng

Nhưng cũng bởi thế, hiệp đầu tiên diễn ra mà không có nhiều cơ hội thực sự rõ rệt. Kết quả là sau 45 phút đầu, tỷ số vẫn là 0-0.

Sau giờ nghỉ, cả U23 UAE lẫn U23 CHDCND Triều Tiên đều cố gắng đẩy cao đội hình, dốc sức tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, không bên nào tận dụng được cơ hội tạo ra. Trận đấu kết thúc mà không bên nào ghi được bàn thắng. Cơ hội đi tiếp vẫn còn với cả hai đội, bởi U23 Iran và U23 Trung Quốc cũng hòa nhau 0-0 ở trận đấu sớm.

Tỷ số chung cuộc: U23 CHDCND Triều Tiên 0-0 U23 UAE