Kết quả bóng đá U23 Kyrgyzstan - U23 Nhật Bản: 7 bàn thăng hoa (ASIAD)

U23 Nhật Bản sớm cho thấy sức mạnh áp đảo khi đối đầu U23 Kyrgyzstan. Phút 28, đội bóng xứ sở mặt trời mọc ghi bàn mở điểm khi Yokoyama lập công.

Sau khi có bàn thắng mở tỷ số, U23 Nhật Bản duy trì nhịp độ tấn công áp đảo. Phút 36, họ nhân đôi cách biệt. Lần này đến lượt Nagano điền tên lên bảng điện tử. Trước khi hiệp một khép lại, Ozeki ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho U23 Nhật Bản.

Sức mạnh đáng nể của Nhật Bản

Bước sang hiệp hai, U23 Nhật Bản duy trì màn trình diễn áp đảo. Trong khi đó, U23 Kyrgyzstan chỉ biết chống chọi trong vô vọng.

Ở hiệp đấu này, Nakajima, Ishii và Shimamoto lần lượt ghi bàn cho "Samurai xanh". Trong đó, Shimamoto có cú đúp bàn thắng.

Chung cuộc, U23 Nhật Bản thắng chung cuộc 7-0 trước U23 Kyrgyzstan. Kết quả này giúp U23 Nhật Bản leo lên ngôi đầu bảng A bóng đá nam ASIAD.

Tỷ số chung cuộc: U23 Kyrgyzstan 0-7 U23 Nhật Bản (H1: 0-3)

Ghi bàn:

U23 Nhật Bản: Yokoyama 28', Nagano 36', Ozeki 39', Nakajima 70', Ishii 72', Shimamoto 79', 86'

Đội hình xuất phát:

U23 Kyrgyzstan: Nurlanbekov, Alizhanov, Balbakov, Brauzman, Ermekov, Iskandarbekov, Kimi Merk, Kai Merk, Mirzalim, Nematov, Raimbekov

U23 Nhật Bản: Araki, Fukunaga, Michiwaki, Nagano, Nakajima, Ozeki, Sato, Shimamoto, Tsuchiya, Umeki, Yokoyama