Trực tiếp bóng đá U23 Nhật Bản - U23 Thái Lan: Chủ nhà liệu có thị uy sức mạnh? (ASIAD)
(17h30, 23/9) U23 Nhật Bản sẽ tiếp tục thể hiện sức mạnh trước Thái Lan hay sẽ giữ sức cho vòng đấu tiếp theo?
17h30, 23/9 | Toyota
Điểm
Araki
Fukuaga
Michiwaki
Nagano
Yokoyama
Nakajima
Sato
Shimanoto
Tsuchiya
Ozeki
Umeki
Điểm
Sorawat
Chanon
Chanapach
Sittha
Worawut
Thanakrit
Auttapon
Phon ek
Pichitchai
Chawanwit
Jehhanafee Mamah
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Chủ nhà liệu có thị uy sức mạnh?
Sau 2 lượt trận đầu tiên, U23 Nhật Bản và U23 Thái Lan đều sớm giành vé đi tiếp bởi toàn thắng cả hai trận. U23 Nhật Bản đang xếp thứ nhất nhờ thành tích ghi 9 bàn và chưa để lọt lưới lần nào. Trong khi đó, Thái Lan cũng đã có 8 bàn nhưng để thủng lưới 3 lần. Liệu chủ nhà U23 Nhật Bản có tiếp tục thị uy sức mạnh bằng chiến thắng thứ ba ở vòng bảng hay giữ sức cho vòng trong?
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-23/09/2026 11:00 AM (GMT+7)