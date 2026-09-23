Trực tiếp bóng đá U23 Nhật Bản - U23 Thái Lan: Chủ nhà liệu có thị uy sức mạnh? (ASIAD)

17h30, 23/9 | Toyota U23 Nhật Bản 0 - 0 U23 Thái (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U23 Nhật Bản vs U23 Thái U23 Thái Điểm Araki Fukuaga Michiwaki Nagano Yokoyama Nakajima Sato Shimanoto Tsuchiya Ozeki Umeki Điểm Sorawat Chanon Chanapach Sittha Worawut Thanakrit Auttapon Phon ek Pichitchai Chawanwit Jehhanafee Mamah Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U23 Nhật Bản U23 Nhật Bản U23 Thái Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Araki, Fukuaga, Michiwaki, Nagano, Yokoyama, Nakajima, Sato, Shimanoto, Tsuchiya, Ozeki, Umeki Sorawat, Chanon, Chanapach, Sittha, Worawut, Thanakrit, Auttapon, Phon ek, Pichitchai, Chawanwit, Jehhanafee Mamah

Chủ nhà liệu có thị uy sức mạnh?

Sau 2 lượt trận đầu tiên, U23 Nhật Bản và U23 Thái Lan đều sớm giành vé đi tiếp bởi toàn thắng cả hai trận. U23 Nhật Bản đang xếp thứ nhất nhờ thành tích ghi 9 bàn và chưa để lọt lưới lần nào. Trong khi đó, Thái Lan cũng đã có 8 bàn nhưng để thủng lưới 3 lần. Liệu chủ nhà U23 Nhật Bản có tiếp tục thị uy sức mạnh bằng chiến thắng thứ ba ở vòng bảng hay giữ sức cho vòng trong?