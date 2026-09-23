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ASIAD 2026

Trực tiếp bóng đá U23 Nhật Bản - U23 Thái Lan: Chủ nhà liệu có thị uy sức mạnh? (ASIAD)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Asiad 2026

(17h30, 23/9) U23 Nhật Bản sẽ tiếp tục thể hiện sức mạnh trước Thái Lan hay sẽ giữ sức cho vòng đấu tiếp theo?

     

17h30, 23/9 | Toyota

U23 Nhật Bản
Trực tiếp bóng đá U23 Nhật Bản - U23 Thái Lan: Chủ nhà liệu có thị uy sức mạnh? (ASIAD) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá U23 Nhật Bản - U23 Thái Lan: Chủ nhà liệu có thị uy sức mạnh? (ASIAD) - 1
U23 Thái
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá U23 Nhật Bản - U23 Thái Lan: Chủ nhà liệu có thị uy sức mạnh? (ASIAD) - 1
Araki, Fukuaga, Michiwaki, Nagano, Yokoyama, Nakajima, Sato, Shimanoto, Tsuchiya, Ozeki, Umeki
Trực tiếp bóng đá U23 Nhật Bản - U23 Thái Lan: Chủ nhà liệu có thị uy sức mạnh? (ASIAD) - 1
Sorawat, Chanon, Chanapach, Sittha, Worawut, Thanakrit, Auttapon, Phon ek, Pichitchai, Chawanwit, Jehhanafee Mamah

Chủ nhà liệu có thị uy sức mạnh?

Sau 2 lượt trận đầu tiên, U23 Nhật Bản và U23 Thái Lan đều sớm giành vé đi tiếp bởi toàn thắng cả hai trận. U23 Nhật Bản đang xếp thứ nhất nhờ thành tích ghi 9 bàn và chưa để lọt lưới lần nào. Trong khi đó, Thái Lan cũng đã có 8 bàn nhưng để thủng lưới 3 lần. Liệu chủ nhà U23 Nhật Bản có tiếp tục thị uy sức mạnh bằng chiến thắng thứ ba ở vòng bảng hay giữ sức cho vòng trong?

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Thái Lan - Việt Nam 29.09

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/09/2026 11:00 AM (GMT+7)
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