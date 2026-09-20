Kết quả bóng đá U23 Hong Kong (TQ) - U23 Thái Lan: Ngược dòng đỉnh cao, "Voi chiến" ghi danh tứ kết (ASIAD)

U23 Thái Lan đã có trận ra quân khó khăn, nhưng rốt cuộc chiến thắng 3-2 trước U23 Kyrgyzstan đã giúp họ có 3 điểm và tiến khá gần đến tấm vé vào tứ kết. Nếu đánh bại U23 Hong Kong ở lượt đấu thứ hai, "Voi chiến" sẽ giành vé sớm. Tuy nhiên, tham vọng của U23 Thái Lan bị dội một gáo nước lạnh từ sớm.

U23 Thái Lan (áo trắng) xuất sắc ngược dòng hạ U23 Hong Kong (TQ)

Phút 14, sai lầm trong khâu triển khai bóng bên phần sân nhà của U23 Thái Lan đã ngay lập tức bị khai thác triệt để. Cú sút xa của Wu Chun Ming đập chân một hậu vệ áo trắng và đổi hướng, khiến thủ môn Sorawat không thể cản phá.

Không hề nản lòng, U23 Thái Lan miệt mài tấn công và có bàn gỡ ở phút 39, nhờ siêu phẩm sút xa của Thanakrit Chotmuangpak.

Hiệp 2 chứng kiến sức mạnh áp đảo của U23 Thái Lan. "Voi chiến" nã 4 bàn vào lưới U23 Hong Kong, nhờ các pha lập công của Paripan Wongsa, Mamah Jehhanafee, Worawut Noisri cũng như pha phản lưới nhà của Tsang Yi Hang.

Chiến thắng này giúp U23 Thái Lan giành 6 điểm sau 2 trận, sớm giành vé tứ kết.

Tỷ số chung cuộc: U23 Hong Kong (TQ) 1-5 U23 Thái Lan (hiệp 1: 1-1)

Ghi bàn

U23 Hong Kong: Wu Chun Ming 14’

U23 Thái Lan: Thanakrit Chotmuangpak 39’, Paripan Wongsa 53', Tsang Yi Hang 16' (phản lưới), Mamah Jehhanafee 76', Worawut Noisri 84'

Đội hình thi đấu

U23 Hong Kong: Kun Sun Chan, Helio, Ichikawa, Hei Wai Ma, Ngan Cheuk-Pan, Ng Yu-Hei, Kohki Sung, Lok-To Tsang, Yi-Hang Ellison Tsang, Udebuluzor, Chun-Ming Robbie Wu

U23 Thái Lan: Sorawat, Boonlha, Buaphan, Chawanwit, Chotmuangpak, Mamah, Maneekorn, Phochai, Sangtong, Tamma, Thiangkham