Kết quả bóng đá ĐT nữ Nhật Bản - Hàn Quốc: Người hùng lập cú đúp (ASIAD)

Nhật Bản vẫn chưa một lần thủng lưới từ đầu giải và trận nào cũng đã thắng đậm không dưới 4 bàn. Tuy nhiên tuyển Hàn Quốc nhập cuộc rất chủ động và đã có một vài pha bóng tương đối nguy hiểm ở đầu trận đấu.

Kamiya ghi 2 bàn đưa Nhật Bản tới trận chung kết

Dù vậy Nhật Bản mất chẳng bao lâu để tái áp đặt thế kiểm sót. Nakashima, Takarada đã có những pha dứt điểm rất nguy hiểm nhưng người thì sút vọt xà, người thì đỡ bước 1 hỏng ngay trước khi có thể đối mặt thủ môn. Cuối hiệp, Nhật Bản thậm chí còn bị cột dọc từ chối với cơ hội của Kamiya.

Nhưng sang hiệp 2 chính Kamiya đã mang lại bước ngoặt trận đấu cho Nhật Bản. Phút 54, cô đã phá bẫy việt vị thoát xuống đón một đường bóng dài nhanh hơn thủ môn để đánh đầu. Sang phút 63, vẫn là Kamiya tận dụng đường chuyền về bất cẩn của Kim Min Ji để cướp bóng trước khi cú đúp.

Hàn Quốc cố vùng lên nhưng gần như không tạo ra cơ hội nào cho tới hết trận. Thắng 2-0, Nhật Bản sẽ gặp Triều Tiên ở chung kết trong khi Hàn Quốc đấu Trung Quốc tranh HCĐ.

Tỷ số trận đấu: Nhật Bản 2-0 Hàn Quốc.

Ghi bàn: Kamiya 54' 63'

Đội hình xuất phát:

Nhật Bản: Ohba, Goto, Hamada, Ito, Kamiya, Kuwahara, Nakashima, Narumiya, Shiokoshi, Takarada, Ueno.

Hàn Quốc: Kim Min Jung, Choe Yu Ri, Hyun Seul Gi, Jang Sel Gi, Ji So Yun, Jung Min Young, Kim Hye Ri, Kim Min Ji, Ko Yoo Jin, Noh Jin Young, Yoon Su Jeong.