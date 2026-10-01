Nóng nhất thể thao sáng 1/10: Cựu sao quần vợt lo cho tình trạng của Sinner

Cựu sao quần vợt lo cho tình trạng của Sinner

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, cựu số 7 thế giới, Corrado Barazzutti đã bày tỏ sự quan ngại về tình trạng của Sinner. Tay vợt người Italia đã phải bỏ qua China Open và chưa hẹn ngày trở lại. “Tôi không hiểu lắm vì tôi chẳng có thông tin gì cả. Cậu ấy đã nghỉ một thời gian nhưng đội ngũ lại không đưa ra thông báo nào về thời gian trở lại. Họ chỉ bảo rằng cậu ấy bị viêm gân ngoài khớp. Tại sao lại không thể đưa ra báo cáo y tế để báo chính xác tình trạng? Sự mập mờ ấy càng khiến người ta cảm thấy lo âu hơn”.

Jannik Sinner

Đua xe F1 có chặng đua lạ nhất lịch sử

“Bahrain Grand Prix In Malaysia” sẽ là chặng đua lạ lùng nhất trong lịch sử đua xe F1. Theo kế hoạch ban đầu, chặng đua tại Bahrain sẽ diễn ra vào tháng 3 năm sau. Tuy nhiên, do vấn đề an ninh tại khu vực này đang bất ổn nên ban tổ chức F1 buộc phải hủy chặng đua tại đây. Malaysia với đường đua nổi tiếng Sepang được chọn thay thế. Tuy nhiên, cái tên Bahrain Grand Prix vẫn được giữ do Malaysia chưa có ý định tổ chức lại đua xe F1 nên họ chỉ cho mượn địa điểm.

Dana White đang lấn sân sang quyền anh

“Ông trùm” của làng UFC, Dana White đang muốn lấn sân sang cả mảng quyền anh sau màn đấu “võ mồm” với Eddie Hearn. Sau khi ký hợp đồng với Conor Benn và Johnny Fisher, Dana White đang tiếp cận Ben Whittaker, võ sĩ được đánh giá rất cao ở hạng bán trung. Whittaker xác nhận chủ tịch UFC sẽ tới xem trận đấu tiếp theo của mình để chuẩn bị thương thảo hợp đồng.

Los Angeles Lakers “vồ hụt” Buddy Hield

Theo nguồn tin thân cận từ Lakers, đội bóng này đã suýt nữa đạt thỏa thuận chiêu mộ Buddy Hield với giao kèo “2 đổi 1”. Tuy nhiên, thương vụ này đổ vỡ sau khi đội bóng chủ quản của Hield muốn nhận thêm một lượt chọn ở ngày draft trong tương lai. Bởi vậy, Los Angeles Lakers đã rút lại lời đề nghị.