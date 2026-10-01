Lịch thi đấu thể thao Việt Nam ASIAD 1/10: Điểm hẹn cầu mây, bóng chuyền nam gặp Uzbekistan

Giờ Việt Nam Môn VĐV/Đội tuyển Việt Nam Vòng Nội dung 04:30 🏌️‍♂️ Golf Lê Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Khánh Linh Vòng 2 Cá nhân Nữ 07:00 🏐 Cầu mây Việt Nam - Ấn Độ Vòng bảng Quadrant Nam 07:00 🎮 Thể thao điện tử Việt Nam - Đài Loan, Trung Quốc Bán kết Liên Minh Huyền Thoại 07:00 🥋 JuJitsu Cấn Văn Thắng Vòng loại / Bán kết Nam -62kg 07:00 🥋 JuJitsu Đặng Đình Tùng, Lê Trọng Hoàng Vòng loại / Bán kết Nam -69kg 07:00 🥋 Taekwondo Châu Ngọc Tuyết Sang Vòng loại Quyền cá nhân nữ 07:40 🎯 Bắn súng Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành, Vũ Tiến Nam Vòng loại 25m súng ngắn bắn nhanh Nam 08:30 🤼‍♂️ Vật Nguyễn Đình Huy Vòng loại trực tiếp Vật cổ điển nam 60kg 08:30 🤼‍♂️ Vật Nguyễn Công Mạnh Vòng loại trực tiếp Vật cổ điển nam 77kg 08:40 🏌️‍♂️ Golf Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng, Nguyễn Tuấn Anh Vòng 2 Cá nhân Nam 09:30 🥋 Taekwondo Nguyễn Xuân Thành Vòng loại Quyền cá nhân nam 10:15 🥋 JuJitsu Vương Trần Hoài Thương, Phùng Thị Huệ Vòng loại / Bán kết Nữ -48kg 11:34 🏹 Bắn cung Đặng Công Đức - Hàn Quốc Tứ kết Cung 3 dây nam 12:00 🏐 Cầu mây Việt Nam - Philippines Vòng sơ loại Quadrant Nữ 12:25 🏹 Bắn cung Theo diễn biến môn đấu Bán kết Cung 3 dây nam 12:44 🏹 Bắn cung Theo diễn biến môn đấu Tranh đồng Cung 3 dây nam 13:01 🏹 Bắn cung Theo diễn biến môn đấu Chung kết Cung 3 dây nam 13:30 🎯 Bắn súng Theo diễn biến môn đấu Chung kết 25m súng ngắn bắn nhanh Nam 14:00 🏐 Bóng chuyền Việt Nam - Uzbekistan Phân hạng 9 - 16 Bóng chuyền trong nhà Nam

Ngày thi đấu 1/10 tại Á vận hội Aichi-Nagoya 2026 hứa hẹn bùng nổ với lịch trình hấp dẫn của đoàn thể thao Việt Nam, mở màn từ 4h30 với vòng 2 môn golf của các golfer nam và nữ tại sân Kasugai CC.

Tâm điểm của buổi sáng đổ dồn về Aichi Sky Expo lúc 7h, nơi đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại (Esports) bước vào trận bán kết nảy lửa với Đài Loan (Trung Quốc) theo thể thức Bo3 để cạnh tranh tấm vé lịch sử vào chung kết. Cùng thời điểm 7h, tuyển cầu mây Quadrant nam chạm trán Ấn Độ ở vòng loại, trong khi các võ sĩ jujitsu (Cấn Văn Thắng, Đặng Đình Tùng, Lê Trọng Hoàng) và taekwondo (Châu Ngọc Tuyết Sang) đồng loạt xuất trận.

Khung giờ tiếp theo chứng kiến các cuộc đối đầu cân não ở môn vật cổ điển lúc 8h30 khi Nguyễn Đình Huy và Nguyễn Công Mạnh bước vào vòng loại trực tiếp gặp các đối thủ mạnh từ Mông Cổ và Trung Quốc.

Đến 7h40, bộ ba Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành, Vũ Tiến Nam sẽ bắn những loạt quyết định ở 25m súng ngắn bắn nhanh nam, hướng tới loạt bắn chung kết lúc 13h30. Buổi chiều tiếp nối với trận ra quân của tuyển cầu mây Quadrant nữ gặp Philippines (12h), trận tứ kết bắn cung của Đặng Công Đức gặp đối thủ Hàn Quốc (11h34) và trận phân hạng 9-16 môn bóng chuyền nam gặp Uzbekistan lúc 14h.