Lịch thi đấu thể thao Việt Nam ASIAD 1/10: Điểm hẹn cầu mây, bóng chuyền nam gặp Uzbekistan
Ngày 1/10, Đoàn Thể thao Việt Nam bước vào loạt trận quan trọng tại ASIAD 2026, nổi bật với bán kết Liên Minh Huyền Thoại, cùng những màn tranh tài quyết liệt ở bắn súng, cầu mây, vật, bắn cung và bóng chuyền.
Giờ Việt Nam Môn VĐV/Đội tuyển Việt Nam Nội dung
Vòng
04:30
🏌️♂️ Golf
Lê Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Khánh Linh
Vòng 2
Cá nhân Nữ
07:00
🏐 Cầu mây
Việt Nam - Ấn Độ
Vòng bảng
Quadrant Nam
07:00
🎮 Thể thao điện tử
Việt Nam - Đài Loan, Trung Quốc
Bán kết
Liên Minh Huyền Thoại
07:00
🥋 JuJitsu
Cấn Văn Thắng
Vòng loại / Bán kết
Nam -62kg
07:00
🥋 JuJitsu
Đặng Đình Tùng, Lê Trọng Hoàng
Vòng loại / Bán kết
Nam -69kg
07:00
🥋 Taekwondo
Châu Ngọc Tuyết Sang
Vòng loại
Quyền cá nhân nữ
07:40
🎯 Bắn súng
Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành, Vũ Tiến Nam
Vòng loại
25m súng ngắn bắn nhanh Nam
08:30
🤼♂️ Vật
Nguyễn Đình Huy
Vòng loại trực tiếp
Vật cổ điển nam 60kg
08:30
🤼♂️ Vật
Nguyễn Công Mạnh
Vòng loại trực tiếp
Vật cổ điển nam 77kg
08:40
🏌️♂️ Golf
Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng, Nguyễn Tuấn Anh
Vòng 2
Cá nhân Nam
09:30
🥋 Taekwondo
Nguyễn Xuân Thành
Vòng loại
Quyền cá nhân nam
10:15
🥋 JuJitsu
Vương Trần Hoài Thương, Phùng Thị Huệ
Vòng loại / Bán kết
Nữ -48kg
11:34
🏹 Bắn cung
Đặng Công Đức - Hàn Quốc
Tứ kết
Cung 3 dây nam
12:00
🏐 Cầu mây
Việt Nam - Philippines
Vòng sơ loại
Quadrant Nữ
12:25
🏹 Bắn cung
Theo diễn biến môn đấu
Bán kết
Cung 3 dây nam
12:44
🏹 Bắn cung
Theo diễn biến môn đấu
Tranh đồng
Cung 3 dây nam
13:01
🏹 Bắn cung
Theo diễn biến môn đấu
Chung kết
Cung 3 dây nam
13:30
🎯 Bắn súng
Theo diễn biến môn đấu
Chung kết
25m súng ngắn bắn nhanh Nam
14:00
🏐 Bóng chuyền
Việt Nam - Uzbekistan
Phân hạng 9 - 16
Bóng chuyền trong nhà Nam
Giờ Việt Nam
Môn
VĐV/Đội tuyển Việt Nam
Nội dung
Ngày thi đấu 1/10 tại Á vận hội Aichi-Nagoya 2026 hứa hẹn bùng nổ với lịch trình hấp dẫn của đoàn thể thao Việt Nam, mở màn từ 4h30 với vòng 2 môn golf của các golfer nam và nữ tại sân Kasugai CC.
Tâm điểm của buổi sáng đổ dồn về Aichi Sky Expo lúc 7h, nơi đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại (Esports) bước vào trận bán kết nảy lửa với Đài Loan (Trung Quốc) theo thể thức Bo3 để cạnh tranh tấm vé lịch sử vào chung kết. Cùng thời điểm 7h, tuyển cầu mây Quadrant nam chạm trán Ấn Độ ở vòng loại, trong khi các võ sĩ jujitsu (Cấn Văn Thắng, Đặng Đình Tùng, Lê Trọng Hoàng) và taekwondo (Châu Ngọc Tuyết Sang) đồng loạt xuất trận.
Khung giờ tiếp theo chứng kiến các cuộc đối đầu cân não ở môn vật cổ điển lúc 8h30 khi Nguyễn Đình Huy và Nguyễn Công Mạnh bước vào vòng loại trực tiếp gặp các đối thủ mạnh từ Mông Cổ và Trung Quốc.
Đến 7h40, bộ ba Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành, Vũ Tiến Nam sẽ bắn những loạt quyết định ở 25m súng ngắn bắn nhanh nam, hướng tới loạt bắn chung kết lúc 13h30. Buổi chiều tiếp nối với trận ra quân của tuyển cầu mây Quadrant nữ gặp Philippines (12h), trận tứ kết bắn cung của Đặng Công Đức gặp đối thủ Hàn Quốc (11h34) và trận phân hạng 9-16 môn bóng chuyền nam gặp Uzbekistan lúc 14h.
Afghanistan tiếp tục trải qua bi kịch khó tin tại ASIAD khi lần thứ hai liên tiếp lỡ cơ hội đối đầu Ấn Độ vì mưa lớn, thậm chí bị loại mà chưa kịp thi...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-30/09/2026 22:53 PM (GMT+7)