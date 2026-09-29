Kết quả bóng đá ĐT nữ Triều Tiên - Trung Quốc: Bước ngoặt phản lưới, đoạt vé chung kết (ASIAD)

Tại vòng bảng giải vô địch nữ châu Á 2026 hồi tháng 3, ĐT nữ Trung Quốc xuất sắc đánh bại ĐT nữ Triều Tiên 2-1. Bởi thế, các cô gái Triều Tiên bước vào trận đấu tại bán kết ASIAD 2026 với quyết tâm trả món nợ đã vay trước đối thủ nhiều duyên nợ.

ĐT nữ Triều Tiên (áo đỏ) và Trung Quốc thi đấu nỗ lực

Trong khoảng 20 phút đầu tiên, Trung Quốc hoàn toàn lép vế trước đối thủ. Ngay phút thứ 3, bóng đã dội xà ngang khung thành đội bóng áo trắng sau pha dứt điểm một chạm đầy tinh tế của Myong Yu Jong.

Khoảng thời gian sau đó, nữ Triều Tiên dồn ép đối thủ không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, đội bóng áo đỏ không thể tận dụng các cơ hội mình tạo ra. Hiệp 1 vì thế kết thúc mà không bên nào có bàn thắng.

Sau giờ nghỉ, nữ Triều Tiên tăng cường sức tấn công, khiến cho hệ thống phòng ngự của Trung Quốc mắc sai lầm.

Phút 53, bàn thắng đến có phần bất ngờ và may mắn với ĐT nữ CHDCND Triều Tiên. Xuất phát từ tình huống tổ chức đá phạt, bóng được treo vào vòng cấm địa của nữ Trung Quốc. Trong nỗ lực phá bóng, hậu vệ Yao Wei bất ngờ đưa bóng về lưới nhà.

Đến phút 79, Myong Yu Jong thực hiện cú đá cận thành quyết đoán và hiểm hóc, hoàn toàn đánh bại thủ môn Xiao Zitong. Nhờ vậy, nữ Triều Tiên có bàn gia tăng cách biệt.

Khoảng thời gian còn lại, nữ Trung Quốc bế tắc trong khâu tấn công, cuối cùng chấp nhận nhìn nữ Triều Tiên giành vé vào chung kết. Đối thủ của nữ Triều Tiên ở trận tranh huy chương vàng sẽ là đội thắng trong cặp Hàn Quốc và Nhật Bản.

Tỷ số chung cuộc: ĐT nữ Triều Tiên 2-0 ĐT nữ Trung Quốc (hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn

ĐT nữ Triều Tiên: Yao Wei 53' (phản lưới), Myong Yu Jong 79'

Đội hình xuất phát

ĐT nữ Triều Tiên: Yu Son Gum, Ri Myong Gum, Ri Kum Hyang, An Pok Yong, Ri Hye Gyong, Chae Un Yong, Jon Ryong Jong, Hwang Yu Yong, Kim Kyong Yong, Myong Yu Jong, Han Jin Hong

ĐT nữ Trung Quốc: Xiao Zitong, Chen Qiaozhu, Wu Haiyan, Yao Wei, Zhang Chengxue, Sun Fangxin, Zhang Rui, Wang Aifang, Wang Shuang, Shao Ziqin, Wurigumula