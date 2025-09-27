Kết quả bóng đá Brentford - MU: Sesko "mở tài khoản", điểm tối Fernandes (Ngoại hạng Anh)
(Vòng 6 Ngoại hạng Anh) Brentford thi đấu vô cùng quyết tâm trước MU và họ khiến "Quỷ đỏ" nếm trái đắng.
Brentford nhập cuộc trận đấu hứng khởi và ghi bàn ở ngay phút thứ 8. Henderson phất bóng dài chính xác, Maguire dâng lên quá cao nên không kịp lui về truy cản. Thiago nhận bóng và thoát xuống dứt điểm vào góc hiểm, mở tỷ số cho Brentford.
Niềm vui của Thiago
Thiago làm tường, Schade thoát xuống tốc độ và cố gắng dứt điểm ở góc hẹp. Thủ môn Bayindir truy cản nhưng bóng lại bật ra và tìm đến vị trí của Thiago. Với việc không bị ai truy cản, Thiago đã đệm bóng tung lưới MU.
Trong lúc MU gặp nhiều khó khăn, họ bất ngờ có bàn rút ngắn cách biệt. Phút 26, Dorgu tạt bóng, thủ môn Kelleher nhảy lên đấm bóng không tốt. Bóng bật ra và Sesko liên tục dứt điểm. Thủ môn Kelleher có 2 lần liên tiếp cản phá nhưng đến lần thứ 3, anh không thể ngăn cản tiền đạo của "Quỷ đỏ" ghi bàn.
Sesko ghi bàn đầu tiên cho MU
Bước sang hiệp hai, MU có cơ hội cực tốt để ghi bàn gỡ hòa 2-2. Phút 71, Cunha căng ngang nguy hiểm, Mbeumo cố gắng dứt điểm nhưng anh bị Collins phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài lập tức cho MU hưởng phạt đền. Nhưng Fernandes lại không thắng được thủ môn Kelleher ở chấm 11m.
Nỗi buồn của Fernandes
Việc bỏ lỡ phạt đền khiến MU trả giá đắt. Vào thời gian bù giờ hiệp hai, từ tình huống MU mất bóng, Brentford phản công tốc độ. Jensen là người dứt điểm cuối khi anh tung ra cú sút xa ấn tượng, nâng tỷ số lên 3-1 cho Brentford.
Đây cũng là bàn thắng cuối của trận đấu này. Brentford thắng chung cuộc 3-1 MU để vượt qua chính đối thủ để leo lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.
Tỷ số chung cuộc: Brentford 3-1 MU (H1: 2-1)
Ghi bàn (kiến tạo):
Brentford: Thiago 8' (Henderson), 20', Jensen 90+5' (Yarmoliuk)
MU: Sesko 26'
Đội hình xuất phát:
Brentford: Kelleher, Van Den Berg, Kayode, Collins, Hickey, Henderson, Yarmoliuk, Damsgaard, Schade, Thiago, Ouattara
MU: Bayindir, Shaw, De Ligt, Maguire, Diogo Dalot, Dorgu, Fernandes, Ugarte, Mbeumo, Cunha, Sesko
Chấm điểm cầu thủ (Theo Whoscored)
Điểm
Kelleher 8.4
Van Den Berg 6.8
Kayode 6.8
Collins 6.2
Hickey 6.2
Henderson 7.4
Yarmoliuk 7.1
Damsgaard 6.6
Schade 6.9
Thiago 8.3
Ouattara 6.5
Điểm
6.7Bayindir
5.6Shaw
6.4De Ligt
6.2Maguire
6.3Diogo Dalot
6.9Dorgu
5.5Fernandes
6.5Ugarte
6.5Mbeumo
6.2Cunha
7.5Sesko
Thay người
Lewis-Potter 6.6
Henry 6.5
Onyeka 6.4
Janelt 6.3
Jensen 7.1
Thay người
6.1Mount
6.0Mainoo
5.8Zirkzee
6.2Yoro
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Thống kê trận đấu (Theo ESPN)
