Kết quả bóng đá Brentford - MU: Sesko "mở tài khoản", điểm tối Fernandes (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

St. Pauli vs Bayer Leverkusen 27/09/25 - Trực tiếp
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
1
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
1
Mainz 05 vs Borussia Dortmund 27/09/25 - Trực tiếp
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
0
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
2
Manchester City vs Burnley 27/09/25 - Trực tiếp
Logo Manchester City - MCI Manchester City
1
Logo Burnley - BUR Burnley
0
Leeds United vs AFC Bournemouth 27/09/25 - Trực tiếp
Logo Leeds United - LEE Leeds United
0
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
0
Crystal Palace vs Liverpool 27/09/25 - Trực tiếp
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
1
Logo Liverpool - LIV Liverpool
0
Chelsea vs Brighton & Hove Albion 27/09/25 - Trực tiếp
Logo Chelsea - CHE Chelsea
0
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
0
Atlético de Madrid vs Real Madrid
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Lorient vs Monaco
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Juventus vs Atalanta
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Nottingham Forest vs Sunderland
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Cagliari vs Inter Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Tottenham Hotspur vs Wolverhampton Wanderers
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
PSG vs Auxerre
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Thép Xanh Nam Định vs Công An Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Ninh Bình
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thể Công - Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Aston Villa vs Fulham
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Newcastle United vs Arsenal
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Barcelona vs Real Sociedad
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Milan vs Napoli
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Betis vs Osasuna
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Everton vs West Ham United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Kairat vs Real Madrid
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Pafos vs Bayern Munich
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bodø / Glimt vs Tottenham Hotspur
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Slavia Praha
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Chelsea vs Benfica
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Villarreal vs Juventus
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Napoli vs Sporting CP
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Barcelona vs PSG
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Borussia Dortmund vs Athletic Club
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Bayer Leverkusen vs PSV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Monaco vs Manchester City
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Olympiakos Piraeus
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Đông Á Thanh Hóa vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Ludogorets Razgrad vs Real Betis
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Nice
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Celtic vs Sporting Braga
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Bologna vs Freiburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Roma vs Lille
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs PAOK
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Feyenoord vs Aston Villa
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Crvena zvezda
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Basel vs Stuttgart
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Kết quả bóng đá Brentford - MU: Sesko "mở tài khoản", điểm tối Fernandes (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Manchester United Video Ngoại hạng Anh Premier League 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Vòng 6 Ngoại hạng Anh) Brentford thi đấu vô cùng quyết tâm trước MU và họ khiến "Quỷ đỏ" nếm trái đắng.

   

Brentford nhập cuộc trận đấu hứng khởi và ghi bàn ở ngay phút thứ 8. Henderson phất bóng dài chính xác, Maguire dâng lên quá cao nên không kịp lui về truy cản. Thiago nhận bóng và thoát xuống dứt điểm vào góc hiểm, mở tỷ số cho Brentford. 

Niềm vui của Thiago

Niềm vui của Thiago

Thiago làm tường, Schade thoát xuống tốc độ và cố gắng dứt điểm ở góc hẹp. Thủ môn Bayindir truy cản nhưng bóng lại bật ra và tìm đến vị trí của Thiago. Với việc không bị ai truy cản, Thiago đã đệm bóng tung lưới MU. 

Trong lúc MU gặp nhiều khó khăn, họ bất ngờ có bàn rút ngắn cách biệt. Phút 26, Dorgu tạt bóng, thủ môn Kelleher nhảy lên đấm bóng không tốt. Bóng bật ra và Sesko liên tục dứt điểm. Thủ môn Kelleher có 2 lần liên tiếp cản phá nhưng đến lần thứ 3, anh không thể ngăn cản tiền đạo của "Quỷ đỏ" ghi bàn. 

Sesko ghi bàn đầu tiên cho MU

Sesko ghi bàn đầu tiên cho MU

Bước sang hiệp hai, MU có cơ hội cực tốt để ghi bàn gỡ hòa 2-2. Phút 71, Cunha căng ngang nguy hiểm, Mbeumo cố gắng dứt điểm nhưng anh bị Collins phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài lập tức cho MU hưởng phạt đền. Nhưng Fernandes lại không thắng được thủ môn Kelleher ở chấm 11m. 

Nỗi buồn của Fernandes

Nỗi buồn của Fernandes

Việc bỏ lỡ phạt đền khiến MU trả giá đắt. Vào thời gian bù giờ hiệp hai, từ tình huống MU mất bóng, Brentford phản công tốc độ. Jensen là người dứt điểm cuối khi anh tung ra cú sút xa ấn tượng, nâng tỷ số lên 3-1 cho Brentford.

Đây cũng là bàn thắng cuối của trận đấu này. Brentford thắng chung cuộc 3-1 MU để vượt qua chính đối thủ để leo lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Tỷ số chung cuộc: Brentford 3-1 MU (H1: 2-1)

Ghi bàn (kiến tạo): 

Brentford: Thiago 8' (Henderson), 20', Jensen 90+5' (Yarmoliuk)

MU: Sesko 26'

Đội hình xuất phát: 

Brentford: Kelleher, Van Den Berg, Kayode, Collins, Hickey, Henderson, Yarmoliuk, Damsgaard, Schade, Thiago, Ouattara

MU: Bayindir, Shaw, De Ligt, Maguire, Diogo Dalot, Dorgu, Fernandes, Ugarte, Mbeumo, Cunha, Sesko

Chấm điểm cầu thủ (Theo Whoscored)

Brentford Kết quả bóng đá Brentford - MU: Sesko "mở tài khoản", điểm tối Fernandes (Ngoại hạng Anh) - 4 vs Kết quả bóng đá Brentford - MU: Sesko "mở tài khoản", điểm tối Fernandes (Ngoại hạng Anh) - 5 MU

Điểm

Kelleher 8.4

Van Den Berg 6.8

Kayode 6.8

Collins 6.2

Hickey 6.2

Kiến tạo Henderson 7.4

Kiến tạo Yarmoliuk 7.1

Damsgaard 6.6

Schade 6.9

Ghi bànGhi bàn Thiago 8.3

Ouattara 6.5

Điểm

6.7Bayindir

5.6Shaw

6.4De Ligt

6.2Maguire

6.3Diogo Dalot

6.9Dorgu

5.5Fernandes

6.5Ugarte

6.5Mbeumo

6.2Cunha

7.5Sesko Ghi bàn

Thay người

Lewis-Potter 6.6

Henry 6.5

Onyeka 6.4

Janelt 6.3

Ghi bànJensen 7.1

Thay người

6.1Mount

6.0Mainoo

5.8Zirkzee

6.2Yoro

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

Thống kê trận đấu (Theo ESPN)

Kết quả bóng đá Brentford - MU: Sesko "mở tài khoản", điểm tối Fernandes (Ngoại hạng Anh) - 6 Brentford MU Kết quả bóng đá Brentford - MU: Sesko "mở tài khoản", điểm tối Fernandes (Ngoại hạng Anh) - 7

Sút khung thành
10 (8)
14 (6)
Thời gian kiểm soát bóng
43,9%
56,1%
Phạm lỗi
14
10
Thẻ vàng
2
2
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
2
1
Phạt góc
4
2
Cứu thua
5
5

8

Ateltico Madrid - Real Madrid 27.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Ateltico Madrid
Real Madrid
Gửi dự đoán
Trước 21:15 ngày 27/09
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/09/2025 19:24 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Manchester United
Xem thêm
Tin liên quan
Manchester United Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN