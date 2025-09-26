Mbeumo gặp lại Brentford, MU cần kích hoạt "cỗ máy săn bàn" số 1 Ngoại hạng Anh

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Bayern Munich vs Werder Bremen
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
PVF-CAND vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Brentford vs Manchester United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
St. Pauli vs Bayer Leverkusen
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Mainz 05 vs Borussia Dortmund
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Manchester City vs Burnley
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Leeds United vs AFC Bournemouth
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Liverpool
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Chelsea vs Brighton & Hove Albion
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Atlético de Madrid vs Real Madrid
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Lorient vs Monaco
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Juventus vs Atalanta
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Nottingham Forest vs Sunderland
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Cagliari vs Inter Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Tottenham Hotspur vs Wolverhampton Wanderers
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
PSG vs Auxerre
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Thép Xanh Nam Định vs Công An Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Ninh Bình
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thể Công - Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Aston Villa vs Fulham
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Newcastle United vs Arsenal
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Barcelona vs Real Sociedad
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Milan vs Napoli
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Betis vs Osasuna
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Everton vs West Ham United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Kairat vs Real Madrid
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Pafos vs Bayern Munich
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bodø / Glimt vs Tottenham Hotspur
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Slavia Praha
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Chelsea vs Benfica
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Villarreal vs Juventus
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Napoli vs Sporting CP
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Barcelona vs PSG
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Borussia Dortmund vs Athletic Club
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Bayer Leverkusen vs PSV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Monaco vs Manchester City
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Olympiakos Piraeus
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Đông Á Thanh Hóa vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Ludogorets Razgrad vs Real Betis
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Nice
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Celtic vs Sporting Braga
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Bologna vs Freiburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Roma vs Lille
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs PAOK
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Feyenoord vs Aston Villa
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Crvena zvezda
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Basel vs Stuttgart
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Mbeumo gặp lại Brentford, MU cần kích hoạt "cỗ máy săn bàn" số 1 Ngoại hạng Anh

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

MU chi hơn 200 triệu bảng để đem về bộ ba tấn công hoàn toàn mới: Mbeumo - Sesko - Cunha. Cho đến nay, dàn "bom tấn" này chưa đáp ứng được yêu cầu của giới mộ điệu. Với cá nhân Bryan Mbeumo, trận đấu gặp lại đội bóng cũ Brentford có ý nghĩa đặc biệt (18h30, 27/9).

   

📊 Khởi đầu “chậm” trên thống kê

Nếu chỉ nhìn vào con số, có thể nói Bryan Mbeumo chưa thực sự bùng nổ tại Manchester United. Từ khi rời Brentford với mức phí 71 triệu bảng, anh mới ghi 1 bàn sau 5 trận tại giải Ngoại hạng Anh, trong khi ở cùng giai đoạn mùa trước đã có tới 4 bàn cho “Bầy ong” (ngoài ra, Mbeumo còn có 1 bàn tại League Cup, vào lưới đội hạng 4 Grimsby Town).

Nhưng hỏi bất kỳ cổ động viên nào của MU rằng ai là cầu thủ nổi bật nhất từ đầu mùa, phần lớn đều nhắc đến Mbeumo.

Mbeumo mới có 1 bàn cho MU ở Ngoại hạng Anh

Mbeumo mới có 1 bàn cho MU ở Ngoại hạng Anh

⚡ Thổi luồng gió mới cho hàng công "Quỷ đỏ"

Hàng công của MU từng bị coi là tẻ nhạt và thiếu sức sống. Sự xuất hiện của Mbeumo đã thay đổi điều đó: tốc độ, sức mạnh và một cái chạm bóng tinh tế.

Ngay trận mở màn gặp Arsenal, anh cùng Matheus Cunha khiến đối thủ chao đảo. Trước Burnley, anh là mũi nhọn nguy hiểm nhất. Không lạ khi anh được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 của đội chủ sân Old Trafford.

Dù thua thảm 0-3 ở derby Manchester, Mbeumo vẫn là cầu thủ hoạt động năng nổ nhất của MU, suýt ghi bàn bằng cú volley uy lực nếu không bị Donnarumma cứu thua.

Trận thắng 2-1 trước Chelsea mới đây được coi là màn trình diễn hay nhất của tân binh người Cameroon, dù không ghi bàn hay kiến tạo. Anh nhận được sự tán dương lớn từ khán giả và chính HLV Ruben Amorim.

🎯 MU mua Mbeumo để làm gì? 

Dù đã đem lại sinh khí mới, Mbeumo vẫn phải chứng minh anh xứng đáng với số tiền 71 triệu bảng bằng những bàn thắng. MU mua anh không chỉ để chạy cánh hay pressing, mà để tái hiện bản năng săn bàn từng có ở Brentford. Nên nhớ, Mbeumo là một trong những cầu thủ đạt chỉ số xG tốt nhất Ngoại hạng Anh mùa trước, cùng với đồng đội mới Matheus Cunha.

Nên nhớ, Mbeumo là cầu thủ vượt trội nhất Ngoại hạng Anh 2024/25 về chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG), ghi nhiều hơn 7 bàn so với kỳ vọng. Đồng đội mới Matheus Cunha đứng thứ ba trong hạng mục này. Khi quyết định cùng lúc chiêu mộ Cunha, Mbeumo và cả Sesko, giới chủ MU hy vọng họ có thể mang đến sự sắc sảo trước khung thành mà MU còn thiếu ở mùa giải năm ngoái.

Mbeumo khiến thủ môn Sanchez của Chelsea phải nhận thẻ đỏ trực tiếp

Mbeumo khiến thủ môn Sanchez của Chelsea phải nhận thẻ đỏ trực tiếp

🏃‍♂️ Không ngừng chạy – Bí quyết tạo khác biệt

Mbeumo trung bình tung ra 3 cú sút mỗi trận. Anh luôn chơi máu lửa, đúng như HLV cũ Thomas Frank từng nhận xét: “Khả năng làm việc vì tập thể của cậu ấy thật kinh ngạc”.

HLV Amorim cũng ca ngợi: “Chúng tôi trở thành một đội bóng khác khi có Mbeumo, bởi cậu ấy kéo giãn hàng thủ đối phương và tạo khoảng trống cho toàn đội”.

Sự nhiệt huyết của anh còn lan tỏa đến đồng đội và khán giả, đặc biệt khi MU pressing tầm cao.

Trận gặp Chelsea ở vòng 5 Ngoại hạng Anh là ví dụ rõ nhất: Mbeumo liên tục di chuyển, ép thủ môn Sanchez mắc sai lầm và dẫn đến thẻ đỏ sớm. Anh cũng nhận được standing ovation khi rời sân (mọi người trong khán giả đồng loạt đứng lên vỗ tay tán thưởng).

Bruno Fernandes thừa nhận: “Chúng tôi có lợi thế thẻ đỏ vì tinh thần nhập cuộc mạnh mẽ, và Bryan là người khởi đầu điều đó”.

Màn kết hợp giữa Mbeumo với tân binh Sesko cũng hứa hẹn, khi cầu thủ Slovenia dần thích nghi với lối chơi của đội bóng mới.

Mbeumo từng cực kỳ ăn ý với Wissa ở đội bóng cũ Brentford

Mbeumo từng cực kỳ ăn ý với Wissa ở đội bóng cũ Brentford

🤝 Mbeumo cần “tri kỷ”

Ở Brentford, Mbeumo từng tạo ra những cặp đôi đáng nhớ: với Ollie Watkins, Ivan Toney rồi sau đó là Yoane Wissa. Bộ đôi Mbeumo – Wissa góp dấu giày vào 80 bàn thắng chỉ trong 2 mùa, là một trong những cặp đôi ăn ý nhất Premier League.

Mbeumo từng chia sẻ: “Tôi cần sự ủng hộ và tình cảm để chơi tốt nhất. Với Wissa, tôi thật sự may mắn vì luôn có một người đồng đội thúc đẩy mình đi đúng hướng”.

Trái ngược với hình ảnh cầu thủ chạy không biết mệt, năng nổ đến mức đáng ngạc nhiên trên sân, Mbeumo được đánh giá là cầu thủ khiêm tốn và trầm lặng. Ngoài bóng đá, anh thích chơi cờ vua và piano (thể hiện bằng khúc đàn ra mắt "Quỷ đỏ" hồi tháng 7, khiến các manucian liên tưởng đến Alexis Sanchez).

Kobbie Mainoo nhận xét: “Anh ấy nhanh, mạnh, kỹ thuật và cũng rất hài hước”. Manuel Ugarte thì miêu tả ngắn gọn: “Rất mạnh mẽ, rất nguy hiểm trước khung thành”.

Tuy vậy, Mbeumo cần ghi bàn đều đặn để không đi vào vết xe đổ của những bản hợp đồng đắt giá thất bại. Khác biệt của Mbeumo là anh có kinh nghiệm Premier League, đã chiếm được thiện cảm của fan. Nhưng bàn thắng vẫn là thứ quyết định và điều này thì Mbeumo còn thiếu rất nhiều.

Những trường hợp Mbeumo cần "tham khảo"

- Jadon Sancho: 74 triệu bảng, chỉ ghi 3 bàn ở mùa đầu tiên.

- Rasmus Hojlund: 72 triệu bảng, chờ tới tháng 12 mới có bàn đầu tiên ở Premier League, mới đây bị đẩy sang Napoli.

- Antony: 85 triệu bảng, nổ súng 3 trận đầu, rồi sa sút thảm hại và bị bán rẻ cho Betis.

Mbeumo trực tiếp đem về 22 điểm cho Brentford mùa trước với 20 bàn + 8 kiến tạo. Chỉ Salah mang về số điểm nhiều hơn với 38 điểm cho Liverpool

Mbeumo trực tiếp đem về 22 điểm cho Brentford mùa trước với 20 bàn + 8 kiến tạo. Chỉ Salah mang về số điểm nhiều hơn với 38 điểm cho Liverpool

🐝 Trận gặp Brentford – điểm hẹn định mệnh

Gặp lại đội bóng cũ Brentford cuối tuần này là cơ hội hoàn hảo để Bryan Mbeumo tăng tốc trong hành trình ghi bàn tại Ngoại hạng Anh 2025/26. Vào lúc 18h30 ngày 27/9 (giờ Hà Nội), MU sẽ làm khách trên sân Gtech Community, nơi Mbeumo gắn bó từ năm 2019 đến mùa hè vừa qua. Ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, gia tăng thành tích cá nhân và giúp đội bóng mới giành chiến thắng là tôn chỉ của Mbeumo trận này.

Brentford hiện đứng sát nhóm xuống hạng, mất hàng loạt trụ cột (Mbeumo, Wissa, Norgaard, Flekken) và cả HLV Thomas Frank. Người kế nhiệm Keith Andrews thiếu kinh nghiệm, khiến hàng thủ “Bầy ong” tệ thứ ba giải đấu.

Mbeumo gọi quãng thời gian ở Brentford là “một hành trình tuyệt vời đầy cảm xúc”. Nhưng khi MU gõ cửa, anh không thể từ chối: “Chiếc áo bóng đá đầu tiên tôi có là áo MU với Ronaldo phía sau. Với tôi, MU là CLB lớn nhất thế giới”.

Mbeumo đã chinh phục khán giả Old Trafford bằng tinh thần chiến đấu. Nhưng để trở thành “bản hợp đồng của mùa hè” thực sự, anh cần ghi bàn – nhiều hơn, đều đặn hơn.

Một cú nổ súng vào lưới Brentford cuối tuần này, rồi tiếp tục trước Sunderland, sẽ giúp anh thoát khỏi cái bóng của những “bom xịt” và khẳng định: MU đã đúng khi đặt cược 71 triệu bảng vào Bryan Mbeumo.

8

Ateltico Madrid - Real Madrid 27.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Ateltico Madrid
Real Madrid
Gửi dự đoán
Trước 21:15 ngày 27/09
Thể lệ
Amorim vẫn chưa chắc ghế ở MU: 5 điều cần làm để cứu HLV Bồ Đào Nha
Amorim vẫn chưa chắc ghế ở MU: 5 điều cần làm để cứu HLV Bồ Đào Nha

Áp lực đã giảm bớt phần nào với HLV Amorim, sau khi MU đánh bại Chelsea 2-1 ở vòng 5 Ngoại hạng Anh. Nhưng ghế của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/09/2025 15:12 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN