Mbeumo gặp lại Brentford, MU cần kích hoạt "cỗ máy săn bàn" số 1 Ngoại hạng Anh

📊 Khởi đầu “chậm” trên thống kê

Nếu chỉ nhìn vào con số, có thể nói Bryan Mbeumo chưa thực sự bùng nổ tại Manchester United. Từ khi rời Brentford với mức phí 71 triệu bảng, anh mới ghi 1 bàn sau 5 trận tại giải Ngoại hạng Anh, trong khi ở cùng giai đoạn mùa trước đã có tới 4 bàn cho “Bầy ong” (ngoài ra, Mbeumo còn có 1 bàn tại League Cup, vào lưới đội hạng 4 Grimsby Town).

Nhưng hỏi bất kỳ cổ động viên nào của MU rằng ai là cầu thủ nổi bật nhất từ đầu mùa, phần lớn đều nhắc đến Mbeumo.

Mbeumo mới có 1 bàn cho MU ở Ngoại hạng Anh

⚡ Thổi luồng gió mới cho hàng công "Quỷ đỏ"

Hàng công của MU từng bị coi là tẻ nhạt và thiếu sức sống. Sự xuất hiện của Mbeumo đã thay đổi điều đó: tốc độ, sức mạnh và một cái chạm bóng tinh tế.

Ngay trận mở màn gặp Arsenal, anh cùng Matheus Cunha khiến đối thủ chao đảo. Trước Burnley, anh là mũi nhọn nguy hiểm nhất. Không lạ khi anh được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 của đội chủ sân Old Trafford.

Dù thua thảm 0-3 ở derby Manchester, Mbeumo vẫn là cầu thủ hoạt động năng nổ nhất của MU, suýt ghi bàn bằng cú volley uy lực nếu không bị Donnarumma cứu thua.

Trận thắng 2-1 trước Chelsea mới đây được coi là màn trình diễn hay nhất của tân binh người Cameroon, dù không ghi bàn hay kiến tạo. Anh nhận được sự tán dương lớn từ khán giả và chính HLV Ruben Amorim.

🎯 MU mua Mbeumo để làm gì?

Dù đã đem lại sinh khí mới, Mbeumo vẫn phải chứng minh anh xứng đáng với số tiền 71 triệu bảng bằng những bàn thắng. MU mua anh không chỉ để chạy cánh hay pressing, mà để tái hiện bản năng săn bàn từng có ở Brentford. Nên nhớ, Mbeumo là một trong những cầu thủ đạt chỉ số xG tốt nhất Ngoại hạng Anh mùa trước, cùng với đồng đội mới Matheus Cunha.

Nên nhớ, Mbeumo là cầu thủ vượt trội nhất Ngoại hạng Anh 2024/25 về chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG), ghi nhiều hơn 7 bàn so với kỳ vọng. Đồng đội mới Matheus Cunha đứng thứ ba trong hạng mục này. Khi quyết định cùng lúc chiêu mộ Cunha, Mbeumo và cả Sesko, giới chủ MU hy vọng họ có thể mang đến sự sắc sảo trước khung thành mà MU còn thiếu ở mùa giải năm ngoái.

Mbeumo khiến thủ môn Sanchez của Chelsea phải nhận thẻ đỏ trực tiếp

🏃‍♂️ Không ngừng chạy – Bí quyết tạo khác biệt

Mbeumo trung bình tung ra 3 cú sút mỗi trận. Anh luôn chơi máu lửa, đúng như HLV cũ Thomas Frank từng nhận xét: “Khả năng làm việc vì tập thể của cậu ấy thật kinh ngạc”.

HLV Amorim cũng ca ngợi: “Chúng tôi trở thành một đội bóng khác khi có Mbeumo, bởi cậu ấy kéo giãn hàng thủ đối phương và tạo khoảng trống cho toàn đội”.

Sự nhiệt huyết của anh còn lan tỏa đến đồng đội và khán giả, đặc biệt khi MU pressing tầm cao.

Trận gặp Chelsea ở vòng 5 Ngoại hạng Anh là ví dụ rõ nhất: Mbeumo liên tục di chuyển, ép thủ môn Sanchez mắc sai lầm và dẫn đến thẻ đỏ sớm. Anh cũng nhận được standing ovation khi rời sân (mọi người trong khán giả đồng loạt đứng lên vỗ tay tán thưởng).

Bruno Fernandes thừa nhận: “Chúng tôi có lợi thế thẻ đỏ vì tinh thần nhập cuộc mạnh mẽ, và Bryan là người khởi đầu điều đó”.

Màn kết hợp giữa Mbeumo với tân binh Sesko cũng hứa hẹn, khi cầu thủ Slovenia dần thích nghi với lối chơi của đội bóng mới.

Mbeumo từng cực kỳ ăn ý với Wissa ở đội bóng cũ Brentford

🤝 Mbeumo cần “tri kỷ”

Ở Brentford, Mbeumo từng tạo ra những cặp đôi đáng nhớ: với Ollie Watkins, Ivan Toney rồi sau đó là Yoane Wissa. Bộ đôi Mbeumo – Wissa góp dấu giày vào 80 bàn thắng chỉ trong 2 mùa, là một trong những cặp đôi ăn ý nhất Premier League.

Mbeumo từng chia sẻ: “Tôi cần sự ủng hộ và tình cảm để chơi tốt nhất. Với Wissa, tôi thật sự may mắn vì luôn có một người đồng đội thúc đẩy mình đi đúng hướng”.

Trái ngược với hình ảnh cầu thủ chạy không biết mệt, năng nổ đến mức đáng ngạc nhiên trên sân, Mbeumo được đánh giá là cầu thủ khiêm tốn và trầm lặng. Ngoài bóng đá, anh thích chơi cờ vua và piano (thể hiện bằng khúc đàn ra mắt "Quỷ đỏ" hồi tháng 7, khiến các manucian liên tưởng đến Alexis Sanchez).

Kobbie Mainoo nhận xét: “Anh ấy nhanh, mạnh, kỹ thuật và cũng rất hài hước”. Manuel Ugarte thì miêu tả ngắn gọn: “Rất mạnh mẽ, rất nguy hiểm trước khung thành”.

Tuy vậy, Mbeumo cần ghi bàn đều đặn để không đi vào vết xe đổ của những bản hợp đồng đắt giá thất bại. Khác biệt của Mbeumo là anh có kinh nghiệm Premier League, đã chiếm được thiện cảm của fan. Nhưng bàn thắng vẫn là thứ quyết định và điều này thì Mbeumo còn thiếu rất nhiều.

Những trường hợp Mbeumo cần "tham khảo" - Jadon Sancho: 74 triệu bảng, chỉ ghi 3 bàn ở mùa đầu tiên. - Rasmus Hojlund: 72 triệu bảng, chờ tới tháng 12 mới có bàn đầu tiên ở Premier League, mới đây bị đẩy sang Napoli. - Antony: 85 triệu bảng, nổ súng 3 trận đầu, rồi sa sút thảm hại và bị bán rẻ cho Betis.

Mbeumo trực tiếp đem về 22 điểm cho Brentford mùa trước với 20 bàn + 8 kiến tạo. Chỉ Salah mang về số điểm nhiều hơn với 38 điểm cho Liverpool

🐝 Trận gặp Brentford – điểm hẹn định mệnh

Gặp lại đội bóng cũ Brentford cuối tuần này là cơ hội hoàn hảo để Bryan Mbeumo tăng tốc trong hành trình ghi bàn tại Ngoại hạng Anh 2025/26. Vào lúc 18h30 ngày 27/9 (giờ Hà Nội), MU sẽ làm khách trên sân Gtech Community, nơi Mbeumo gắn bó từ năm 2019 đến mùa hè vừa qua. Ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, gia tăng thành tích cá nhân và giúp đội bóng mới giành chiến thắng là tôn chỉ của Mbeumo trận này.

Brentford hiện đứng sát nhóm xuống hạng, mất hàng loạt trụ cột (Mbeumo, Wissa, Norgaard, Flekken) và cả HLV Thomas Frank. Người kế nhiệm Keith Andrews thiếu kinh nghiệm, khiến hàng thủ “Bầy ong” tệ thứ ba giải đấu.

Mbeumo gọi quãng thời gian ở Brentford là “một hành trình tuyệt vời đầy cảm xúc”. Nhưng khi MU gõ cửa, anh không thể từ chối: “Chiếc áo bóng đá đầu tiên tôi có là áo MU với Ronaldo phía sau. Với tôi, MU là CLB lớn nhất thế giới”.

Mbeumo đã chinh phục khán giả Old Trafford bằng tinh thần chiến đấu. Nhưng để trở thành “bản hợp đồng của mùa hè” thực sự, anh cần ghi bàn – nhiều hơn, đều đặn hơn.

Một cú nổ súng vào lưới Brentford cuối tuần này, rồi tiếp tục trước Sunderland, sẽ giúp anh thoát khỏi cái bóng của những “bom xịt” và khẳng định: MU đã đúng khi đặt cược 71 triệu bảng vào Bryan Mbeumo.