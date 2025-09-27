Trực tiếp bóng đá Brentford - MU: "Quỷ đỏ" trông cậy vào Mbeumo (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 18h30, 27/9 | Gtech Community Brentford 0 - 0 MU (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Brentford vs MU MU Điểm Kelleher Van Den Berg Collins Pinnock Kayode Henderson Yarmoliuk Lewis Potter Damsgaard Schade Thiago Điểm Bayindir Yoro De Ligt Shaw Mazraoui Ugarte Fernandes Dorgu Mbeumo Cunha Sesko Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Brentford Brentford MU Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Kelleher, Van Den Berg, Collins, Pinnock, Kayode, Henderson, Yarmoliuk, Lewis Potter, Damsgaard, Schade, Thiago Bayindir, Yoro, De Ligt, Shaw, Mazraoui, Ugarte, Fernandes, Dorgu, Mbeumo, Cunha, Sesko

⚡️ MU đánh bại Chelsea, vơi bớt áp lực

HLV Ruben Amorim đã thở phào nhẹ nhõm sau khi MU đánh bại Chelsea 2-1 trong cơn mưa lớn tại Old Trafford cuối tuần trước. Chiến thắng đó đặc biệt quan trọng khi “Quỷ đỏ” trải qua khởi đầu tệ hại nhất kể từ mùa 1992/93 (4 điểm sau 4 trận). Dẫu vậy, đội bóng nửa đỏ thành Manchester vẫn đang đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng với 7 điểm sau 5 trận.

🚨 Chủ nhà đang gặp khó

Brentford dưới thời tân HLV Keith Andrews mới giành được vỏn vẹn 4 điểm sau 5 vòng đấu, để thủng lưới tới 10 bàn và chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm. Tuy nhiên, sân Gtech Community sẽ mang tới điểm tựa cho Brentford. “Bầy ong” đã thắng 2 trong 3 trận Ngoại hạng Anh gần nhất trên sân nhà trước MU (hòa 1) và chỉ thua 1 trong 6 trận gần nhất tại tổ ấm của mình (thắng 3, hòa 2).