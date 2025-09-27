Trực tiếp bóng đá Brentford - MU: "Quỷ đỏ" trông cậy vào Mbeumo (Ngoại hạng Anh)
(18h30, 27/9, vòng 6 Ngoại hạng Anh) MU hành quân đến sân của Brentford mới mục tiêu giành chiến thắng, đặc biệt là niềm tin vào Bryan Mbeumo.
Premier League | 18h30, 27/9 | Gtech Community
Điểm
Kelleher
Van Den Berg
Collins
Pinnock
Kayode
Henderson
Yarmoliuk
Lewis Potter
Damsgaard
Schade
Thiago
Điểm
Bayindir
Yoro
De Ligt
Shaw
Mazraoui
Ugarte
Fernandes
Dorgu
Mbeumo
Cunha
Sesko
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
⚡️ MU đánh bại Chelsea, vơi bớt áp lực
HLV Ruben Amorim đã thở phào nhẹ nhõm sau khi MU đánh bại Chelsea 2-1 trong cơn mưa lớn tại Old Trafford cuối tuần trước. Chiến thắng đó đặc biệt quan trọng khi “Quỷ đỏ” trải qua khởi đầu tệ hại nhất kể từ mùa 1992/93 (4 điểm sau 4 trận). Dẫu vậy, đội bóng nửa đỏ thành Manchester vẫn đang đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng với 7 điểm sau 5 trận.
🚨 Chủ nhà đang gặp khó
Brentford dưới thời tân HLV Keith Andrews mới giành được vỏn vẹn 4 điểm sau 5 vòng đấu, để thủng lưới tới 10 bàn và chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm. Tuy nhiên, sân Gtech Community sẽ mang tới điểm tựa cho Brentford. “Bầy ong” đã thắng 2 trong 3 trận Ngoại hạng Anh gần nhất trên sân nhà trước MU (hòa 1) và chỉ thua 1 trong 6 trận gần nhất tại tổ ấm của mình (thắng 3, hòa 2).
MU chi hơn 200 triệu bảng để đem về bộ ba tấn công hoàn toàn mới: Mbeumo - Sesko - Cunha. Cho đến nay, dàn "bom tấn" này chưa đáp ứng được yêu cầu của...
