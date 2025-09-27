MU sắp có hàng thủ mạnh nhất, hàng công vẫn "tậm tịt" vì lãng phí Sesko

🛡️ MU loay hoay tìm hàng thủ tối ưu

Kể từ khi Ruben Amorim trở thành HLV trưởng vào tháng 11/2024, MU đã chuyển sang sơ đồ 3-4-3, một sự thay đổi lớn so với truyền thống sử dụng hàng thủ 4 người trong nhiều năm qua.

Trong trận ra mắt gặp Ipswich Town, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha xếp bộ 3 hậu vệ gồm Jonny Evans, Matthijs De Ligt và Noussair Mazraoui. Tuy nhiên, do tình trạng chấn thương của các trụ cột như Leny Yoro, Lisandro Martinez, Harry Maguire và Luke Shaw, ông buộc phải thử nghiệm nhiều phương án khác nhau.

Bước vào mùa giải mới, Amorim cố gắng xây dựng sự ổn định nơi hàng thủ. Trong 5 trận đầu tại Ngoại hạng Anh, bộ 3 Yoro – De Ligt – Shaw được sử dụng thường xuyên và tạo ra sự ăn ý nhất định.

MU vẫn phải chờ thêm thời gian để chứng kiến bộ ba này sát cánh cùng nhau

Tuy vậy, ở trận thắng Chelsea cuối tuần trước, Yoro được thay bằng Maguire. Cầu thủ người Anh cũng đá chính trong trận thua Grimsby Town tại vòng 2 League Cup cùng Heaven và Tyler Fredricson. Với nhiều phương án trong tay, câu hỏi lớn nhất hiện nay là đâu là bộ 3 phòng ngự tốt nhất theo triết lý của Amorim?

🔁 Chờ đợi sự trở lại của Martinez

HLV Amorim ưa thích những trung vệ có khả năng xử lí bóng cùng tốc độ tốt để đảm nhiệm vai trò trung vệ lệch biên trong hệ thống tấn công dâng cao.

Hiện De Ligt, Yoro và Shaw đang được ưu tiên, còn Maguire là phương án xoay tua. Dù vậy, HLV Amorim vẫn chờ đợi sự trở lại của Lisandro Martinez vào cuối tháng 10 để cùng Yoro, De Ligt tạo thành hàng thủ tối ưu của MU.

Mùa trước, 3 cầu thủ chỉ chơi cùng nhau vỏn vẹn 3 lần (trước Nottingham Forest, Southampton ở Ngoại hạng Anh và Rangers ở Europa League). Chính vì vậy, HLV Amorim rất kỳ vọng họ duy trì thể trạng hoàn hảo xuyên suốt mùa giải nhằm giải quyết dứt điểm bài toán hàng thủ cho MU.

🤔 Amorim chưa biết dùng Sesko

Trong kỳ chuyển nhượng hè 2025, MU đã chi 66 triệu bảng để chiêu mộ Benjamin Sesko từ RB Leipzig với kỳ vọng nâng cấp hàng công. Trải qua vài tháng đầu tiên, Sesko chưa có bàn thắng nào cho đội chủ sân Old Trafford. Dù vậy, trong những trận gần đây, chân sút người Slovenia đã cho thấy một vài dấu hiệu tích cực.

Trên thực tế, MU vẫn chưa thực sự xây dựng hệ thống tấn công phù hợp với lối chơi của tiền đạo 22 tuổi. Sở hữu thể hình ấn tượng (chiều cao 1m96) cùng tốc độ vượt trội, nhiều người tin rằng Sesko sẽ phát huy tốt nhất nếu nhận được nhiều đường tạt bổng vào vòng cấm địa, bên cạnh những tình huống phản công nhanh.

Tuy nhiên, đội bóng dường như bỏ qua điểm mạnh khác của Sesko. Thật vậy, anh không đơn thuần là mẫu trung phong điển hình, mà còn có khả năng giữ bóng và phối hợp đồng đội cực tốt. Những pha ban bật, làm tường và di chuyển chiến thuật của tiền đạo người Slovenia từng được giới chuyên môn đánh giá cao trong quãng thời gian khoác áo RB Lepzig.

MU vẫn chưa phát huy hết những điểm mạnh của Sesko

Theo dữ liệu từ FBref, Sesko thuộc nhóm 9% tiền đạo có tỷ lệ rê bóng qua người thành công cao nhất châu Âu. Anh cũng nằm trong nhóm 27% tiền đạo dẫn đầu về số lần rê bóng tịnh tiến về phía trước lẫn khoảng cách rê bóng trung bình. Những chỉ số này cho thấy, anh là một trong những tiền đạo có khả năng cầm bóng đột phá tốt nhất hiện nay.

🚀 Sẵn sàng tận dụng thời cơ bùng nổ

Tính đến thời điểm hiện tại, Sesko đã có 6 lần ra sân cho MU, nhưng tổng thời lượng thi đấu chỉ chưa đầy 300 phút. Trận duy nhất anh thi đấu trọn vẹn là trận gặp Grimsby Town ở League Cup.

Sau giai đoạn đầu làm quen và điều chỉnh thể lực, Sesko hiện đã hoàn toàn sung sức và sẵn sàng đảm nhận vai trò đá chính thường xuyên. Đây được xem là thời điểm lý tưởng để anh bắt đầu hành trình khẳng định giá trị tại Old Trafford.

MU vừa trải qua giai đoạn lịch thi đấu khó khăn và đang bước vào loạt trận dễ thở hơn, khởi đầu bằng chuyến làm khách trên sân của Brentford cuối tuần này. Nếu được đá chính, Sesko sẽ có cơ hội để ghi bàn đầu tiên trong màu áo "Quỷ đỏ". Tất nhiên, điều quan trọng là cả hệ thống tấn công MU cần tìm ra sự ăn ý trong các pha phối hợp và hiểu rõ cách di chuyển của tiền đạo người Slovenia.