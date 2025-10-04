Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Kết quả bóng đá Arsenal - West Ham: Declan Rice tỏa sáng, phạt đền ấn định (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Declan Rice tỏa sáng giúp Arsenal phá giải thế bế tắc trong khi bàn ấn định tới từ chấm phạt đền.

   

Arsenal tiếp đón West Ham trên sân nhà ở vòng 7 Ngoại hạng Anh. Đội khách suýt nữa gây bất ngờ ở giây thứ 45 nhưng Fullkrug lại đưa bóng lên trời ở khoảng cách gần. Sau đó, “Pháo thủ” triển khai thế trận công ngay lập tức. Họ sớm có 2 cơ hội ngon ăn nhưng lần lượt Timber rồi đến Eze đều bỏ lỡ cực đáng tiếc.

Arsenal liên tục gây áp lực cho West Ham

Arsenal liên tục gây áp lực cho West Ham

Giai đoạn giữa hiệp bị gián đoạn khá nhiều. Hết Mavropanos rồi đến Odegaard bị đau. Trong khi hậu vệ của West Ham vẫn có thể thi đấu tiếp, đội trưởng của Arsenal lại phải rời sân. Những phút tiếp theo, "Pháo thủ" tạo ra sức ép liên tục.

Sau nhiều nỗ lực, Arsenal cuối cùng cũng có được bàn thắng. Areola chỉ có thể đẩy được cú sút của Eze, còn pha sút bồi của Declan Rice là quá khó để cản phá. Sau đó, Arsenal suýt có bàn thứ hai nhưng cột dọc từ chối nỗ lực của Calafiori. Hiệp một kết thúc với chỉ 1 bàn thắng.

Đầu hiệp hai, West Ham định đánh phủ đầu để kiếm bàn thắng nhưng không thành công. Sau đó, Arsenal lại kiểm soát thế trận như trong hiệp một. Hàng thủ của West Ham liên tục phải làm việc và cuối cùng cũng mắc sai sót. Phút 65, Diouf gần như vật Timber trong vòng cấm và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền ngay lập tức.

Saka được giao trọng trách và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Những phút sau đó, Arsenal chủ động chơi chậm lại nhưng West Ham tỏ ra quá yếu ớt trong những đường tấn công. Chung cuộc, "Pháo thủ" ghi 2 bàn và không để lọt lưới lần nào trước West Ham. 

Tỉ số chung cuộc: Arsenal 2-0 West Ham (H1: 1-0)

Ghi bàn: Rice 38', Saka 67 (phạt đền)

Đội hình xuất phát

Arsenal: Raya, Calafiori, Gabriel, Saliba, Timber, Eze, Rice, Odegaard, Trossard, Gyokeres, Saka

West Ham: Areola, Diouf, Killman, Mavropanos, Wan Bissaka, Bowen, Fernandes, Paqueta, Summerville, Fullkrug

Thông số trận đấu

Kết quả bóng đá Arsenal - West Ham: Declan Rice tỏa sáng, phạt đền ấn định (Ngoại hạng Anh) - 2 Arsenal West Ham Kết quả bóng đá Arsenal - West Ham: Declan Rice tỏa sáng, phạt đền ấn định (Ngoại hạng Anh) - 3

Sút khung thành
21(5)
4(0)
Thời gian kiểm soát bóng
68%
32%
Phạm lỗi
14
14
Thẻ vàng
0
2
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
1
1
Phạt góc
8
3
Cứu thua
0
3

Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscore)

Arsenal Kết quả bóng đá Arsenal - West Ham: Declan Rice tỏa sáng, phạt đền ấn định (Ngoại hạng Anh) - 4 vs Kết quả bóng đá Arsenal - West Ham: Declan Rice tỏa sáng, phạt đền ấn định (Ngoại hạng Anh) - 5 West Ham

Điểm

Raya 6.5

Timber 8.1

Saliba 7.4

Gabriel 7.6

Calafiori 7.4

Odegaard 7.4

Ghi bàn Rice 8.4

Eze 7.1

Trossard 7.1

Ghi bàn (penalty) Saka 7.8

Gyokeres 6.0

Điểm

6.3Areola

5.6Wan Bissaka

7.1Mavropanos

6.3Kilman

6.1Diouf

6.3Fernandes

6.3Magassa

6.4Bowen

7.0Paqueta Thẻ vàng

6.3Summerville Thẻ vàng

5.9Fullkrug

Thay người

Zubimendi 7.3

Skelly 6.5

Nwaneri 6.6

Merino 6.1

Martinelli 6.2

Thay người

6.2Potts

6.3Marshall

6.2Walker Peters

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

Theo Nhật Anh

