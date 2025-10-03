Arsenal ngược dòng bản lĩnh, còn ai dám nói Arteta “nhát như cáy”?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
AFC Bournemouth vs Fulham
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Leeds United vs Tottenham Hotspur
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Borussia Dortmund vs RB Leipzig
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Bayer Leverkusen vs Union Berlin
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Manchester United vs Sunderland
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Indonesia vs Saudi Arabia
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Arsenal vs West Ham United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Inter Milan vs Cremonese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Eintracht Frankfurt vs Bayern Munich
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Chelsea vs Liverpool
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Atalanta vs Como
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Como - COM Como
-
Real Madrid vs Villarreal
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Fiorentina vs Roma
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Wolverhampton Wanderers vs Brighton & Hove Albion
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Newcastle United vs Nottingham Forest
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Everton vs Crystal Palace
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Aston Villa vs Burnley
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sevilla vs Barcelona
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Monaco vs Nice
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Brentford vs Manchester City
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Napoli vs Genoa
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Espanyol vs Real Betis
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Juventus vs Milan
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Lille vs PSG
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Celta de Vigo vs Atlético de Madrid
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Oman vs Qatar
Logo Oman - OMA Oman
-
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Ba Lan vs New Zealand
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Anh vs Wales
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Nhật Bản vs Paraguay
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Hàn Quốc vs Brazil
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Argentina vs Venezuela
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Venezuela - VEN Venezuela
-
Mỹ vs Ecuador
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
UAE vs Oman
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Oman - OMA Oman
-
Iraq vs Indonesia
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Arsenal ngược dòng bản lĩnh, còn ai dám nói Arteta “nhát như cáy”?

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Màn ngược dòng kịch tính trước Newcastle United tại St James’ Park không chỉ đem về cho Arsenal 3 điểm để tiếp tục bám đuổi Liverpool, mà còn là chiến thư từ Mikel Arteta gửi đến Ngoại hạng Anh. “Pháo thủ” giờ đây đã khác biệt, dũng cảm hơn, sáng tạo hơn và sẵn sàng phá bỏ định kiến “ADN về nhì”.

   

⚡ Trận thắng nhiều ý nghĩa ở St James’ Park

Tuần trước, Arsenal hành quân đến hiểm địa St James Park của Newcastle, nơi họ đã bất lực trong việc giành chiến thắng ở 3 lần liên tiếp làm khách gần nhất, cùng áp lực phải thắng nhằm rút ngắn cách biệt với ngôi đầu của Liverpool, đội đã bất ngờ sảy chân trước Crystal Palace 1 ngày trước.

Đội khách khởi đầu đầy quyết tâm khi Viktor Gyokeres mang về quả phạt đền ngay phút 14, nhưng VAR can thiệp, trọng tài Jarred Gillett hủy bỏ quyết định sau khi xác định thủ môn Nick Pope không phạm lỗi. Bước ngoặt ấy khiến thế trận xoay chiều, và chỉ 20 phút sau, Nick Woltemade bật cao đánh đầu từ đường chuyền của Sandro Tonali, mở tỷ số cho Newcastle.

Bị dẫn trước, Arsenal dồn lực tấn công nhưng liên tiếp vấp phải sự xuất sắc của Pope. Sang hiệp hai, thủ môn này tiếp tục cứu thua quan trọng từ cú đánh đầu của Jurrien Timber. Khi thời gian trôi dần về cuối, “Pháo thủ” tưởng như lại bỏ lỡ cơ hội vàng.

Tuy nhiên, những thay đổi nhân sự của Arteta đã tạo nên khác biệt: Mikel Merino đánh đầu gỡ hòa phút 84, trước khi Gabriel Magalhaes kết thúc màn ngược dòng không thể quên bằng pha không chiến ở phút bù giờ thứ 6.

Arsenal phá dớp tại St Jame's Park.

Arsenal phá dớp tại St Jame's Park.

Chiến thắng 2-1 không chỉ giúp Arsenal thu hẹp khoảng cách còn 2 điểm với Liverpool sau 6 vòng đầu, mà nó còn mang dấu ấn của những chuyển biến chiến thuật, tinh thần và sự trưởng thành rõ rệt của tập thể dưới thời Arteta.

🏆 Arteta phá vỡ định kiến “ADN về nhì”

Suốt giai đoạn đầu mùa, Arteta liên tục bị chỉ trích vì sự thận trọng thái quá. Điển hình là trận hòa Manchester City tại vòng 5, nơi ông lựa chọn hàng tiền vệ nặng về phòng ngự với Martin Zubimendi – Declan Rice – Merino, bỏ qua một số 10 thực thụ như Eberechi Eze để tạo sự bùng nổ.

Quyết định đó khiến dư luận dấy lên nghi ngờ rằng Arsenal chỉ biết an toàn, thiếu bản lĩnh ở các trận cầu lớn, đặc biệt sau khi nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng lựa chọn hàng tiền vệ tương tự ở chuyến làm khách trên sân Anfield của Liverpool. Đây là trận đấu mà CLB bắc London chơi bế tắc suốt 90 phút, trước khi nhận trái đắng bởi siêu phẩm đá phạt của Dominik Szoboszlai.

Tuy nhiên, trước Newcastle, Arteta đã đáp trả bằng hành động. Eze được xếp đá chính ngay từ đầu, kết hợp cùng Rice và Zubimendi tạo nên hàng tiền vệ cân bằng, linh hoạt nhưng đầy sáng tạo. So với Merino – người sau đó vào sân và lập công, Eze đem lại khác biệt rõ rệt ở khâu liên kết và hỗ trợ tấn công. Sự điều chỉnh này cho thấy Arteta đã lắng nghe, dám thay đổi và dám mạo hiểm, không còn cứng nhắc với công thức an toàn.

Arteta đã thay đổi quan điểm

Arteta đã thay đổi quan điểm

Arsenal nhập cuộc với tư thế tấn công chủ động, khác hẳn sự dè dặt từng thấy. Ngay 30 phút đầu, thủ môn Nick Pope bên phía chủ nhà đã phải ba lần trổ tài cứu thua, thậm chí nếu may mắn hơn, đội bóng áo đỏ đã có thể vươn lên dẫn trước ở khoảng thời gian này nếu cú dứt điểm trái phá của Leandro Trossard không tìm đến cột dọc.

🔥 “Pháo thủ” dám chơi mạo hiểm hơn

Để thấy rõ bước tiến bộ, cần nhìn lại những chuyến làm khách của nhà đương kim Á quân Premier League tại vùng Đông Bắc ở các chiến dịch gần đây. Mùa 2023/24, Arsenal chỉ tung ra đúng 1 cú sút trúng đích suốt 90 phút làm khách trên St James Park. Trận lượt về bán kết Carabao Cup mùa trước, họ cũng bế tắc, chỉ có ba pha dứt điểm nguy hiểm. Những thất bại đó dần biến St James’ Park thành nỗi ám ảnh tiềm tàng trong tâm khảm mỗi người hâm mộ “Pháo thủ”

Khác biệt này không chỉ là thay đổi về mặt nhân sự, mà cả tinh thần nhập cuộc và triết lý thi đấu. Arsenal không còn rụt rè, mà bước vào “chảo lửa” với tâm thế đội bóng lớn.

Arteta mạnh tay ngay từ khoảnh khắc nhập cuộc, và ngay cả khi những lựa chọn ban đầu không thể làm nên khác biệt, Arteta vẫn nghĩ về các phương án mạo hiểm hơn. Thay vì những lựa chọn “so le” mang tính giữ nhịp, thuyền trưởng sinh năm 1982 tung vào sân cùng lúc nhiều gương mặt có thiên hướng tấn công trong hiệp 2. Merino, Martinelli, Odegaard và thậm chí cả hậu vệ biên Myles Lewis-Skelly đều được khuyến khích dâng cao, áp sát vòng cấm Newcastle.

Trong khoảng 20 phút cuối, bộ đôi trung vệ Gabriel Magalhaes và William Saliba thường xuyên cầm bóng ở nửa sân đối phương, chỉ còn lại thủ môn David Raya là gương mặt duy nhất giữ vị trí ở phần sân nhà. Đó là minh chứng của tinh thần khát vọng không buông xuôi.

🎯 Arteta lại đọc trận như thần

Chung cuộc, sự quyết liệt, táo bạo và canh bạc của Arteta thêm lần giúp đội nhà hái trái ngọt. Merino, một trong những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị, đã ghi bàn gỡ hòa.

Sau đó, Odegaard, 1 cái tên khác cũng vừa được tung vào, thực hiện pha chuyền bóng mẫu mực để Gabriel “lập công chuộc tội”, đánh đầu dũng mãnh mang 3 điểm về thủ đô.

Merino đã đền đáp sự tự tin tưởng của Arteta

Merino đã đền đáp sự tự tin tưởng của Arteta

Hai trong số năm sự thay đổi phát huy tác dụng trực tiếp, đáng chú ý, 2 trận đấu trước đó cũng chính những quyết định thay người của Arteta giúp Arsenal thay đổi cục diện.

Tâm điểm của Premier League đã dồn về Arsenal trước chuyến làm khách tại St James Park, chờ đợi về bản lĩnh của CLB này sau khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho ngôi vương là Liverpool đã thất bại trước đó.

Và Arsenal đã trả lời bằng thái độ kiên cường nhất. Sau 3 mùa giải liên tiếp bất lực nhìn ngai vàng rơi vào tay các đối thủ, Arsenal giờ đây như chiếc lò xo bị nén, trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Mới nhất, Arsenal vừa thắng Olympiacos 2-0 ở Cup C1. Họ càng tự tin để đua tranh ở cả Ngoại hạng Anh lẫn đấu trường châu Âu.

Arteta, từ chỗ bị dè bỉu vì sự an toàn đến khó chịu, nhà cầm sa bàn người xứ Basque đã chứng minh ông sẵn sàng mạo hiểm, quyết đoán và quan trọng hơn, bất chấp mọi điều kiện để giúp CLB chiến thắng ở những thời khắc gian truân nhất.

8

Việt Nam - Nepal 09.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Việt Nam
Nepal
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 09/10
Thể lệ
Biến động bảng xếp hạng Cúp C1: Barcelona ngụp lặn hạng 16, Arsenal thăng tiến
Biến động bảng xếp hạng Cúp C1: Barcelona ngụp lặn hạng 16, Arsenal thăng tiến

PSG giành chiến thắng ở những phút cuối trước Barcelona, cùng với Arsenal trở thành hai trong số sáu đội đang sở hữu 6 điểm tuyệt đối sau hai trận đầu...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Việt Tùng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/10/2025 11:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN