Arsenal ngược dòng bản lĩnh, còn ai dám nói Arteta “nhát như cáy”?

⚡ Trận thắng nhiều ý nghĩa ở St James’ Park

Tuần trước, Arsenal hành quân đến hiểm địa St James Park của Newcastle, nơi họ đã bất lực trong việc giành chiến thắng ở 3 lần liên tiếp làm khách gần nhất, cùng áp lực phải thắng nhằm rút ngắn cách biệt với ngôi đầu của Liverpool, đội đã bất ngờ sảy chân trước Crystal Palace 1 ngày trước.

Đội khách khởi đầu đầy quyết tâm khi Viktor Gyokeres mang về quả phạt đền ngay phút 14, nhưng VAR can thiệp, trọng tài Jarred Gillett hủy bỏ quyết định sau khi xác định thủ môn Nick Pope không phạm lỗi. Bước ngoặt ấy khiến thế trận xoay chiều, và chỉ 20 phút sau, Nick Woltemade bật cao đánh đầu từ đường chuyền của Sandro Tonali, mở tỷ số cho Newcastle.

Bị dẫn trước, Arsenal dồn lực tấn công nhưng liên tiếp vấp phải sự xuất sắc của Pope. Sang hiệp hai, thủ môn này tiếp tục cứu thua quan trọng từ cú đánh đầu của Jurrien Timber. Khi thời gian trôi dần về cuối, “Pháo thủ” tưởng như lại bỏ lỡ cơ hội vàng.

Tuy nhiên, những thay đổi nhân sự của Arteta đã tạo nên khác biệt: Mikel Merino đánh đầu gỡ hòa phút 84, trước khi Gabriel Magalhaes kết thúc màn ngược dòng không thể quên bằng pha không chiến ở phút bù giờ thứ 6.

Arsenal phá dớp tại St Jame's Park.

Chiến thắng 2-1 không chỉ giúp Arsenal thu hẹp khoảng cách còn 2 điểm với Liverpool sau 6 vòng đầu, mà nó còn mang dấu ấn của những chuyển biến chiến thuật, tinh thần và sự trưởng thành rõ rệt của tập thể dưới thời Arteta.

🏆 Arteta phá vỡ định kiến “ADN về nhì”

Suốt giai đoạn đầu mùa, Arteta liên tục bị chỉ trích vì sự thận trọng thái quá. Điển hình là trận hòa Manchester City tại vòng 5, nơi ông lựa chọn hàng tiền vệ nặng về phòng ngự với Martin Zubimendi – Declan Rice – Merino, bỏ qua một số 10 thực thụ như Eberechi Eze để tạo sự bùng nổ.

Quyết định đó khiến dư luận dấy lên nghi ngờ rằng Arsenal chỉ biết an toàn, thiếu bản lĩnh ở các trận cầu lớn, đặc biệt sau khi nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng lựa chọn hàng tiền vệ tương tự ở chuyến làm khách trên sân Anfield của Liverpool. Đây là trận đấu mà CLB bắc London chơi bế tắc suốt 90 phút, trước khi nhận trái đắng bởi siêu phẩm đá phạt của Dominik Szoboszlai.

Tuy nhiên, trước Newcastle, Arteta đã đáp trả bằng hành động. Eze được xếp đá chính ngay từ đầu, kết hợp cùng Rice và Zubimendi tạo nên hàng tiền vệ cân bằng, linh hoạt nhưng đầy sáng tạo. So với Merino – người sau đó vào sân và lập công, Eze đem lại khác biệt rõ rệt ở khâu liên kết và hỗ trợ tấn công. Sự điều chỉnh này cho thấy Arteta đã lắng nghe, dám thay đổi và dám mạo hiểm, không còn cứng nhắc với công thức an toàn.

Arteta đã thay đổi quan điểm

Arsenal nhập cuộc với tư thế tấn công chủ động, khác hẳn sự dè dặt từng thấy. Ngay 30 phút đầu, thủ môn Nick Pope bên phía chủ nhà đã phải ba lần trổ tài cứu thua, thậm chí nếu may mắn hơn, đội bóng áo đỏ đã có thể vươn lên dẫn trước ở khoảng thời gian này nếu cú dứt điểm trái phá của Leandro Trossard không tìm đến cột dọc.

🔥 “Pháo thủ” dám chơi mạo hiểm hơn

Để thấy rõ bước tiến bộ, cần nhìn lại những chuyến làm khách của nhà đương kim Á quân Premier League tại vùng Đông Bắc ở các chiến dịch gần đây. Mùa 2023/24, Arsenal chỉ tung ra đúng 1 cú sút trúng đích suốt 90 phút làm khách trên St James Park. Trận lượt về bán kết Carabao Cup mùa trước, họ cũng bế tắc, chỉ có ba pha dứt điểm nguy hiểm. Những thất bại đó dần biến St James’ Park thành nỗi ám ảnh tiềm tàng trong tâm khảm mỗi người hâm mộ “Pháo thủ”

Khác biệt này không chỉ là thay đổi về mặt nhân sự, mà cả tinh thần nhập cuộc và triết lý thi đấu. Arsenal không còn rụt rè, mà bước vào “chảo lửa” với tâm thế đội bóng lớn.

Arteta mạnh tay ngay từ khoảnh khắc nhập cuộc, và ngay cả khi những lựa chọn ban đầu không thể làm nên khác biệt, Arteta vẫn nghĩ về các phương án mạo hiểm hơn. Thay vì những lựa chọn “so le” mang tính giữ nhịp, thuyền trưởng sinh năm 1982 tung vào sân cùng lúc nhiều gương mặt có thiên hướng tấn công trong hiệp 2. Merino, Martinelli, Odegaard và thậm chí cả hậu vệ biên Myles Lewis-Skelly đều được khuyến khích dâng cao, áp sát vòng cấm Newcastle.

Trong khoảng 20 phút cuối, bộ đôi trung vệ Gabriel Magalhaes và William Saliba thường xuyên cầm bóng ở nửa sân đối phương, chỉ còn lại thủ môn David Raya là gương mặt duy nhất giữ vị trí ở phần sân nhà. Đó là minh chứng của tinh thần khát vọng không buông xuôi.

🎯 Arteta lại đọc trận như thần

Chung cuộc, sự quyết liệt, táo bạo và canh bạc của Arteta thêm lần giúp đội nhà hái trái ngọt. Merino, một trong những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị, đã ghi bàn gỡ hòa.

Sau đó, Odegaard, 1 cái tên khác cũng vừa được tung vào, thực hiện pha chuyền bóng mẫu mực để Gabriel “lập công chuộc tội”, đánh đầu dũng mãnh mang 3 điểm về thủ đô.

Merino đã đền đáp sự tự tin tưởng của Arteta

Hai trong số năm sự thay đổi phát huy tác dụng trực tiếp, đáng chú ý, 2 trận đấu trước đó cũng chính những quyết định thay người của Arteta giúp Arsenal thay đổi cục diện.

Tâm điểm của Premier League đã dồn về Arsenal trước chuyến làm khách tại St James Park, chờ đợi về bản lĩnh của CLB này sau khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho ngôi vương là Liverpool đã thất bại trước đó.

Và Arsenal đã trả lời bằng thái độ kiên cường nhất. Sau 3 mùa giải liên tiếp bất lực nhìn ngai vàng rơi vào tay các đối thủ, Arsenal giờ đây như chiếc lò xo bị nén, trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Mới nhất, Arsenal vừa thắng Olympiacos 2-0 ở Cup C1. Họ càng tự tin để đua tranh ở cả Ngoại hạng Anh lẫn đấu trường châu Âu.

Arteta, từ chỗ bị dè bỉu vì sự an toàn đến khó chịu, nhà cầm sa bàn người xứ Basque đã chứng minh ông sẵn sàng mạo hiểm, quyết đoán và quan trọng hơn, bất chấp mọi điều kiện để giúp CLB chiến thắng ở những thời khắc gian truân nhất.