Kết quả bóng đá Leeds - Tottenham: Mathys Tel - Kudus tỏa sáng, chiến quả nhọc nhằn (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Borussia Dortmund vs RB Leipzig 04/10/25 - Trực tiếp
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
0
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
1
Bayer Leverkusen vs Union Berlin 04/10/25 - Trực tiếp
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
0
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
0
Manchester United vs Sunderland
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Indonesia vs Saudi Arabia
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Arsenal vs West Ham United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Inter Milan vs Cremonese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Eintracht Frankfurt vs Bayern Munich
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Chelsea vs Liverpool
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Atalanta vs Como
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Como - COM Como
-
Real Madrid vs Villarreal
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Fiorentina vs Roma
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Wolverhampton Wanderers vs Brighton & Hove Albion
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Newcastle United vs Nottingham Forest
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Everton vs Crystal Palace
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Aston Villa vs Burnley
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sevilla vs Barcelona
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Monaco vs Nice
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Brentford vs Manchester City
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Napoli vs Genoa
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Espanyol vs Real Betis
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Juventus vs Milan
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Lille vs PSG
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Celta de Vigo vs Atlético de Madrid
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Oman vs Qatar
Logo Oman - OMA Oman
-
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Ba Lan vs New Zealand
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Anh vs Wales
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Nhật Bản vs Paraguay
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Hàn Quốc vs Brazil
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Argentina vs Venezuela
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Venezuela - VEN Venezuela
-
Mỹ vs Ecuador
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
UAE vs Oman
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Oman - OMA Oman
-
Iraq vs Indonesia
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Kết quả bóng đá Leeds - Tottenham: Mathys Tel - Kudus tỏa sáng, chiến quả nhọc nhằn (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Clip Ngoại hạng Anh 2025/26 Leeds United
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tottenham hành quân đến sân của Leeds với mục tiêu không gì khác ngoài chiến thắng. Tuy nhiên, đội bóng mới lên hạng đã gây ra không ít khó khăn cho ông lớn Bắc London.

   

HLV Thomas Frank gây ra đôi chút bất ngờ cho đội hình Tottenham khi cất Richarlison lên băng ghế dự bị, trao cơ hội đá chính cho Mathys Tel. Và quyết định này đã mang đến bước ngoặt của hiệp đầu tiên.

Leeds (áo trắng) và Tottenham thi đấu quyết tâm

Leeds (áo trắng) và Tottenham thi đấu quyết tâm

Phút 23, Mathys Tel nhận bóng, thực hiện cú sút quyết đoán. Bóng đập chân hậu vệ Leeds và trở nên quá khó với thủ môn Darlow.

Nhưng không phải tự nhiên Leeds lại đang có thành tích bất bại trên sân nhà ở Ngoại hạng Anh mùa này. Phút 34, Noah Okafor dễ dàng đệm bóng cận thành, mang về bàn gỡ cho Leeds. 

Tottenham tiếp tục cho thấy sự sắc sảo trong hiệp 2. Phút 57, Mohammed Kudus cướp được bóng từ cầu thủ Leeds, đi bóng tốc độ rồi tung ra cú sút quyết đoán. Bóng lại đập chân hậu vệ đội chủ nhà đổi hướng, mang về bàn thứ hai cho Tottenham.

Vẫn còn nhiều thời gian nhưng Leeds đã không thể gỡ hòa. Chiến thắng này tạm thời giúp Tottenham leo lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Tỷ số chung cuộc:  Leeds 1-2 Tottenham (H1: 1-1)

Ghi bàn (Kiến tạo)

Leeds: Okafor 34'

Tottenham: Mathys Tel 22' (Kudus), Kudus 57'

Đội hình thi đấu

Leeds: Darlow, Gudmundsson, Struijk, Rodon, Bogle, Stach, Ampadu, Longstaff, Okafor, Aaronson, Calvert Lewin

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Udogie, Palhinha, Bentancur, Kudus, Simons, Odobert, Mathys Tel

8

Việt Nam - Nepal 09.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Việt Nam
Nepal
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 09/10
Thể lệ
Trực tiếp bóng đá Leeds United - Tottenham: Xuất sắc bảo vệ thành quả (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Leeds United - Tottenham: Xuất sắc bảo vệ thành quả (Hết giờ)

(Vòng 7 Ngoại hạng Anh) Tottenham khó nhọc bảo vệ thành quả. Nhờ vậy, "Gà trống" ra về với chiến thắng 2-1.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/10/2025 19:27 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN