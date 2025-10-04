Kết quả bóng đá Leeds - Tottenham: Mathys Tel - Kudus tỏa sáng, chiến quả nhọc nhằn (Ngoại hạng Anh)

HLV Thomas Frank gây ra đôi chút bất ngờ cho đội hình Tottenham khi cất Richarlison lên băng ghế dự bị, trao cơ hội đá chính cho Mathys Tel. Và quyết định này đã mang đến bước ngoặt của hiệp đầu tiên.

Leeds (áo trắng) và Tottenham thi đấu quyết tâm

Phút 23, Mathys Tel nhận bóng, thực hiện cú sút quyết đoán. Bóng đập chân hậu vệ Leeds và trở nên quá khó với thủ môn Darlow.

Nhưng không phải tự nhiên Leeds lại đang có thành tích bất bại trên sân nhà ở Ngoại hạng Anh mùa này. Phút 34, Noah Okafor dễ dàng đệm bóng cận thành, mang về bàn gỡ cho Leeds.

Tottenham tiếp tục cho thấy sự sắc sảo trong hiệp 2. Phút 57, Mohammed Kudus cướp được bóng từ cầu thủ Leeds, đi bóng tốc độ rồi tung ra cú sút quyết đoán. Bóng lại đập chân hậu vệ đội chủ nhà đổi hướng, mang về bàn thứ hai cho Tottenham.

Vẫn còn nhiều thời gian nhưng Leeds đã không thể gỡ hòa. Chiến thắng này tạm thời giúp Tottenham leo lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Tỷ số chung cuộc: Leeds 1-2 Tottenham (H1: 1-1)

Ghi bàn (Kiến tạo)

Leeds: Okafor 34'

Tottenham: Mathys Tel 22' (Kudus), Kudus 57'

Đội hình thi đấu

Leeds: Darlow, Gudmundsson, Struijk, Rodon, Bogle, Stach, Ampadu, Longstaff, Okafor, Aaronson, Calvert Lewin

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Udogie, Palhinha, Bentancur, Kudus, Simons, Odobert, Mathys Tel