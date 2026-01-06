HLV tạm quyền Fletcher thay Amorim, MU sẽ thi đấu với chiến thuật nào?

📉 HLV Fletcher đập bỏ hệ thống 3 hậu vệ

Theo các nguồn tin uy tín từ Football Insider, HLV tạm quyền Darren Fletcher được cho là sẽ sớm thực hiện một thay đổi mang tính nền tảng sau khi được trao vai trò cao hơn trong ban huấn luyện Manchester United. Việc được đôn lên vai trò tạm quyền cho phép HLV người Scotland đưa ra quyết định lớn này.

HLV Fletcher (bên trái) được trao vai trò tạm quyền, sau khi Amorim bị sa thải

Cụ thể, ông sẽ chấm dứt việc sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ – thường là 3-4-3 hoặc 3-4-2-1 – vốn được Ruben Amorim kiên trì áp dụng trong hơn một năm qua, để đưa đội bóng trở lại với hệ thống 4 hậu vệ truyền thống.

Sơ đồ được Fletcher ưu tiên là 4-3-3, với ba tiền vệ trung tâm nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa kiểm soát tuyến giữa và hỗ trợ phòng ngự, cùng ba tiền đạo phía trên để duy trì sức ép liên tục lên hàng thủ đối phương. Đây được xem là cấu trúc quen thuộc, phù hợp hơn với nhân sự hiện tại của Man United.

🔴 Quan điểm chung từ thượng tầng

Sự thay đổi này cũng phản ánh đúng quan điểm của Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox – người được cho là đã có những bất đồng kéo dài với Amorim liên quan đến sơ đồ và triết lý chiến thuật. Hệ thống 3 trung vệ từng gây tranh cãi lớn trong nội bộ lẫn dư luận, khi Man United thường xuyên thiếu ổn định, đặc biệt ở khả năng phòng ngự biên và chuyển trạng thái.

Đội hình dự kiến của MU khi sử dụng sơ đồ 4 hậu vệ

Dù Amorim đôi lúc điều chỉnh sang các sơ đồ quen thuộc hơn như 4-2-3-1 hoặc 4-3-3 ở một số trận cuối năm 2025, những thay đổi này bị đánh giá là mang tính tình thế, thiếu nhất quán và không giải quyết triệt để vấn đề.

Theo The Times, Amorim chỉ miễn cưỡng quay về hàng thủ 4 người sau khi Jason Wilcox trực tiếp can thiệp, cho rằng hệ thống 3 hậu vệ không phù hợp hoàn toàn với đội hình hiện tại. Kết quả thi đấu phập phù cùng vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng được xem là minh chứng rõ ràng cho sự thất bại của thử nghiệm chiến thuật này.

🔥 Fletcher và “phản công” kiểu Sir Alex

Darren Fletcher, người hiện đang dẫn dắt đội U18 Manchester United, là mẫu HLV trung thành tuyệt đối với hàng phòng ngự 4 người kể từ khi bước vào nghiệp cầm quân. Không chỉ vậy, ông còn theo đuổi lối chơi tấn công nhanh, chuyển trạng thái gọn gàng và trực diện – phong cách từng làm nên thương hiệu của Man United dưới thời Sir Alex Ferguson.

Fletcher được kỳ vọng sẽ đem đặc sản bóng đá của MU trở lại

Fletcher từng nhấn mạnh: “Những pha tấn công nhanh, đó mới là Manchester United thực thụ”. Triết lý này nhận được sự đồng cảm lớn từ người hâm mộ, đặc biệt trong bối cảnh “Quỷ đỏ” bị chỉ trích vì lối chơi chậm chạp, thiếu bản sắc trong những mùa giải gần đây.

Nhiều CĐV tin rằng, với đội hình hiện tại, việc quay về sơ đồ 4-3-3 không chỉ giúp Man United ổn định hơn về mặt phòng ngự, mà còn phát huy tối đa tốc độ và khả năng bùng nổ của các cầu thủ tấn công. Nếu được triển khai đúng cách, đây có thể là cú hích giúp đội bóng cải thiện thành tích gần như ngay lập tức – một sự thay đổi cần thiết sau giai đoạn đầy tranh cãi.