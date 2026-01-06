Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Man City nhận cú sốc: Siêu hậu vệ Gvardiol gãy chân, vội vã mua Guehi thay thế

Premier League 2025-26 Pep Guardiola Manchester City

Hậu vệ từng khiến Man City chi 100 triệu euro Josko Gvardiol vừa báo tin dữ cho đội chủ sân Etihad. Cũng may cho "Man xanh" là chấn thương của Gvardiol đến vào thời điểm kỳ chuyển nhượng mùa đông đã mở cửa.

   

🚑 Gvardiol gãy xương chày, nguy cơ nghỉ hết mùa

Josko Gvardiol nhiều khả năng sẽ không thể ra sân thêm lần nào cho Manchester City ở mùa giải này sau khi bị gãy chân – diễn biến khiến sự quan tâm của đội chủ sân Etihad dành cho Marc Guehi ngày một nóng hơn.

Gvardiol nguy cơ nghỉ hết mùa

Gvardiol nguy cơ nghỉ hết mùa

Trung vệ người Croatia đã tập tễnh rời sân trong trận hòa kịch tính 1-1 với Chelsea hôm Chủ nhật và được đưa đi chụp chiếu vào thứ Hai để xác định mức độ chấn thương. Kết quả cho thấy Gvardiol bị gãy xương chày phải và cần phẫu thuật, đồng nghĩa với việc anh sẽ phải ngồi ngoài nhiều tháng.

Đây là một đòn giáng mạnh vào Man City, đặc biệt trong bối cảnh Arsenal vừa nới rộng khoảng cách dẫn đầu Premier League lên sáu điểm dịp đầu năm mới.

Chấn thương này cũng có thể ảnh hưởng lớn đến thể trạng của hậu vệ 23 tuổi trước thềm World Cup mùa hè tại Bắc Mỹ, nơi Croatia sẽ chạm trán Anh ngay trận ra quân tại Dallas.

🔄 Bài học Oscar Bobb và cơn đau đầu hàng thủ Man City

Mùa trước, Oscar Bobb từng gặp chấn thương tương tự và phải nghỉ thi đấu tới năm tháng trước khi Pep Guardiola có thể cân nhắc sử dụng trở lại. Tuy nhiên, tiền vệ người Na Uy sau đó tiếp tục dính thêm những trục trặc khác, khiến thời gian vắng mặt còn kéo dài hơn dự kiến.

Gvardiol là trụ cột nơi hàng phòng ngự của Man City mùa này, hợp cùng Ruben Dias được xem là lựa chọn ưu tiên nơi hàng thủ. Tuy nhiên, Dias cũng gặp vấn đề cơ bắp trong trận đấu hôm Chủ nhật và Man City đang tiến hành kiểm tra để đánh giá mức độ nghiêm trọng.

Man City tập trung chiêu mộ Marc Guehi

Man City tập trung chiêu mộ Marc Guehi

🧩 Man City tăng tốc thương vụ Guehi

Những diễn biến này đã buộc giám đốc bóng đá Hugo Viana phải đẩy nhanh nỗ lực chiêu mộ Marc Guehi từ Crystal Palace, khi Man City cân nhắc xem một thương vụ ngay trong tháng 1 sẽ tiêu tốn bao nhiêu cho tuyển thủ Anh.

Trước đó, Man City dự kiến chỉ là một trong số các “ông lớn” châu Âu tiếp cận Guehi khi đội trưởng của Crystal Palace rời Selhurst Park theo dạng tự do. Nhưng tình hình tại Etihad đã thay đổi kế hoạch. Viana đã gọi lại tài năng trẻ Max Alleyne từ quãng thời gian cho mượn đầy hứa hẹn tại Watford để làm phương án dự phòng cho trận gặp Brighton vào thứ Tư.

Hiện tại, Nathan Ake và Abdukodir Khusanov là hai trung vệ còn đủ thể trạng, trong khi John Stones chưa thi đấu kể từ đầu tháng 12. Tài năng trẻ Stephen Mfuni đã nhiều lần có tên trên băng ghế dự bị trong thời gian gần đây nhưng vẫn chưa ra mắt đội một.

Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/01/2026 08:50 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Premier League 2025-26
