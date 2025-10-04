Trực tiếp bóng đá Arsenal - West Ham: "Pháo thủ" có nhiều lợi thế (Ngoại hạng Anh)
(21h, 4/10) Arsenal đang có nhiều lợi thế cùng phong độ cao trước cuộc đối đầu với West Ham.
Premier League | 21h, 4/10 | Emirates
Điểm
Raya
Timber
Saliba
Gabriel
Calafiori
Zubimendi
Rice
Eze
Martinelli
Saka
Gyokeres
Điểm
Hermansen
Walker Peters
Mavropanos
Kilman
Diouf
Fernandes
Magassa
Bowen
Paqueta
Summerville
Fullkrug
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Tình hình lực lượng
Arsenal vẫn không có được sự phục vụ của Gabriel Jesus, Kai Havertz và Noni Madueke do chấn thương. Đội trưởng Martin Odegaard đã có thể thi đấu trở lại nhưng Arteta nhiều khả năng vẫn dùng cặp đôi Declan Rice - Zubimendi. Phía West Ham mất Tomas Soucek do bị treo giò. Khả năng kịp bình phục của Aaron Wan-Bissaka bỏ ngỏ đến phút chót.
Phong độ của hai đội
Arsenal đang có phong độ ấn tượng với chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp tính trên mọi đấu trường. Trong đó, "Pháo thủ" thắng 5, và chỉ rơi điểm trước Man City. Trong khi đó, West Ham có sự khởi đầu vô cùng tệ tại giải Ngoại hạng Anh. Sau 6 vòng đấu, họ nhận tới 4 thất bại và chỉ thắng đúng 1 trận. Bởi vậy, "Búa tạ" đang lặn ngụp ở vị trí thứ 2 từ dưới lên tại bảng xếp hạng.
(Vòng 7 Ngoại hạng Anh) Arsenal có cơ hội tạm lên đầu bảng khi gặp West Ham trên sân nhà, trong khi MU dù đá ở Old Trafford nhưng chẳng thể tự tin có...
