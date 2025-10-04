Trực tiếp bóng đá Arsenal - West Ham: "Pháo thủ" có nhiều lợi thế (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 21h, 4/10 | Emirates Arsenal 0 - 0 West Ham (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Arsenal vs West Ham West Ham Điểm Raya Timber Saliba Gabriel Calafiori Zubimendi Rice Eze Martinelli Saka Gyokeres Điểm Hermansen Walker Peters Mavropanos Kilman Diouf Fernandes Magassa Bowen Paqueta Summerville Fullkrug Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Arsenal Arsenal West Ham Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Zubimendi, Rice, Eze, Martinelli, Saka, Gyokeres Hermansen, Walker Peters, Mavropanos, Kilman, Diouf, Fernandes, Magassa, Bowen, Paqueta, Summerville, Fullkrug

Tình hình lực lượng

Arsenal vẫn không có được sự phục vụ của Gabriel Jesus, Kai Havertz và Noni Madueke do chấn thương. Đội trưởng Martin Odegaard đã có thể thi đấu trở lại nhưng Arteta nhiều khả năng vẫn dùng cặp đôi Declan Rice - Zubimendi. Phía West Ham mất Tomas Soucek do bị treo giò. Khả năng kịp bình phục của Aaron Wan-Bissaka bỏ ngỏ đến phút chót.

Phong độ của hai đội

Arsenal đang có phong độ ấn tượng với chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp tính trên mọi đấu trường. Trong đó, "Pháo thủ" thắng 5, và chỉ rơi điểm trước Man City. Trong khi đó, West Ham có sự khởi đầu vô cùng tệ tại giải Ngoại hạng Anh. Sau 6 vòng đấu, họ nhận tới 4 thất bại và chỉ thắng đúng 1 trận. Bởi vậy, "Búa tạ" đang lặn ngụp ở vị trí thứ 2 từ dưới lên tại bảng xếp hạng.