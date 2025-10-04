Trực tiếp bóng đá Arsenal - West Ham: "Pháo thủ" có nhiều lợi thế (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Leeds United vs Tottenham Hotspur
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Borussia Dortmund vs RB Leipzig
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Bayer Leverkusen vs Union Berlin
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Manchester United vs Sunderland
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Indonesia vs Saudi Arabia
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Arsenal vs West Ham United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Inter Milan vs Cremonese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Eintracht Frankfurt vs Bayern Munich
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Chelsea vs Liverpool
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Atalanta vs Como
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Como - COM Como
-
Real Madrid vs Villarreal
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Fiorentina vs Roma
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Wolverhampton Wanderers vs Brighton & Hove Albion
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Newcastle United vs Nottingham Forest
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Everton vs Crystal Palace
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Aston Villa vs Burnley
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sevilla vs Barcelona
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Monaco vs Nice
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Brentford vs Manchester City
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Napoli vs Genoa
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Espanyol vs Real Betis
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Juventus vs Milan
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Lille vs PSG
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Celta de Vigo vs Atlético de Madrid
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Oman vs Qatar
Logo Oman - OMA Oman
-
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Ba Lan vs New Zealand
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Anh vs Wales
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Nhật Bản vs Paraguay
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Hàn Quốc vs Brazil
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Argentina vs Venezuela
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Venezuela - VEN Venezuela
-
Mỹ vs Ecuador
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
UAE vs Oman
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Oman - OMA Oman
-
Iraq vs Indonesia
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Trực tiếp bóng đá Arsenal - West Ham: "Pháo thủ" có nhiều lợi thế (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Arsenal Premier League 2025-26

(21h, 4/10) Arsenal đang có nhiều lợi thế cùng phong độ cao trước cuộc đối đầu với West Ham.

   

Premier League | 21h, 4/10 | Emirates

Arsenal
Trực tiếp bóng đá Arsenal - West Ham: "Pháo thủ" có nhiều lợi thế (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Arsenal - West Ham: "Pháo thủ" có nhiều lợi thế (Ngoại hạng Anh) - 1
West Ham
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Arsenal - West Ham: "Pháo thủ" có nhiều lợi thế (Ngoại hạng Anh) - 1
Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Zubimendi, Rice, Eze, Martinelli, Saka, Gyokeres
Trực tiếp bóng đá Arsenal - West Ham: "Pháo thủ" có nhiều lợi thế (Ngoại hạng Anh) - 1
Hermansen, Walker Peters, Mavropanos, Kilman, Diouf, Fernandes, Magassa, Bowen, Paqueta, Summerville, Fullkrug

Tình hình lực lượng

Arsenal vẫn không có được sự phục vụ của Gabriel Jesus, Kai Havertz và Noni Madueke do chấn thương. Đội trưởng Martin Odegaard đã có thể thi đấu trở lại nhưng Arteta nhiều khả năng vẫn dùng cặp đôi Declan Rice - Zubimendi. Phía West Ham mất Tomas Soucek do bị treo giò. Khả năng kịp bình phục của Aaron Wan-Bissaka bỏ ngỏ đến phút chót.

Phong độ của hai đội

Arsenal đang có phong độ ấn tượng với chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp tính trên mọi đấu trường. Trong đó, "Pháo thủ" thắng 5, và chỉ rơi điểm trước Man City. Trong khi đó, West Ham có sự khởi đầu vô cùng tệ tại giải Ngoại hạng Anh. Sau 6 vòng đấu, họ nhận tới 4 thất bại và chỉ thắng đúng 1 trận. Bởi vậy, "Búa tạ" đang lặn ngụp ở vị trí thứ 2 từ dưới lên tại bảng xếp hạng.

8

Việt Nam - Nepal 09.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Việt Nam
Nepal
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 09/10
Thể lệ
Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: MU run rẩy đón tiếp “Mèo đen”, Arsenal tạm lên đầu bảng
Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: MU run rẩy đón tiếp “Mèo đen”, Arsenal tạm lên đầu bảng

(Vòng 7 Ngoại hạng Anh) Arsenal có cơ hội tạm lên đầu bảng khi gặp West Ham trên sân nhà, trong khi MU dù đá ở Old Trafford nhưng chẳng thể tự tin có...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/10/2025 16:24 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN