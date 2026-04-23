Đề xuất gây tranh cãi của đặc phái viên tổng thống Mỹ: Thay Iran bằng Italy tại World Cup 2026

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Real Oviedo vs Villarreal
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Hà Nội
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Napoli vs Cremonese
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Brest vs Lens
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Sunderland vs Nottingham Forest
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Real Betis vs Real Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Fulham vs Aston Villa
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Liverpool vs Crystal Palace
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
West Ham United vs Everton
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Getafe vs Barcelona
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Bologna vs Roma
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Manchester City vs Southampton
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Arsenal vs Newcastle United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Toulouse vs Monaco
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Chelsea vs Leeds United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Rennes vs Nantes
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Paris FC vs Lille
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Torino vs Inter Milan
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Milan vs Juventus
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Nice
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Villarreal vs Celta de Vigo
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Lazio vs Udinese
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Manchester United vs Brentford
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Atlético de Madrid vs Arsenal
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Sporting Braga vs Freiburg
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-

Đề xuất gây tranh cãi của đặc phái viên tổng thống Mỹ: Thay Iran bằng Italy tại World Cup 2026

World Cup 2026 Đội tuyển Ý

TPO - Một đặc phái viên cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) thay thế Iran bằng Italy tại World Cup sắp tới.

Iran xác nhận sẽ dự World Cup 2026.

Iran xác nhận sẽ dự World Cup 2026.

Theo tiết lộ từ Financial Times, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Paolo Zampolli, đã đưa ra kiến nghị với FIFA về việc loại Iran khỏi danh sách tham dự World Cup sắp tới, đồng thời trao suất thay thế cho Italy.

“Tôi đã đề xuất với Tổng thống Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino rằng Italy nên thay thế Iran tại World Cup. Là người gốc Italy, tôi luôn mơ được thấy Azzurri góp mặt tại một kỳ World Cup tổ chức trên đất Mỹ. Với bốn chức vô địch, họ hoàn toàn xứng đáng", ông Zampolli chia sẻ.

Tuy nhiên, theo Financial Times, đây mới chỉ là một đề xuất mang tính cá nhân và chưa nhận được bất kỳ phản hồi chính thức nào từ FIFA, Nhà Trắng, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) hay Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI).

Italy đã gây thất vọng khi lỡ hẹn với World Cup lần thứ ba liên tiếp, sau thất bại 1-4 trên chấm luân lưu trước Bosnia & Herzegovina ở trận chung kết play-off vòng loại hồi tháng 3. Đây rõ ràng là điều đáng thất vọng đối với một tập thể từng 4 lần bước lên đỉnh thế giới vào các năm 1934, 1938, 1982 và 2006.

Đầu tháng 4, Iran cho biết họ chỉ đưa ra quyết định về việc tham dự World Cup sau khi nhận được phản hồi từ FIFA liên quan đến đề xuất chuyển các trận đấu của họ từ Mỹ sang Mexico.

Đến giữa tuần qua, Iran ra tuyên bố khẳng định họ có kế hoạch tham dự và đã sẵn sàng cho giải đấu. Chủ tịch FIFA Infantino cũng nhấn mạnh đội tuyển Iran “chắc chắn sẽ đến”, đồng thời bày tỏ hy vọng tình hình sẽ sớm ổn định.

Yamal đổ gục vì chấn thương, thảm họa khi Siêu kinh điển và World Cup cận kề
Yamal đổ gục vì chấn thương, thảm họa khi Siêu kinh điển và World Cup cận kề

CLB Barcelona đối mặt với nỗi lo lớn khi Lamine Yamal dính chấn thương gân kheo trong bối cảnh trận Siêu kinh điển sẽ diễn ra trong 18 ngày nữa.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trọng Đạt

Nguồn: [Link nguồn]

23/04/2026 10:24 AM (GMT+7)
Tin liên quan
World Cup 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN