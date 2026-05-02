Bị thẩm vấn 3 giờ ở sân bay, quan chức Iran bỏ về, từ chối dự Đại hội FIFA

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Nantes vs Olympique Marseille
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Bayern Munich vs Heidenheim
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Brentford vs West Ham United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Valencia vs Atlético de Madrid
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Lorient
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Como vs Napoli
Logo Como - COM Como
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Arsenal vs Fulham
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Metz vs Monaco
Logo Metz - MET Metz
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atalanta vs Genoa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Osasuna vs Barcelona
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Nice vs Lens
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Sassuolo vs Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Manchester United vs Liverpool
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Juventus vs Hellas Verona
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Real Betis vs Real Oviedo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Freiburg vs Wolfsburg
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Parma
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Olympique Lyonnais vs Rennes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Espanyol vs Real Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Chelsea vs Nottingham Forest
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Cremonese vs Lazio
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Roma vs Fiorentina
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Everton vs Manchester City
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-

Bị thẩm vấn 3 giờ ở sân bay, quan chức Iran bỏ về, từ chối dự Đại hội FIFA

Sự kiện: World Cup 2026

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran Mehdi Taj bỏ về, từ chối dự Đại hội Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sau 3 giờ bị thẩm vấn ở sân bay Toronto (Canada).

Theo Reuters, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran, ông Mehdi Taj bị giữ lại khoảng 3 giờ và thẩm vấn tại sân bay Toronto, Canada khi đến nước này dự Đại hội Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Sau đó, ông Mehdi Taj được phép nhập cảnh vào Canada nhưng phái đoàn Iran quyết định về nước, từ chối tham dự sự kiện.

Ông Mehdi Taj từng là thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Trước đó, giới chức Canada cho biết các thành viên của IRGC bị cấm nhập cảnh vào nước này. Canada cũng là một trong 3 nước đăng cai World Cup 2026 từ tháng 6 cùng với Mỹ và Mexico.

Ông cho biết cơ quan nhập cư Canada đã thẩm vấn về mối liên hệ của ông với lực lượng IRGC. Dù vậy, nước chủ nhà của Đại hội FIFA cuối cùng vẫn cho phép ông nhập cảnh để tham dự cuộc họp trước thềm World Cup 2026 tổ chức tại Vancouver.

Phái đoàn Iran đã quyết định rời Canada dù được cho phép nhập cảnh.

Phát biểu với hãng thông tấn Tasnim, ông Taj cho biết toàn bộ phái đoàn đều được cấp thị thực (visa) và hoàn tất kiểm tra tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, khi đến Canada, họ vẫn được yêu cầu làm rõ liệu có liên quan đến IRGC hay không.

“Chúng tôi trả lời rằng ở Iran có tới 90 triệu người là thành viên của IRGC. Họ nói không cho phép những người thuộc tổ chức này nhập cảnh, đó là quy định của đất nước họ. Sau một lúc, họ nói chúng tôi có thể nhập cảnh, nhưng chúng tôi đã quyết định quay về. Họ không trục xuất, đó là lựa chọn của chúng tôi. Tôi đã nói với phía Canada rằng chúng tôi bị giữ ở sân bay suốt 3 tiếng, rằng họ bắt chúng tôi chờ đợi vô ích”, hãng tin Tasnim dẫn lời ông Taj.

Ông Taj cũng tiết lộ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã đề nghị điều máy bay riêng đón phái đoàn Iran sang Canada sau khi họ quay lại Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên, đề nghị này đã bị từ chối.

Hiện tại, Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ngày 1/5 khẳng định Iran vẫn sẽ thi đấu các trận World Cup tại Mỹ, bất chấp căng thẳng giữa hai nước kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hồi tháng 2. Trước đó, FIFA đã bác đề nghị của Tehran về việc chuyển các trận đấu trên đất Mỹ sang địa điểm khác.

“Chúng tôi cần làm việc với các quan chức FIFA để đảm bảo rằng nếu tham dự World Cup, đội tuyển sẽ không gặp bất kỳ rắc rối hay tranh cãi bên lề nào”, ông Taj nói về khả năng góp mặt của Iran.

FIFA xác nhận Iran sẽ tham dự World Cup, Tổng thống Mỹ Trump phản ứng ra sao?

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định đội tuyển Iran vẫn sẽ góp mặt tại World Cup 2026 mùa hè này, bất chấp những lo ngại trước đó liên quan đến...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Khánh Ly

Nguồn: [Link nguồn]

-02/05/2026 11:39 AM (GMT+7)
Tin liên quan
World Cup 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN