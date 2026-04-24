Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
Ninh Bình vs Hà Nội
Napoli vs Cremonese
Brest vs Lens
Sunderland vs Nottingham Forest
Real Betis vs Real Madrid
Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Fulham vs Aston Villa
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Getafe vs Barcelona
Bologna vs Roma
Manchester City vs Southampton
Arsenal vs Newcastle United
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Toulouse vs Monaco
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Chelsea vs Leeds United
Rennes vs Nantes
Paris FC vs Lille
Torino vs Inter Milan
Milan vs Juventus
Olympique Marseille vs Nice
Villarreal vs Celta de Vigo
Lazio vs Udinese
Manchester United vs Brentford
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Italia từ chối ý tưởng của Tổng thống Trump thay Iran ở World Cup, coi là sự xúc phạm

Các quan chức cấp cao của thể thao Italia đều đồng loạt bác bỏ ý tưởng thay Iran dự World Cup theo đề xuất từ một đặc phái viên của ông Donald Trump.

"Làm phước" cho cố hương

Mới đây đã xuất hiện thông tin rằng một đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến gặp chủ tịch FIFA Gianni Infantino, với yêu cầu rằng Iran không được dự World Cup 2026 và suất đó nhường cho Italia. Tình hình chính trị giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiếp tục căng thẳng và phía Iran đã từng bày tỏ ý định tẩy chay World Cup do Mỹ từ chối bảo đảm an ninh cho đội tuyển nước này.

Được biết đặc phái viên của Trump, Paolo Zampolli, là người dân Milan và do đó xem đây là một hành động “làm phước” cho quê gốc. Zampolli đã xác nhận điều này và cho biết với 4 chức vô địch trong lịch sử, ĐT Italia có đủ uy tín để thay thế Iran ở đấu trường thế giới dù đã thất bại ở loạt playoff tranh vé vớt.

Được biết cử chỉ này cũng được xem là một cách để xoa dịu mối quan hệ không mấy êm ấm giữa ông Trump và thủ tướng Italia Giorgia Meloni. Bà Meloni đã bày tỏ sự không hài lòng sau khi TT Trump có những phát ngôn thiếu tôn trọng dành cho Giáo hoàng Leo XIV.

Phản ứng của chính phủ Italia

Tuy nhiên các nhân vật có tiếng nói của nền thể thao Italia đã bày tỏ sự bất bình trước ý tưởng đó. Tất cả những người được hỏi đều đã lên tiếng khẳng định Italia sẽ không đời nào nhận suất tình thương đó, và họ xem ý tưởng của Zampolli là một sự sỉ nhục cho tính liêm chính trong thể thao.

Bộ trưởng Bộ thể thao Andrea Abodi nói: “Thứ nhất, đó là điều không thể. Và thứ hai, đó là điều thiếu công bằng. Muốn đến World Cup thì phải giành vé qua kết quả trên sân”. Bộ trưởng Bộ tài chính Giancarlo Giorgetti cũng đồng tình và gọi ý tưởng kia là “đáng xấu hổ”.

Chủ tịch Hội đồng Olympic Italia, Luciano Buonfiglio, thì bình luận: “Đề nghị kia đối với chúng tôi là một sự xúc phạm. Nếu muốn dự World Cup thì phải có kết quả xứng đáng, chúng tôi không có kết quả xứng đáng thì không xứng đáng được đi. Đây là một sự coi thường”.

HLV lão làng Gianni De Biasi (đưa Albania dự EURO 2016) có cuộc trao đổi với hãng thông tấn Reuters và ông nói: “Kể cả cứ cho là Iran không được dự, nếu vậy đội xếp sau họ trong nhóm đấu vòng loại sẽ là đội xứng đáng được thay thế. Hơn nữa, tôi tin rằng Italia không cần sự ủng hộ của Trump về vấn đề này, chúng tôi tự lo được”.

Italia dù sao cũng sẽ không được FIFA cho thay Iran, khi FIFA đã khẳng định họ vẫn tổ chức World Cup với dự kiến Iran góp mặt và thi đấu đầy đủ. Tuyển Iran hiện vẫn đang tập luyện bình thường ở Tehran.

Đề xuất gây tranh cãi của đặc phái viên tổng thống Mỹ: Thay Iran bằng Italy tại World Cup 2026
Đề xuất gây tranh cãi của đặc phái viên tổng thống Mỹ: Thay Iran bằng Italy tại World Cup 2026

TPO - Một đặc phái viên cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) thay thế Iran bằng Italy tại World Cup sắp...

Bấm xem >>

