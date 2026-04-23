Iran phản ứng ra sao trước khả năng bị tuyển Italia thay thế ở World Cup 2026?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Real Oviedo vs Villarreal
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Hà Nội
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Napoli vs Cremonese
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Brest vs Lens
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Sunderland vs Nottingham Forest
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Real Betis vs Real Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Fulham vs Aston Villa
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Liverpool vs Crystal Palace
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
West Ham United vs Everton
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Getafe vs Barcelona
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Bologna vs Roma
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Manchester City vs Southampton
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Arsenal vs Newcastle United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Toulouse vs Monaco
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Chelsea vs Leeds United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Rennes vs Nantes
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Paris FC vs Lille
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Torino vs Inter Milan
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Milan vs Juventus
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Nice
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Villarreal vs Celta de Vigo
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Lazio vs Udinese
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Manchester United vs Brentford
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Atlético de Madrid vs Arsenal
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Sporting Braga vs Freiburg
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-

Iran phản ứng ra sao trước khả năng bị tuyển Italia thay thế ở World Cup 2026?

Sự kiện: World Cup 2026

TPO - Bà Fatemeh Mohajerani, phát ngôn viên của chính phủ Iran, đã thể hiện thái độ cương quyết trước thông tin phía Mỹ muốn thay thế đội tuyển Iran bằng Italia ở World Cup 2026.

Trên đài truyền hình quốc gia Iran, phát ngôn viên Fatemeh Mohajerani nhấn mạnh: “Bộ Thanh niên và Thể thao đã đảm bảo mọi sự chuẩn bị cần thiết để đội tuyển tham gia giải đấu một cách thành công. Công tác chuẩn bị được thực hiện theo chỉ thị của Bộ trưởng thể thao, tập trung vào việc cung cấp các cơ sở vật chất cần thiết để đội tuyển đảm bảo tranh tài”.

Đây là động thái đáp trả khi trước đó, một đặc phái viên cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị FIFA thay thế Iran bằng Italia, đội đã không vượt qua vòng play-off khu vực châu Âu, tại World Cup sắp tới.

"Thông điệp này mang một ý nghĩa rất rõ ràng: Iran không có ý định rút lui, cũng không chấp nhận bất kỳ sự thay thế nào mang tính áp đặt từ bên ngoài", kênh Al Jazeera nhận định về tuyên bố của bà Fatemeh Mohajerani.

Trên trang X (Twitter cũ), chủ tịch LĐBĐ Iran, Mehdi Taj, cũng chung quan điểm. Ông viết: “Thực tế là chúng tôi đang chuẩn bị cho World Cup. Chúng tôi đang thực hiện các công tác bám sát theo kế hoạch. Ngay khi tôi viết những dòng này, các cầu thủ của chúng tôi hiện cũng đang ở trại huấn luyện”.

Tuy nhiên, vị quan chức này vẫn bỏ ngỏ một thay đổi vào phút chót nếu những diễn biến không thuận lợi. “Nhưng sau cùng, các bạn biết đấy, chúng tôi là một phần của ban lãnh đạo. Bất kể quyết định nào mà ban lãnh đạo đưa ra, chúng tôi sẽ tuân thủ”, ông Mehdi Taj nói thêm.

Bằng việc khẳng định đội nhà đã chuẩn bị đầy đủ cho bảng G (nơi họ sẽ đối đầu với Bỉ, New Zealand và Ai Cập), các quan chức thể thao Iran đang gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ: World Cup là sân chơi tách biệt với những xung đột hiện tại ở Trung Đông. Do vậy, với sự hỗ trợ của FIFA, đội tuyển Iran sẽ quyết tâm góp mặt, chứng tỏ những nỗ lực ở chiến dịch vòng loại vừa qua không trở thành vô nghĩa.

Các báo Arab cũng phản ứng trước đề xuất từ đặc phái viên cấp cao của Tổng thống Donald Trump. Tờ Al Jazeera nhấn mạnh rằng "đây là nỗ lực của chủ nhà nhằm can thiệp vào bóng đá". Họ cho rằng nếu FIFA chấp nhận điều này, nó sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm khiến bóng đá bị thao túng.

Tuyển Iran ra điều kiện dự World Cup 2026, FIFA rơi vào thế khó
Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đặng Lai

Nguồn:

-23/04/2026 16:33 PM (GMT+7)
Tin liên quan
World Cup 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN