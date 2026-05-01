FIFA xác nhận Iran sẽ tham dự World Cup, Tổng thống Mỹ Trump phản ứng ra sao?

Sự tham dự của Iran từng bị đặt dấu hỏi

Iran giành vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ tư liên tiếp sau khi đứng đầu bảng ở vòng loại thứ ba khu vực châu Á. Tuy nhiên, sự góp mặt của đội bóng Tây Á từng bị đặt dấu hỏi lớn trong bối cảnh xung đột nổ ra từ tháng 2, khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào quốc gia này.

FIFA xác nhận Iran sẽ tham dự World Cup 2026 theo đúng kế hoạch

Đặc phái viên Mỹ Paolo Zampolli tiết lộ với Financial Times rằng ông từng đề xuất với Tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch FIFA Infantino về khả năng thay thế Iran bằng Italia, đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới nhưng lỡ hẹn World Cup lần thứ ba liên tiếp sau thất bại trên chấm luân lưu trước Bosnia & Herzegovina ở vòng play-off khu vực châu Âu.

Ở chiều ngược lại, các quan chức Iran gần đây liên tục khẳng định đội tuyển quốc gia của họ vẫn sẽ tham dự World Cup 2026, giải đấu sẽ đồng đăng cai tại Mỹ, Mexico và Canada từ ngày 12/6, sau khi từng cho rằng điều kiện không cho phép. Một người phát ngôn chính phủ Iran cho biết họ đang chuẩn bị cho “một kỳ World Cup đáng tự hào và thành công”.

FIFA lên tiếng

Những tuyên bố này giờ đã được FIFA chính thức xác nhận. Phát biểu tại Đại hội FIFA lần thứ 76 tổ chức ở Vancouver (Canada) hôm 30/4, Infantino nhấn mạnh: “Tôi muốn khẳng định ngay từ đầu, để tránh mọi suy đoán, rằng Iran chắc chắn sẽ tham dự World Cup 2026.

Dĩ nhiên Iran sẽ thi đấu tại Mỹ. Lý do rất đơn giản, bởi chúng ta cần đoàn kết, cần đưa mọi người xích lại gần nhau”.

Hồi tháng 3, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố Iran “được chào đón tại World Cup”, nhưng cũng bày tỏ lo ngại rằng việc họ tham dự có thể “không phù hợp vì lý do an toàn”. Sau phát biểu của Infantino hôm 30/4, ông Trump nói: “Nếu Gianni đã nói vậy thì tôi đồng ý. Hãy để họ thi đấu”.

Trước đó, Iran từng đề xuất được thi đấu các trận tại Mexico, song FIFA luôn giữ lập trường rằng họ sẽ tham dự giải đấu theo đúng kế hoạch ban đầu.

Theo lịch thi đấu, Iran sẽ khởi đầu chiến dịch World Cup bằng cuộc đối đầu New Zealand và Bỉ vào các ngày 16 và 22/6, trước khi chạm trán Ai Cập ngày 27/6.