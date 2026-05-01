FIFA xác nhận Iran sẽ tham dự World Cup, Tổng thống Mỹ Trump phản ứng ra sao?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thép Xanh Nam Định vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Leeds United vs Burnley
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Nantes vs Olympique Marseille
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Bayern Munich vs Heidenheim
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Brentford vs West Ham United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Valencia vs Atlético de Madrid
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Lorient
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Como vs Napoli
Logo Como - COM Como
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Arsenal vs Fulham
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Metz vs Monaco
Logo Metz - MET Metz
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atalanta vs Genoa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Osasuna vs Barcelona
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Nice vs Lens
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Sassuolo vs Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Manchester United vs Liverpool
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Juventus vs Hellas Verona
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Real Betis vs Real Oviedo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Freiburg vs Wolfsburg
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Parma
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Olympique Lyonnais vs Rennes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Espanyol vs Real Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Chelsea vs Nottingham Forest
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Cremonese vs Lazio
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Roma vs Fiorentina
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Everton vs Manchester City
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-

FIFA xác nhận Iran sẽ tham dự World Cup, Tổng thống Mỹ Trump phản ứng ra sao?

Sự kiện: World Cup 2026

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định đội tuyển Iran vẫn sẽ góp mặt tại World Cup 2026 mùa hè này, bất chấp những lo ngại trước đó liên quan đến tình hình xung đột.

   

Sự tham dự của Iran từng bị đặt dấu hỏi

Iran giành vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ tư liên tiếp sau khi đứng đầu bảng ở vòng loại thứ ba khu vực châu Á. Tuy nhiên, sự góp mặt của đội bóng Tây Á từng bị đặt dấu hỏi lớn trong bối cảnh xung đột nổ ra từ tháng 2, khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào quốc gia này.

FIFA xác nhận Iran sẽ tham dự World Cup 2026 theo đúng kế hoạch

FIFA xác nhận Iran sẽ tham dự World Cup 2026 theo đúng kế hoạch

Đặc phái viên Mỹ Paolo Zampolli tiết lộ với Financial Times rằng ông từng đề xuất với Tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch FIFA Infantino về khả năng thay thế Iran bằng Italia, đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới nhưng lỡ hẹn World Cup lần thứ ba liên tiếp sau thất bại trên chấm luân lưu trước Bosnia & Herzegovina ở vòng play-off khu vực châu Âu.

Ở chiều ngược lại, các quan chức Iran gần đây liên tục khẳng định đội tuyển quốc gia của họ vẫn sẽ tham dự World Cup 2026, giải đấu sẽ đồng đăng cai tại Mỹ, Mexico và Canada từ ngày 12/6, sau khi từng cho rằng điều kiện không cho phép. Một người phát ngôn chính phủ Iran cho biết họ đang chuẩn bị cho “một kỳ World Cup đáng tự hào và thành công”.

FIFA lên tiếng

Những tuyên bố này giờ đã được FIFA chính thức xác nhận. Phát biểu tại Đại hội FIFA lần thứ 76 tổ chức ở Vancouver (Canada) hôm 30/4, Infantino nhấn mạnh: “Tôi muốn khẳng định ngay từ đầu, để tránh mọi suy đoán, rằng Iran chắc chắn sẽ tham dự World Cup 2026.

Dĩ nhiên Iran sẽ thi đấu tại Mỹ. Lý do rất đơn giản, bởi chúng ta cần đoàn kết, cần đưa mọi người xích lại gần nhau”.

Hồi tháng 3, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố Iran “được chào đón tại World Cup”, nhưng cũng bày tỏ lo ngại rằng việc họ tham dự có thể “không phù hợp vì lý do an toàn”. Sau phát biểu của Infantino hôm 30/4, ông Trump nói: “Nếu Gianni đã nói vậy thì tôi đồng ý. Hãy để họ thi đấu”.

Trước đó, Iran từng đề xuất được thi đấu các trận tại Mexico, song FIFA luôn giữ lập trường rằng họ sẽ tham dự giải đấu theo đúng kế hoạch ban đầu.

Theo lịch thi đấu, Iran sẽ khởi đầu chiến dịch World Cup bằng cuộc đối đầu New Zealand và Bỉ vào các ngày 16 và 22/6, trước khi chạm trán Ai Cập ngày 27/6.

Italia từ chối ý tưởng của Tổng thống Trump thay Iran ở World Cup, coi là sự xúc phạm
Italia từ chối ý tưởng của Tổng thống Trump thay Iran ở World Cup, coi là sự xúc phạm

Các quan chức cấp cao của thể thao Italia đều đồng loạt bác bỏ ý tưởng thay Iran dự World Cup theo đề xuất từ một đặc phái viên của ông Donald Trump.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/05/2026 05:51 AM (GMT+7)
Tin liên quan
World Cup 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN