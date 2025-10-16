Indonesia muốn HLV khủng thay Kluivert: Van Gaal, Rijkaard hay...Shin Tae Yong?

Shin Tae Yong sẽ trở lại Indonesia?

Sau khi thất bại trong chiến dịch đua vé dự World Cup 2026, LĐBĐ Indonesia đã quyết định sa thải HLV Patrick Kluivert chỉ sau chưa đầy 1 năm. Ông thầy người Hà Lan không thể tạo nên sự khác biệt với dàn sao nhập tịch trước hai đội bóng mạnh tới từ Tây Á là Saudi Arabia và Iraq.

HLV Shin Tae Yong

Câu hỏi được đặt ra lúc này là ai sẽ ngồi vào "chiếc ghế nóng" mà Kluivert vừa để lại? Một số nguồn tin cho rằng Indonesia đang liên hệ lại với Shin Tae Yong, người bị sa thải trước đó để Kluivert được bổ nhiệm. Ông thầy người Hàn Quốc cũng vừa mới "thất nghiệp" sau khi bị CLB Ulsan HD sa thải. Tuy nhiên sau lần chia tay có phần căng thẳng, khả năng Shin Tae Yong đồng ý trở lại Indonesia là khá thấp.

Tiếp tục theo đuổi chiến lược Hà Lan hóa?

Trong khi đó, một số ý kiến cho rằng LĐBĐ Indonesia cần phải tiếp tục theo đuổi việc sử dụng HLV người Hà Lan. Tờ Bola đưa ra 3 ứng cử viên được coi là sáng giá nhất với danh tiếng đã được khẳng định trên trường quốc tế và không vướng bận chuyện gì.

Truyền thông "Xứ vạn đảo" mơ toàn hàng "khủng" thay thế Patrick Kluivert

Đầu tiên là HLV Bert Van Marwijk. Ông thầy này từng dẫn dắt ĐT Hà Lan và 2 CLB nổi tiếng là Feyenoord cùng Borussia Dortmund. Ngoài ra, Van Marwijk từng làm việc tại châu Á khi làm "thuyền trưởng" của Saudi Arabia và UAE. Ông từng giúp Saudi Arabia giành vé dự World Cup 2018 và được đánh giá là có kinh nghiệm trong việc dẫn dắt những đội bóng có sự giao thoa của nhiều nền văn hóa.

Người thứ hai được nhắc tới là HLV Louis Van Gaal. Độ nổi tiếng của "Tuy líp thép" là điều không cần phải bàn cãi khi ông từng dẫn dắt Barcelona, Bayern Munich, Man United... cùng với ĐT Hà Lan. Van Gaal nổi tiếng là người nghiêm khắc và có khả năng đào tạo cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, LĐBĐ Indonesia cần chuẩn bị kha khá "hầu bao" nếu thực sự nhảy vào thương vụ này.

Ứng viên thứ ba được nhắc tới là Marco Van Basten, cựu tiền đạo của AC Milan. So với những ứng viên còn lại, Van Basten có kinh nghiệm ít hơn nhưng tờ Bola vẫn đánh giá cao vị HLV này bởi thích triết lý bóng đá tấn công.

Trong khi đó, ứng viên cuối cùng là người rất nổi tiếng, Frank Rijkaard. HLV người Hà Lan từng đặt nền móng cho Barcelona của Pep Guardiola. Ông từng dẫn dắt cả Galatasaray và cũng đã có kinh nghiệm làm việc tại châu Á khi từng làm HLV trưởng của Saudi Arabia. Frank Rijkaard được đánh giá cao ở khả năng sử dụng linh hoạt cả chiến thuật lẫn cầu thủ.