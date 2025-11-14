Chiêm ngưỡng bàn thắng được FIFA đề cử giải Puskas của tuyển thủ Indonesia

Rizky Ridho trong khoảnh khắc tạo siêu phẩm

FIFA vừa công bố danh sách 11 đề cử. Các bàn thắng đến từ khắp các giải đấu trên thế giới với 2 cái tên tiêu biểu nhất là Lamine Yamal (Barcelona) và Declan Rice (Arsenal). Tại châu Á chỉ có đúng 1 đề cử, đó là pha lập công của Rizky Ridho trong trận đấu giữa Persija Jakarta và Arema FC vào ngày 9/3.

Nhận thấy thủ môn Lucas Frigeri của Arema đứng quá xa khung thành, Rizky Ridho đã ghi bàn từ cự ly xa 50 mét. Trái bóng bay vút và găm thẳng vào lưới. Cả mùa giải, trung vệ tuyển Indonesia chỉ ghi được đúng 1 bàn nhưng nó lại trở thành siêu phẩm. Cú đá của anh cũng được công nhận là Bàn thắng đẹp nhất mùa giải của giải VĐQG Indonesia.

Người chiến thắng của cả giải thưởng sẽ được xác định thông qua hệ thống bình chọn trên trang chủ FIFA (FIFA.com). Hệ thống bầu chọn sẽ mở cửa đến 23h59 ngày 3/12/2025.

Số phiếu bầu được chia đều cho người hâm mộ (50%) và Hội đồng Huyền thoại FIFA (50%). Ở “sân chơi” dành cho NHM, gần như chắc chắn nếu các CĐV Indonesia dồn phiếu cho Rizky Ridho thì cầu thủ này sẽ trở thành ứng viên nặng ký hàng đầu.

Những người chiến thắng sẽ được công bố tại lễ trao giải FIFA Awards, dự kiến ​​diễn ra vào đầu năm sau.