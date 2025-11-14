Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Chiêm ngưỡng bàn thắng được FIFA đề cử giải Puskas của tuyển thủ Indonesia

Sự kiện: Bóng đá Indonesia Bóng đá
TPO - Hậu vệ đội tuyển Indonesia, Rizky Ridho, vừa được đề cử giải thưởng FIFA Puskas dành cho bàn thắng đẹp nhất năm. Đây là bàn thắng mà Rizky Ridho đã ghi được cho Persija Jakarta khi anh dứt điểm từ giữa sân làm tung lưới.

Rizky Ridho trong khoảnh khắc tạo siêu phẩm

Rizky Ridho trong khoảnh khắc tạo siêu phẩm

FIFA vừa công bố danh sách 11 đề cử. Các bàn thắng đến từ khắp các giải đấu trên thế giới với 2 cái tên tiêu biểu nhất là Lamine Yamal (Barcelona) và Declan Rice (Arsenal). Tại châu Á chỉ có đúng 1 đề cử, đó là pha lập công của Rizky Ridho trong trận đấu giữa Persija Jakarta và Arema FC vào ngày 9/3.

Nhận thấy thủ môn Lucas Frigeri của Arema đứng quá xa khung thành, Rizky Ridho đã ghi bàn từ cự ly xa 50 mét. Trái bóng bay vút và găm thẳng vào lưới. Cả mùa giải, trung vệ tuyển Indonesia chỉ ghi được đúng 1 bàn nhưng nó lại trở thành siêu phẩm. Cú đá của anh cũng được công nhận là Bàn thắng đẹp nhất mùa giải của giải VĐQG Indonesia.

Chiêm ngưỡng bàn thắng được FIFA đề cử giải Puskas của tuyển thủ Indonesia - 2

Người chiến thắng của cả giải thưởng sẽ được xác định thông qua hệ thống bình chọn trên trang chủ FIFA (FIFA.com). Hệ thống bầu chọn sẽ mở cửa đến 23h59 ngày 3/12/2025.

Số phiếu bầu được chia đều cho người hâm mộ (50%) và Hội đồng Huyền thoại FIFA (50%). Ở “sân chơi” dành cho NHM, gần như chắc chắn nếu các CĐV Indonesia dồn phiếu cho Rizky Ridho thì cầu thủ này sẽ trở thành ứng viên nặng ký hàng đầu.

Những người chiến thắng sẽ được công bố tại lễ trao giải FIFA Awards, dự kiến ​​diễn ra vào đầu năm sau.

Danh sách 11 đề cử giải thưởng FIFA Puskas năm 2025

Alerrandro (ghi bàn trong trận: Vitoria vs Cruzeiro)

Alessandro Deiola (Cagliari vs Venezia)

Pedro de la Vega (Cruz Azul vs Seattle Sounders)

Santiago Montiel (Independiente vs Rivadavia)

Amr Nasser (Al Ahly vs Pharco)

Carlos Orranta (Quertaro vs Atlas)

Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns vs Borussia Dortmund)

Declan Rice (Arsenal vs Real Madrid)

Rizky Ridho (Persija vs Arema)

Kevin Rodrigues (Kasmpaa vs Rizespor)

Lamine Yamal (Espanyol vs Barcelona)
Theo Đặng Lai

Nguồn: [Link nguồn]

14/11/2025 12:47 PM (GMT+7)
