AFF Cup đổi sang thi đấu mùa hè, Indonesia rộng cửa gọi dàn sao nhập tịch

Sự kiện: AFF Cup 2024 Bóng đá Indonesia Đội tuyển Việt Nam
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

AFF Cup bắt đầu từ kỳ 2026 sẽ chuyển sang tổ chức vào mùa hè để các đội tuyển gọi đủ những cầu thủ tốt nhất.

Lần đầu diễn ra vào mùa hè

Kỷ niệm 30 năm tổ chức, giải vô địch Đông Nam Á – với tên gọi chính thức ASEAN Hyundai Cup 2026 – sẽ chuyển sang thi đấu vào mùa hè, diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8/2026.

ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2024. Đây cũng có thể sẽ là kỳ cuối giải tổ chức vào cuối/đầu năm

ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2024. Đây cũng có thể sẽ là kỳ cuối giải tổ chức vào cuối/đầu năm

Lịch thi đấu được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) công bố vào chiều thứ Sáu ngày 14/11. Chủ tịch AFF Khiev Sameth cho biết: “ASEAN Hyundai Cup là giải đấu quốc tế hàng đầu của khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi rất vui mừng xác nhận thời gian tổ chức giải đấu nhân dịp kỷ niệm 30 năm – một cột mốc vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển của giải. Chúng tôi vô cùng biết ơn người hâm mộ khắp khu vực, những người đã luôn dành tình yêu và sự ủng hộ bền bỉ cho giải đấu kể từ năm 1996".

Kỳ tổ chức 2026 vẫn sẽ diễn ra theo thể thức cũ. Vòng bảng theo thể thức đá vòng tròn một lượt sẽ diễn ra từ 24/7 đến 8/8. Vòng knock-out, gồm bán kết và chung kết lượt đi/lượt về, sẽ tổ chức từ 15 đến 26/8.

Cơ hội cho Indonesia xóa dớp?

Từ lần đầu tổ chức năm 1996, giải vô địch Đông Nam Á (mang nhiều tên gọi như Tiger Cup hay AFF Cup) đã trở thành sân chơi lớn nhất của bóng đá khu vực, diễn ra hai năm một lần. Từ năm 2000, giải đấu thường diễn ra vào cuối hoặc đầu năm nhằm phù hợp với lịch thi đấu của các giải quốc nội.

Tuy nhiên, khi đa số các giải VĐQG trong khu vực đã chuyển sang khung lịch từ tháng 8 đến tháng 5 (giống nhiều giải đấu lớn trên thế giới), việc dịch giải đấu sang thời điểm giữa năm được kỳ vọng sẽ giúp các đội tuyển có điều kiện triệu tập lực lượng mạnh nhất.

AFF Cup&nbsp;đá vào mùa hè sẽ là cơ hội cho Indonesia triệu tập các cầu thủ chơi bóng ở châu Âu

AFF Cup đá vào mùa hè sẽ là cơ hội cho Indonesia triệu tập các cầu thủ chơi bóng ở châu Âu

Ở giải gần nhất là ASEAN Championship 2024, nhiều đội tuyển gặp khó khăn lớn về nhân sự. Đáng chú ý nhất là Indonesia không thể triệu tập dàn cầu thủ thi đấu ở châu Âu, buộc phải mang sang đội hình U23 và bị loại ngay từ vòng bảng dù được đánh giá là ứng viên vô địch. Tương tự là Thái Lan, đội giữ kỷ lục với 7 lần đăng quang, nhưng thiếu vắng nhiều ngôi sao quen thuộc.

Trong gần 30 năm lịch sử giải đấu, chỉ bốn đội từng lên ngôi vô địch: Thái Lan (1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020, 2022), Singapore (1998, 2004, 2007, 2012), Việt Nam (2008, 2018, 2024) và Malaysia (2010). Đáng chú ý, Indonesia đã 6 lần vào chung kết nhưng chưa bao giờ vô địch. Với đội hình nhiều tuyển thủ gốc Hà Lan và đang đá tại châu Âu, lịch mới sẽ tạo điều kiện cho đội tuyển này gọi hết dàn cầu thủ mạnh nhất cho đấu trường khu vực.

Theo Q.D (Tổng hợp ESPN)

15/11/2025 00:15 AM (GMT+7)
