ĐT Indonesia “loạn đấu pháp”, liệu có giận quá mất khôn khi đòi sa thải Kluivert?

Cơn bão chỉ trích Kluivert, đòi mời Shin Tae Yong trở lại

Tối 13/10, sân vận động Basra đã trở thành nơi khép lại giấc mơ World Cup của hàng triệu người Indonesia. Thất bại 0-2 trước đội chủ nhà Iraq trong lượt trận áp chót vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á chính thức chấm dứt mọi cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Patrick Kluivert. Một hành trình dày công, từng được tô điểm bởi niềm tin và kỳ vọng, nay khép lại trong thất vọng tột cùng.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, làn sóng phẫn nộ lập tức bùng nổ trên mạng xã hội Indonesia. Hàng loạt cổ động viên đồng loạt yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) sa thải Kluivert. Trên khán đài, nhiều người thậm chí còn hô vang cái tên của người cũ Shin Tae Yong. Trong mắt người hâm mộ đội bóng xứ Vạn Đảo, HLV Hàn Quốc vẫn là biểu tượng của khát vọng, kỷ luật và bản lĩnh, những phẩm chất mà họ tin rằng đang mất dần dưới thời Kluivert.

Kluivert khiến người Indonesia phẫn nộ.

Nhìn lại chặng đường kể từ khi Kluivert ngồi vào “ghế nóng”, sự thất vọng của dư luận không phải vô cớ. Dưới thời chiến lược gia người Hà Lan, Indonesia chỉ thắng 3 trong tổng số 11 trận đấu chính thức, hòa 2 và thua tới 6. Hàng công vốn được kỳ vọng bùng nổ với dàn sao nhập tịch như Rafael Struick, Ivar Jenner hay Thom Haye tỏ ra rời rạc, thiếu ý tưởng. Trong khi đó, hàng thủ, niềm tự hào của Indonesia thời Shin Tae Yong, liên tục mắc sai lầm, để lọt lưới trung bình gần 2 bàn mỗi trận.

Kluivert không xứng đáng nhận về lời khen. Nhưng nếu PSSI thực sự đáp ứng yêu cầu từ CĐV, tái bổ nhiệm Shin Tae Yong, liệu đó có thực sự là hướng đi đúng đắn cho tương lai?

Ông Shin có thực sự là “vua Midas của bóng đá Indonesia”?

Không thể phủ nhận, Shin Tae Yong từng mang lại những trang sử vàng son cho bóng đá Indonesia. Dưới triều đại của ông, “Rồng chiến Garuda” lọt đến vòng loại thứ 4 của một kỳ World Cup, thành tích chưa từng có trong lịch sử. Tại Asian Cup 2023, đội bóng xứ Vạn Đảo lần đầu tiên vượt qua vòng bảng. Ở cấp độ trẻ, U23 Indonesia dưới tay ông Shin cũng tiến đến trận play-off tranh vé dự Olympic Paris 2024, để lại dấu ấn mạnh mẽ về tinh thần và kỷ luật chiến thuật.

Nhưng nếu gạt bỏ cảm xúc và soi chiếu vào giai đoạn trước “chiến dịch Hà Lan hóa ĐTQG”, bức tranh ấy không còn tươi sáng. Ở vòng loại World Cup 2022, dàn binh “nội” của ông Shin hai lần thất bại tâm phục khẩu phục trước Việt Nam, lần lượt thua 1-3 và 0-4. Đến ASEAN Cup 2024, tập thể “nội địa” mà ông Shin dẫn dắt cũng bị loại ngay từ vòng bảng và cũng thua Việt Nam 0-1 trên sân Việt Trì.

Và nếu lấy Iraq làm kim chỉ nang so sánh sự khác biệt giữa Shin Tae Yong và Patrick Kluivert, chiến lược gia người Hàn Quốc chính xác còn tệ hơn, vì ngay cả khi sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch hùng hậu, Indonesia của ông vẫn thất bại 1-3 tại vòng loại World Cup 2026. Còn ở Asian Cup 2024, họ cũng cúi đầu rời sân với kết quả tương tự.

Điều đáng nói, chỉ vài tháng trước, Shin Tae Yong còn bị CLB Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) sa thải sau chưa đầy 4 tháng cầm quyền. Những nghi ngờ về khả năng thích ứng và duy trì ổn định của ông một lần nữa bị đặt lên bàn cân. Bởi vậy, nếu Indonesia định tái hợp, họ sẽ phải chấp nhận rủi ro không nhỏ.

Quay lại với ông Shin chưa chắc là ý hay với tuyển Indonesia

Phía sau những bất ổn của ĐT Indonesia

Ông Shin đúng là từng tạo nên những ký ức đáng nhớ cho lịch sử “Rồng chiến Garuda”, nhưng để nói về chiến công đầu vực dậy đội tuyển này từ tro tàn, phải dành lời ngợi ca đầu tiên cho chủ tịch Erick, cùng chiến lược nhập tịch đầy tham vọng. Vị tỷ phú đã chi không ít tiền để tuyển mộ những ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu tài năng về Indonesia cống hiến, từng bước làm rung chuyển bóng đá Đông Nam Á.

Ngoài ra, bên cạnh các vấn đề chuyên môn, một trong những nguyên nhân sâu xa khiến ông Shin và PSSI “đường ai nấy đi trước đó còn nằm ở mâu thuẫn nội bộ kéo dài. Chiến lược gia sinh năm 1970 từng gặp nhiều rào cản trong giao tiếp với nhóm cầu thủ gốc Hà Lan.

Cựu HLV tuyển Hàn Quốc không thông thạo tiếng Anh, trong khi nhiều cầu thủ nhập tịch lại không thể nói tiếng Indonesia. Mối liên kết giữa thầy và trò bị cắt đứt bởi rào cản ngôn ngữ, khiến không ít buổi họp chiến thuật trở nên gượng gạo. Marc Klok – tiền vệ đang khoác áo Persib Bandung – từng thẳng thắn thừa nhận: “Chúng tôi không hiểu ông ấy nói gì trong phòng thay đồ. Khi chiến thuật bị truyền đạt sai lệch, mọi thứ trên sân sẽ trở nên hỗn loạn".

Thành tích cao của ông Shin tại Indonesia có sự hỗ trợ lớn từ chủ tịch Thohir

Cùng với đó, Shin Tae Yong nhiều lần thể hiện sự không hài lòng với cách PSSI can thiệp vào việc lựa chọn cầu thủ nhập tịch. Một số người trong đội hình, theo ông, chưa đủ thời gian hòa nhập, nhưng lại được ưu tiên đặc cách triệu tập. Kết quả là phòng thay đồ Indonesia chia thành hai nhóm rõ rệt: một bên là “cầu thủ kiều”, một bên là “cầu thủ nội”. Sự chia rẽ ấy khiến đội bóng dù có tài năng, vẫn thiếu bản sắc và không có sự gắn kết cần thiết để chinh phục đỉnh cao.

Bóng đá Indonesia cần một hình mẫu mới

Sau thất bại trước Iraq, nhiều người dự đoán Patrick Kluivert có thể phải ra đi. Cựu danh thủ 49 tuổi vẫn còn non kinh nghiệm huấn luyện đỉnh cao, đặc biệt là ở môi trường bóng đá châu Á, nơi yêu cầu sự mềm mại trong ứng xử và sự am hiểu văn hóa bản địa. Nhưng việc sa thải Kluivert không đồng nghĩa với việc “gọi lại người cũ”.

ĐT Indonesia hiện tại là một tập thể đặc biệt, một nửa đội hình sinh ra ở châu Âu, một nửa trưởng thành trong môi trường bóng đá Đông Nam Á. Họ cần một HLV có thể dung hòa hai thế giới ấy, người hiểu tâm lý cầu thủ nhập tịch, nhưng cũng đủ tinh tế để thổi hồn Á Đông vào lối chơi.

Tái hợp Shin Tae Yong có thể giúp người hâm mộ thỏa mãn cảm xúc, nhưng xét về chiến lược dài hạn, đó có thể là bước lùi.

Thất bại trước Iraq không phải dấu chấm hết cho tham vọng của Indonesia, mà là hồi chuông cảnh tỉnh. Bóng đá xứ Vạn đảo đã đi được một chặng đường dài, nhưng để chạm đến đẳng cấp thực sự, họ cần hơn một biểu tượng. Họ cần một hệ thống, một tư duy nhất quán và một người dẫn đường đủ bản lĩnh để kết nối hàng triệu trái tim, kể cả các cầu thủ từ châu Âu đến Đông Nam Á.