Bóng đá Indonesia nhìn sang Cape Verde rồi... ước

Đêm 13-10, cả đảo quốc Cape Verde pháo hoa ngập trời, còi xe inh ỏi khắp thủ đô Praia, khắc hẳn Indonesia thất vọng não nề. Bóng đá Indonesia lại nhìn sang Cape Verde rồi lại... ước.

Bóng đá Indonesia sau khi tốn tiền khủng để nhập tịch cầu thủ di sản với ước mơ tham dự World Cup 2026 đã bất thành. Bóng đá Indonesia trắng tay, giấc mơ World Cup 2026 tan vỡ vào rạng sáng 14-10 khi thua Iraq 0-1 ở vòng play-off khu vực châu Á.

Bóng đá Indonesia có nhiều nét tương đồng tuyển Cape Verde với nguồn cầu thủ. Ảnh:A.N

Bóng đá Indonesia lại nhìn sang đảo quốc Cape Verde và ước. Tình hình đội tuyển Cape Verde cũng rất giống với đội tuyển Indonesia hiện nay. Đó là họ có những cầu thủ gốc gác Cape Verde, pha trộn dòng máu đảo quốc nhỏ bé dân số 550 ngàn người này.

Cape Verde có rất nhiều cầu thủ có gia đình sinh sống ở nước ngoài và thậm chí nhiều cầu thủ sinh ra ở nước ngoài có ông bà, cha mẹ gốc Cape Verde.

Nhiều cầu thủ Cape Verde đá ở Mỹ, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Bồ Đào Nha và đại gia đình của họ sinh sống ở đó... y hệt bóng đá Indonesia. Ấy thế mà cái đêm 14-10 ấy, bóng đá Indonesia bao trùm một bầu không khí buồn, còn ở giữa Đại Tây Dương, phía tây lục địa châu Phi, đảo quốc Cape Verde với dân số chỉ 550 ngàn người ăn mừng góp mặt ở World Cup lần đầu vào năm tới.

Nhưng bóng đá Indonesia tan vỡ giấc mơ World Cup 2026. Ảnh:AFC

Bóng đá Indonesia lại xót xa khi giấc mơ World Cup tan vỡ, dù được cả một guồng máy hỗ trợ, đất nước có dân số lên đến 285 triệu người mê bóng đá... hết cỡ.

Bóng đá Indonesia lại khen nhà cầm quân Bubista của tuyển Cape Verde vừa giỏi, vừa kiên định sau kết quả 5 năm khai thác nguồn cầu thủ di sản, và chê HLV Patrick Kluivert của mình thậm tệ.

Bóng đá Indonesia cũng khai thác nguồn cầu thủ di sản như thế, điều kiện tốt hơn nhiều nhưng lại không bằng Cape Verde có dân số thua nhiều chục lần Indonesia.