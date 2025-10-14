Indonesia chưa sa thải HLV Kluivert vì chủ tịch Thohir bận chuyện đám cưới

💍 Erick Thohir bận tổ chức đám cưới con, hoãn họp PSSI

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) nhiều khả năng sẽ không tổ chức cuộc họp Ban chấp hành trong tuần này để bàn về tương lai của HLV trưởng đội tuyển quốc gia, Patrick Kluivert. Lý do là bởi Chủ tịch PSSI – ông Erick Thohir – đang chuẩn bị cho lễ cưới của con gái.

Do chủ tịch Thohir (áo đen) bận nên tạm thời HLV Kluivert chưa bị sa thải

Thông tin này được Phó chủ tịch PSSI Zainudin Amali xác nhận trực tiếp với truyền thông Indonesia. Theo ông Amali, PSSI sẽ chỉ họp khi ông Erick Thohir sẵn sàng chủ trì. “Chúng tôi không muốn làm phiền Chủ tịch khi ông ấy đang tập trung cho lễ cưới của con gái mình,” ông Amali nói với truyền thông Indonesia.

Dự kiến, việc thảo luận về tương lai của Patrick Kluivert sẽ được lùi sang tuần sau. Được biết, PSSI hiện chịu sức ép phải đánh giá lại năng lực của Kluivert sau khi ông thất bại trong mục tiêu đưa đội tuyển Indonesia tới vòng chung kết World Cup 2026.

📋 Chờ báo cáo từ Trưởng ban Đội tuyển quốc gia

Trong cuộc họp sắp tới, tương lai của HLV người Hà Lan sẽ được quyết định dựa trên báo cáo của ông Sumardji – Trưởng ban Đội tuyển quốc gia kiêm quản lý đội tuyển. “Chúng tôi đang đợi báo cáo chính thức từ ông Sumardji”, ông Amali cho biết.

HLV Kluivert gây thất vọng tại ĐT Indonesia, dù nhận được kỳ vọng lớn lao

Ông Sumardji là người nắm rõ nhất tình hình đội tuyển Indonesia, bởi ông đã giữ vai trò quản lý từ thời HLV Shin Tae Yong (năm 2023) cho đến hiện tại dưới thời Kluivert.

📆 Quyết định sẽ có trước loạt trận tháng 11

Theo kế hoạch, cuộc họp của PSSI sẽ hoàn tất trước khi đội tuyển Indonesia bước vào loạt trận FIFA Days tháng 11/2025. Điều đó có nghĩa, tương lai của Patrick Kluivert – ở lại hay ra đi – sẽ sớm được định đoạt.

“Thực ra, việc họp PSSI không hề bị chậm trễ, mà chỉ tùy theo thời điểm sẵn sàng”, ông Amali khẳng định.

ĐT Indonesia không thể giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026