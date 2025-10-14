Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Indonesia chưa sa thải HLV Kluivert vì chủ tịch Thohir bận chuyện đám cưới

Sự kiện: World Cup 2026 Bóng đá Indonesia
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tương lai của HLV Patrick Kluivert đang trở thành đề tài nóng bỏng với bóng đá Indonesia. Phần lớn giới chuyên gia và người hâm mộ "xứ Vạn đảo" muốn sa thải nhà cầm quân người Hà Lan sau khi ĐT Indonesia thất bại ở vòng loại 4 World Cup 2026.

💍 Erick Thohir bận tổ chức đám cưới con, hoãn họp PSSI

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) nhiều khả năng sẽ không tổ chức cuộc họp Ban chấp hành trong tuần này để bàn về tương lai của HLV trưởng đội tuyển quốc gia, Patrick Kluivert. Lý do là bởi Chủ tịch PSSI – ông Erick Thohir – đang chuẩn bị cho lễ cưới của con gái.

Do chủ tịch Thohir (áo đen) bận nên tạm thời HLV Kluivert chưa bị sa thải

Do chủ tịch Thohir (áo đen) bận nên tạm thời HLV Kluivert chưa bị sa thải

Thông tin này được Phó chủ tịch PSSI Zainudin Amali xác nhận trực tiếp với truyền thông Indonesia. Theo ông Amali, PSSI sẽ chỉ họp khi ông Erick Thohir sẵn sàng chủ trì. “Chúng tôi không muốn làm phiền Chủ tịch khi ông ấy đang tập trung cho lễ cưới của con gái mình,” ông Amali nói với truyền thông Indonesia.

Dự kiến, việc thảo luận về tương lai của Patrick Kluivert sẽ được lùi sang tuần sau. Được biết, PSSI hiện chịu sức ép phải đánh giá lại năng lực của Kluivert sau khi ông thất bại trong mục tiêu đưa đội tuyển Indonesia tới vòng chung kết World Cup 2026.

📋 Chờ báo cáo từ Trưởng ban Đội tuyển quốc gia

Trong cuộc họp sắp tới, tương lai của HLV người Hà Lan sẽ được quyết định dựa trên báo cáo của ông Sumardji – Trưởng ban Đội tuyển quốc gia kiêm quản lý đội tuyển. “Chúng tôi đang đợi báo cáo chính thức từ ông Sumardji”, ông Amali cho biết.

HLV Kluivert gây thất vọng tại ĐT Indonesia, dù nhận được kỳ vọng lớn lao

HLV Kluivert gây thất vọng tại ĐT Indonesia, dù nhận được kỳ vọng lớn lao

Ông Sumardji là người nắm rõ nhất tình hình đội tuyển Indonesia, bởi ông đã giữ vai trò quản lý từ thời HLV Shin Tae Yong (năm 2023) cho đến hiện tại dưới thời Kluivert.

📆 Quyết định sẽ có trước loạt trận tháng 11

Theo kế hoạch, cuộc họp của PSSI sẽ hoàn tất trước khi đội tuyển Indonesia bước vào loạt trận FIFA Days tháng 11/2025. Điều đó có nghĩa, tương lai của Patrick Kluivert – ở lại hay ra đi – sẽ sớm được định đoạt.

“Thực ra, việc họp PSSI không hề bị chậm trễ, mà chỉ tùy theo thời điểm sẵn sàng”, ông Amali khẳng định.

ĐT Indonesia không thể giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026

ĐT Indonesia không thể giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026

8

Liverpool - Man U 19.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Man U
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 19/10
Thể lệ
Indonesia vỡ mộng World Cup, hào quang châu Âu không cứu nổi Kluivert
Indonesia vỡ mộng World Cup, hào quang châu Âu không cứu nổi Kluivert

Giấc mơ World Cup 2026 của ĐT Indonesia đã tan thành mây khói sau thất bại 0-1 trước Iraq tại Jeddah. Nhưng đằng sau con số 0 điểm và hai trận thua...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/10/2025 11:53 AM (GMT+7)
Tin liên quan
World Cup 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN