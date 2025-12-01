Tin mới nhất bóng đá sáng 1/12: Liverpool hạ West Ham, Slot tiết lộ lý do để Salah dự bị

HLV Slot nói lý do để Salah dự bị

Salah đã dự bị cả trận trong ngày Liverpool cắt đứt chuỗi thua bằng chiến thắng 2-0 trước West Ham. Nhiều người cho rằng HLV Slot không thể chịu được việc tiền đạo người Ai Cập xuống phong độ nên đã thay thế anh.

Salah phải dự bị sau nhiều trận đá chính

Ở buổi họp báo sau trận, HLV Slot đã nói lý do để Salah dự bị: "Chúng tôi đối diện với lịch thi đấu dày đặc, 10 ngày đá 4 trận. Các cầu thủ đều có chất lượng cực cao. Salah đã và sẽ tiếp tục rất quan trọng với Liverpool".

Valverde lọt tầm ngắm MU

Theo tờ The Mirror, MU đang cân nhắc nghiêm túc việc hỏi mua tiền vệ Federico Valverde của Real Madrid. "Quỷ đỏ" là một trong số các CLB quan tâm đến cầu thủ 27 tuổi người Uruguay sau khi anh xảy ra mâu thuẫn với HLV Xabi Alonso.

MU sẵn sàng đưa ra lời đề nghị trong khoảng 80 triệu euro cho thương vụ này. Tuy nhiên, con số ấy được dự báo vẫn chưa đủ thuyết phục Real Madrid, khi ban lãnh đạo đội chủ sân Bernabeu yêu cầu mức giá trên 100 triệu euro vì Valverde còn hợp đồng đến hè năm 2029.

Paqueta bị nghi cố tình câu thẻ đỏ

Việc Paqueta nhận thẻ đỏ trong ngày West Ham thua Liverpool khiến các CĐV vô cùng nghi ngờ. Tiền vệ người Brazil nhận liên tiếp 2 thẻ vàng vì lỗi phản ứng ở phút 83 dù cho anh không hề tham gia vào tình huống tranh chấp bóng.

Trước đây, Paqueta từng bị điều tra vì nghi án cố tình câu thẻ để phục vụ cho mục đích cá cược. Do vậy, các CĐV nghi ngờ Paqueta lại chứng nào tật nấy.

Fernandes vượt kỳ tích của Paul Scholes

Bruno Fernandes hiện đã có 56 đường kiến tạo tại Ngoại hạng Anh sau khi anh giúp Mount ghi bàn trong ngày MU thắng Crystal Palace 2-1 ở vòng 13 Ngoại hạng Anh. Anh vượt mặt huyền thoại Paul Scholes (55 kiến tạo). Trong lịch sử giải đấu số một xứ sở sương mù, chỉ có Ryan Giggs (162), Wayne Rooney (93) và David Beckham (80) là những người có nhiều đường chuyền thành bàn hơn Fernandes cho "Quỷ đỏ".