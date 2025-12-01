Tin mới nhất bóng đá sáng 1/12: Liverpool hạ West Ham, Slot tiết lộ lý do để Salah dự bị

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Freiburg vs Mainz 05 01/12/25 - Trực tiếp
Logo Freiburg - SCF Freiburg
3
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
0
Roma vs Napoli 01/12/25 - Trực tiếp
Logo Roma - ROM Roma
0
Logo Napoli - NAP Napoli
0
Olympique Lyonnais vs Nantes 01/12/25 - Trực tiếp
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
0
Logo Nantes - NAN Nantes
0
Girona vs Real Madrid 01/12/25 - Trực tiếp
Logo Girona - GIR Girona
0
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
0
Fulham vs Manchester City
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
AFC Bournemouth vs Everton
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Atlético de Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Newcastle United vs Tottenham Hotspur
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Athletic Club vs Real Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Burnley vs Crystal Palace
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Arsenal vs Brentford
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs Sunderland
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Chelsea
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester United vs West Ham United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 1/12: Liverpool hạ West Ham, Slot tiết lộ lý do để Salah dự bị

Sự kiện: Điểm tin bóng đá
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

HLV Arne Slot đã nói lý do ông để tiền đạo Mohamed Salah ngồi dự bị trong ngày Liverpool đánh bại West Ham với tỷ số 2-0 ở vòng 13 Ngoại hạng Anh.

HLV Slot nói lý do để Salah dự bị

Salah đã dự bị cả trận trong ngày Liverpool cắt đứt chuỗi thua bằng chiến thắng 2-0 trước West Ham. Nhiều người cho rằng HLV Slot không thể chịu được việc tiền đạo người Ai Cập xuống phong độ nên đã thay thế anh.

Salah phải dự bị sau nhiều trận đá chính

Salah phải dự bị sau nhiều trận đá chính

Ở buổi họp báo sau trận, HLV Slot đã nói lý do để Salah dự bị: "Chúng tôi đối diện với lịch thi đấu dày đặc, 10 ngày đá 4 trận. Các cầu thủ đều có chất lượng cực cao. Salah đã và sẽ tiếp tục rất quan trọng với Liverpool".

Valverde lọt tầm ngắm MU

Theo tờ The Mirror, MU đang cân nhắc nghiêm túc việc hỏi mua tiền vệ Federico Valverde của Real Madrid. "Quỷ đỏ" là một trong số các CLB quan tâm đến cầu thủ 27 tuổi người Uruguay sau khi anh xảy ra mâu thuẫn với HLV Xabi Alonso.

MU sẵn sàng đưa ra lời đề nghị trong khoảng 80 triệu euro cho thương vụ này. Tuy nhiên, con số ấy được dự báo vẫn chưa đủ thuyết phục Real Madrid, khi ban lãnh đạo đội chủ sân Bernabeu yêu cầu mức giá trên 100 triệu euro vì Valverde còn hợp đồng đến hè năm 2029.

Paqueta bị nghi cố tình câu thẻ đỏ

Việc Paqueta nhận thẻ đỏ trong ngày West Ham thua Liverpool khiến các CĐV vô cùng nghi ngờ. Tiền vệ người Brazil nhận liên tiếp 2 thẻ vàng vì lỗi phản ứng ở phút 83 dù cho anh không hề tham gia vào tình huống tranh chấp bóng. 

Trước đây, Paqueta từng bị điều tra vì nghi án cố tình câu thẻ để phục vụ cho mục đích cá cược. Do vậy, các CĐV nghi ngờ Paqueta lại chứng nào tật nấy. 

Fernandes vượt kỳ tích của Paul Scholes

Bruno Fernandes hiện đã có 56 đường kiến tạo tại Ngoại hạng Anh sau khi anh giúp Mount ghi bàn trong ngày MU thắng Crystal Palace 2-1 ở vòng 13 Ngoại hạng Anh. Anh vượt mặt huyền thoại Paul Scholes (55 kiến tạo). Trong lịch sử giải đấu số một xứ sở sương mù, chỉ có Ryan Giggs (162), Wayne Rooney (93) và David Beckham (80) là những người có nhiều đường chuyền thành bàn hơn Fernandes cho "Quỷ đỏ".

8

Barcelona - Atletico Madrid 03.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Barcelona
Atletico Madrid
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 03/12
Thể lệ
Arsenal & giấc mơ "ăn 3": Arteta cần làm gì để viết nên lịch sử?
Arsenal & giấc mơ "ăn 3": Arteta cần làm gì để viết nên lịch sử?

Arsenal của mùa giải 2025/26 được đánh giá là phiên bản ổn định, có chiều sâu tốt bậc nhất châu Âu. Ở thời điểm hiện tại, "Pháo thủ" có đủ tiềm lực để...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/12/2025 01:14 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN