Lý Đức U23 Việt Nam tự hào vào bán kết, hot girl bắn súng Phí Thanh Thảo nói 2 tiếng thân thương

U23 Việt Nam giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước U23 UAE để lần thứ hai góp mặt ở bán kết VCK U23 châu Á 2026. Trong hành trình giàu cảm xúc ấy, trung vệ Phạm Lý Đức để lại dấu ấn đậm nét trên sân cỏ, và trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Bài đăng của Lý Đức sau chiến thắng của trước U23 UAE đang viral trên Facebook

Không công khai, không khẳng định, nhưng khoảnh khắc ấy đủ khiến người hâm mộ cảm nhận rõ sự gắn kết đặc biệt phía sau người hùng thầm lặng của U23 Việt Nam.

Dòng trạng thái sau chiến thắng và lời chúc giản dị

Ngay sau trận tứ kết nghẹt thở trước U23 UAE, Lý Đức đăng tải hình ảnh ăn mừng cùng các đồng đội trên trang cá nhân, kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “Tự hào lắm Việt Nam ơi. Tiếp tục chiến đấu nào các chàng trai".

Bên dưới bài đăng, hàng nghìn bình luận chúc mừng từ người hâm mộ nhanh chóng xuất hiện. Trong số đó, Phí Thanh Thảo, xạ thủ đội tuyển bắn súng quốc gia để lại bình luận vỏn vẹn hai chữ: “Các đồng chí quá đỉnh luôn”. Được Thanh Thảo gọi là đồng chí, Lý Đức đáp lại đầy ẩn ý: "Thế chú ý đồng chí nào nhất". Thanh Thảo trả lời: "Vẫn cứ thế thôi".

Bình luận ngắn gọn của cặp đôi nhưng lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, bởi nó xuất hiện đúng thời điểm và mang ý nghĩa cổ vũ rõ ràng sau một chiến thắng lịch sử.

Trước thềm trận tứ kết gặp U23 UAE, Lý Đức và Phí Thanh Thảo đã có những tương tác công khai nhưng chừng mực trên mạng xã hội.

Dưới một bài đăng của Thanh Thảo, trung vệ U23 Việt Nam để lại bình luận: “Nhạc hay người xinh thì 100 điểm luôn”.

Bên cạnh đó, Phí Thanh Thảo cũng đăng lại video bình luận khoảnh khắc Lý Đức thi đấu trong trận gặp U23 Saudi Arabia, thể hiện sự ủng hộ rõ ràng dành cho số 3 của U23 Việt Nam.

Cả hai chưa từng xác nhận mối quan hệ, nhưng loạt tương tác đúng mực, đúng thời điểm khiến người hâm mộ liên tục “đẩy thuyền” theo cách tích cực.

Thanh Thảo và Lý Đức dành sự quan tâm lớn cho nhau thông qua mạng xã hội

"Bức tường thành" của U23 Việt Nam trước UAE

Trên sân, Lý Đức tiếp tục chứng minh vì sao anh được HLV Kim Sang Sik đặt niềm tin tuyệt đối. Trung vệ 22 tuổi đá chính trong vai trò trung vệ lệch phải của hệ thống 3 trung vệ, trực tiếp đối đầu với những mũi tấn công nguy hiểm nhất bên phía UAE.

Ngoại trừ một pha phá bóng hụt trong hiệp một dẫn đến cú sút dội xà ngang, Lý Đức chơi chắc chắn trong phần còn lại của trận đấu. Anh hoàn thành 52/59 đường chuyền chính xác (88%), thường xuyên bọc lót cho Minh Phúc khi hậu vệ này dâng cao tấn công.

Sự điềm tĩnh và khả năng phán đoán của Lý Đức giúp hàng thủ U23 Việt Nam đứng vững trước sức ép lớn từ đối thủ Tây Á, tạo điều kiện để tuyến trên khai thác tốt cơ hội và giành chiến thắng 3-2.

Ổn định xuyên suốt giải đấu

Không chỉ ở trận UAE, Lý Đức là một trong những cầu thủ hiếm hoi đá chính liên tục từ vòng bảng. Trước các đối thủ Jordan, Kyrgyzstan và Saudi Arabia, trung vệ thuộc biên chế CAHN luôn duy trì phong độ ổn định, thi đấu kỷ luật và chắc chắn.

Anh thường xuyên đối đầu với các tiền đạo có thể hình, tốc độ tốt nhưng gần như không để đối phương vượt qua trong các tình huống tay đôi. Vai trò thầm lặng của Lý Đức là mảnh ghép quan trọng giúp U23 Việt Nam xây dựng hệ thống phòng ngự chắc chắn suốt giải.

Chiến thắng trước U23 UAE là thành quả của một tập thể đoàn kết, bản lĩnh và giàu khát vọng. Trong bức tranh ấy, Lý Đức ghi điểm bằng chuyên môn, và bởi hình ảnh chín chắn, tập trung và không bị xao nhãng bởi những câu chuyện bên lề.