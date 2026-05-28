Paris Saint-Germain vs Arsenal
Paris Saint-Germain (PSG)
Arsenal (ARS)
PVF-CAND vs Hải Phòng
PVF-CAND (PVF)
Hải Phòng (VHP)
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Thép Xanh Nam Định (NDI)
Sông Lam Nghệ An (SNA)
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hoàng Anh Gia Lai (HGL)
Hà Nội (HAN)
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (H3T)
SHB Đà Nẵng (SDN)
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Đông Á Thanh Hóa (THO)
Ninh Bình (NIN)
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An TP Hồ Chí Minh (CAH)
Thể Công - Viettel (VTL)
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Công An Hà Nội (CAN)
Becamex TP Hồ Chí Minh (BEC)
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
SHB Đà Nẵng (SDN)
Đông Á Thanh Hóa (THO)
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Ninh Bình (NIN)
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (H3T)
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Thể Công - Viettel (VTL)
Công An Hà Nội (CAN)
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Hải Phòng (VHP)
Thép Xanh Nam Định (NDI)
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Sông Lam Nghệ An (SNA)
PVF-CAND (PVF)
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Becamex TP Hồ Chí Minh (BEC)
Hoàng Anh Gia Lai (HGL)
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Hà Nội (HAN)
Công An TP Hồ Chí Minh (CAH)
Huỳnh Như ấn định loạt luân lưu, CLB nữ TPHCM bảo vệ chức vô địch Cúp Quốc gia

(NLĐO) - Khép lại Cúp Quốc gia 2026, CLB nữ TPHCM thành công giành danh hiệu thứ 5 trong 8 mùa được tổ chức sau loạt luân lưu với sự tỏa sáng của Kim Thanh.

Tối 27-5, trận chung kết Cúp Quốc gia nữ 2026 giữa Hà Nội 1 và TPHCM diễn ra hấp dẫn đúng kỳ vọng. Hà Nội I thiếu vắng Phạm Hải Yến vì chấn thương, trong khi TPHCM sở hữu nhiều trụ cột như Huỳnh Như, Gabriel hay Thu Xuân.

Dù bị đánh giá thấp hơn, Hà Nội 1 lại nhập cuộc tự tin và kiểm soát tốt khu trung tuyến. Đội bóng thủ đô chủ động phối hợp, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, còn TPHCM lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công.

Trong hiệp 1, Thu Xuân từng khiến khung thành Hà Nội 1 chao đảo với cú đá phạt dội xà ngang. Ở chiều ngược lại, Bùi Thị Thương cùng đồng đội bỏ lỡ không ít cơ hội ngon ăn.

Sang hiệp 2, Hà Nội I tiếp tục gây sức ép mạnh mẽ nhờ sự năng nổ của Ngân Thị Vạn Sự. Tuy nhiên, sự vô duyên của hàng công khiến họ không thể tìm được bàn thắng. TPHCM cũng gặp nhiều khó khăn, kể cả khi ngoại binh Gabriel được kỳ vọng tạo đột biến.

Hòa 0-0 sau 90 phút, hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu. Tại đây, bản lĩnh của dàn tuyển thủ giàu kinh nghiệm giúp TPHCM vượt trội. Thủ môn Kim Thanh cản phá thành công 2 cú sút, trong khi Huỳnh Như và Thùy Trang thực hiện chính xác, giúp TPHCM thắng 3-0 trên chấm 11 m sau 4 lượt sút, để bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Đây cũng là lần thứ 5 đại diện TPHCM giành chức vô địch, tiếp tục khẳng định vị thế thống trị ở giải Cúp Quốc gia.

Trong khi đó, Trần Thị Duyên cùng Phong Phú Hà Nam nhận thất bại 0-1 trước Thái Nguyên T&T ở trận tranh hạng Ba Cúp Quốc gia nữ 2026. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, hai đội thi đấu chặt chẽ và không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm.

Bước ngoặt đến ở phút 49 khi Bích Thùy đi bóng kỹ thuật rồi kiến tạo để Ngọc Minh Chuyên ghi bàn duy nhất, giúp Thái Nguyên T&T giành hạng Ba chung cuộc.

-28/05/2026 02:26 AM (GMT+7)
