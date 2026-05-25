Napoli vs Udinese 24/05/26 - Trực tiếp
Logo Napoli - NAP Napoli
1
Logo Udinese - UDI Udinese
0
Cremonese vs Como
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Como - COM Como
-
Lecce vs Genoa
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Milan vs Cagliari
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Torino vs Juventus
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Hellas Verona vs Roma
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Villarreal vs Atlético de Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-

HLV Kim Sang-sik đưa tuyển Việt Nam sang Hàn Quốc rèn quân

Sự kiện: Bóng đá HLV Kim Sang Sik Đội tuyển Việt Nam

ANTD.VN - ĐT Việt Nam của HLV Kim Sang-sik đã chốt kế hoạch tập huấn tại Hàn Quốc nhằm chuẩn bị cho hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ lên đường vào ngày 2-7 và có gần hai tuần rèn quân tại thành phố Incheon trước khi trở về nước vào ngày 14-7.

Đợt tập huấn lần này được xem là bước chuẩn bị quan trọng của tuyển Việt Nam cho giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Ban huấn luyện dự kiến mang theo khoảng 40 thành viên, bao gồm cầu thủ, đội ngũ huấn luyện và các quan chức đội tuyển.

HLV Kim Sang-sik kỳ vọng môi trường tập luyện tại Hàn Quốc sẽ giúp các tuyển thủ có trạng thái tâm lý tốt nhất trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương.

Trong thời gian đóng quân tại Incheon, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu ba trận giao hữu với các CLB địa phương nhằm kiểm tra phong độ, thử nghiệm đội hình trước khi chốt danh sách chính thức dự ASEAN Cup 2026.

Toàn bộ quá trình tập luyện và thi đấu của đội tuyển sẽ diễn ra tại khu liên hợp thể thao Incheon Munhak - địa điểm sở hữu hệ thống cơ sở vật chất hiện đại.

Sân vận động trung tâm Munhak là một trong những công trình thể thao nổi tiếng của Incheon với sức chứa khoảng 50.000 chỗ ngồi. Địa điểm này cách sân bay quốc tế Incheon khoảng 30km, giúp tuyển Việt Nam thuận tiện trong việc di chuyển và tổ chức lịch trình tập luyện.

Hàn Quốc từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của bóng đá Việt Nam trước các giải đấu lớn. Dưới thời HLV Park Hang-seo, tuyển Việt Nam từng tập huấn tại Paju trước AFF Cup 2018 và sau đó lên ngôi vô địch Đông Nam Á.

Cuối năm 2024, đội tuyển dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik cũng từng có chuyến tập huấn tại Gyeongju với nhiều trận đấu tập chất lượng trước khi bước vào AFF Cup.

Ban huấn luyện tuyển Việt Nam kỳ vọng chuyến đi lần này sẽ giúp đội có sự chuẩn bị toàn diện cả về chuyên môn lẫn thể lực. Các trận giao hữu tại Hàn Quốc cũng được xem là cơ hội để HLV Kim Sang-sik rà soát đội hình, đánh giá phong độ từng cầu thủ trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng cho ASEAN Cup 2026.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thống nhất không triệu tập đội tuyển trong dịp FIFA Days tháng 6 nhằm tạo điều kiện cho các giải quốc nội kết thúc sớm. Quyết định này giúp tuyển Việt Nam có quãng chuẩn bị dài và liên tục hơn trước khi bước vào mục tiêu lớn nhất trong năm.

Nguyên nhân phổ biến gây nên chấn thương là thi đấu quá tải. Cầu thủ có thể bị chấn thương từ những va chạm rất nhẹ, hoặc không va chạm với ai cả.

-23/05/2026 20:54 PM (GMT+7)
