Theo kế hoạch, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ lên đường vào ngày 2-7 và có gần hai tuần rèn quân tại thành phố Incheon trước khi trở về nước vào ngày 14-7.

HLV Kim Sang-sik đưa tuyển Việt Nam sang Hàn Quốc rèn quân

Đợt tập huấn lần này được xem là bước chuẩn bị quan trọng của tuyển Việt Nam cho giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Ban huấn luyện dự kiến mang theo khoảng 40 thành viên, bao gồm cầu thủ, đội ngũ huấn luyện và các quan chức đội tuyển.

HLV Kim Sang-sik kỳ vọng môi trường tập luyện tại Hàn Quốc sẽ giúp các tuyển thủ có trạng thái tâm lý tốt nhất trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương.

Trong thời gian đóng quân tại Incheon, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu ba trận giao hữu với các CLB địa phương nhằm kiểm tra phong độ, thử nghiệm đội hình trước khi chốt danh sách chính thức dự ASEAN Cup 2026.

Toàn bộ quá trình tập luyện và thi đấu của đội tuyển sẽ diễn ra tại khu liên hợp thể thao Incheon Munhak - địa điểm sở hữu hệ thống cơ sở vật chất hiện đại.

Sân vận động trung tâm Munhak là một trong những công trình thể thao nổi tiếng của Incheon với sức chứa khoảng 50.000 chỗ ngồi. Địa điểm này cách sân bay quốc tế Incheon khoảng 30km, giúp tuyển Việt Nam thuận tiện trong việc di chuyển và tổ chức lịch trình tập luyện.

Hàn Quốc từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của bóng đá Việt Nam trước các giải đấu lớn. Dưới thời HLV Park Hang-seo, tuyển Việt Nam từng tập huấn tại Paju trước AFF Cup 2018 và sau đó lên ngôi vô địch Đông Nam Á.

Cuối năm 2024, đội tuyển dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik cũng từng có chuyến tập huấn tại Gyeongju với nhiều trận đấu tập chất lượng trước khi bước vào AFF Cup.

Ban huấn luyện tuyển Việt Nam kỳ vọng chuyến đi lần này sẽ giúp đội có sự chuẩn bị toàn diện cả về chuyên môn lẫn thể lực. Các trận giao hữu tại Hàn Quốc cũng được xem là cơ hội để HLV Kim Sang-sik rà soát đội hình, đánh giá phong độ từng cầu thủ trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng cho ASEAN Cup 2026.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thống nhất không triệu tập đội tuyển trong dịp FIFA Days tháng 6 nhằm tạo điều kiện cho các giải quốc nội kết thúc sớm. Quyết định này giúp tuyển Việt Nam có quãng chuẩn bị dài và liên tục hơn trước khi bước vào mục tiêu lớn nhất trong năm.